Илья Бронский: «Кац опять предлагает сдаться»

Медведев с пониманием отнесся к желанию атлетов из РФ выступать под нейтральным флагом

Фраза, прозвучавшая в замечательной последней комедии Леонида Гайдая «На Дерибассовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди…», как нельзя лучше отражает очередное «зажигательное» выступление премьера Медведева.

http://www.interfax.ru/sport/562081 14:01, 12 мая 2017 Медведев с пониманием отнесся к желанию атлетов из РФ выступать под нейтральным флагом Москва. 12 мая. INTERFAX.RU – Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допускает возможность выступления российских спортсменов-легкоатлетов под нейтральным флагом, поскольку спортсмены должны использовать пик своей физической формы. “Конечно, желательно, чтобы все наши спортсмены выступали под российским флагом, мы все граждане России, своей страной гордимся, любим ее”, – сказал Медведев во время общения со спортсменами, занимающимися в центре легкой атлетики Новогорска. Он добавил: “Но раз такая ситуация сложилась, я не буду сейчас анализировать, что оправданно, а что не оправданно, в чем политика, а в чем реальные проблемы, но мы должны это учитывать. Я прекрасно понимаю, что у спортсмена свой век, это же физическая форма, которую вы набираете, и она не бесконечная”. “Поэтому если так получается, что вы находитесь на пике формы, то, прежде всего, должны учитываться интересы самого спортсмена”, – сказал он. Кому разрешили выступать под нейтральным флагом Ранее пресс-служба ИААФ сообщила, что разрешение выступать в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена получили Илья Мудров, Ольга Муллина (оба – прыжки с шестом), Сергей Шубенков (бег с барьерами), Сергей Широбоков, Яна Смердова (оба – спортивная ходьба), Даниил Цыплаков, Мария Кучина (оба – прыжки в высоту). Сообщалось, что всего в этом году были одобрены 10 заявок и 17 были отклонены. В 2016 году ИААФ дала допуск Дарье Клишиной (прыжки в длину). Кроме того, разрешение получила информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Юлия Степанова. В настоящее время российские легкоатлеты не имеют права выступать на международной арене из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на фоне допингового скандала. Такое решение ИААФ приняла в ноябре 2015 года. Позднее организация разработала ряд критериев, при соответствии которым российские спортсмены могут подавать индивидуальные заявки на выступление на международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. В случае победы на чемпионате мира или Европы в честь россиян, допущенных до старта, не будет звучать национальный гимн и не будет поднят российский флаг..,» «….Ранее Всероссийская федерация лёгкой атлетики поддержала выступление российских легкоатлетов под нейтральным флагом…» (сообщает https://russian.rt.com/sport/news/388755-medvedev-legkoatlety-neitralnyi-flag)

Собственно этот троллинг Медведева продолжает дело активно им поддерживаемого телеканала «Дождь», что 26 января 2014 года, в предверии 70-тилетия полного освобождения Ленинграда от блокады, устроил общероссийский скандал, разместив на сайте канала опрос: «Нужно было ли сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней».

Ведь совсем недавно, ещё несколько дней назад – 9 мая миллионы людей вышли, чтобы ещё раз вспомнить всех тех, кто не был сломлен, всех кто не последовал примеру «единой Европы», сдававшейся без боя за считанные часы. «единая Европа», объединенная под брендом «третий рейх» с особой жестокостью уничтожила в нашей стране почти тридцать миллионов человек. Как быть с нашими Героями, что сражались в Красной Армии и партизанских отрядах? Ведь немцы им также предлагали сдаться?! И ведь тоже что-то обещали в виде теплых мест?! Но наши предки, в большинстве своём, не стали предателями, поэтому и выстояли.

Всем же, кто пытается выгадать себе что-то ценой предательства Отечества, стоит вспомнить некоторые цитаты:

Первыми предатели продают себя самих (Плутарх) Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу (Тацит Публий Корнелий) Предательства совершаются чаще всего не по обдуманному намерению, а по слабости характера (Франсуа де Ларошфуко) http://www.proza.ru/2015/11/23/887 Предательство веры Андрей Николаевич Миронов …Предательство – сознательное отречение от того, что исповедуешь правдой. Отречение внешнее – будучи подвергнутый пыткам или какому иному принуждению, которое вынести не смог, хотя мы знаем, что Господь не посылает человеку испытаний сверх того, что способен вынести. Таковых через покаяние Церковь принимает вновь. Примет Она и тех, кто предал веру руководствуясь интересами карьеры, наличием прочих возможностей, каких либо удобств в иноверии и т.п., если покаются, впрочем, это отречение куда более глубокой раной ложится на душу человека и трудно лечимо…

Стоит вспомнить совсем недавнюю официальную позицию Британии, которую озвучил Себастьян Коу. Ощущение складывается такое, что время их настолько поджимает, что они отбросив маски в сторону перешли к открытым «военным» действиям против России, чего ранее себе не позволяли, скрываясь за спинами своих вассалов.

https://regnum.ru/news/sport/2148921.html IAAF придумывает новые унижения для российских легкоатлетов Докажите, что вы «чистые» и выступайте под нейтральным флагом МОСКВА, 23 июня 2016, 20:27 — REGNUM Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) официально изменила свои правила и позволила российским легкоатлетам подать заявки на международные соревнования, в том числе на Олимпиаду, в индивидуальном порядке. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба IAAF. Глава IAAF Себастьян Коу заявил, что ассоциация знает, что некоторые российские легкоатлеты рассматривают возможность индивидуального участия в международных соревнованиях. «Поэтому для нас крайне важно донести до каждого те критерии, согласно которым будет приниматься решение по тому или иному спортсмену», — подчеркнул Коу. Изменения в правилах касаются тех атлетов, которые предоставят доказательства непричастности к допинговому скандалу в российском спорте. Аргументами могут послужить пребывание за пределами России, а также привязка к действующей антидопинговой лаборатории. Если решение IAAF будет положительным, то такие российские спортсмены могут выступать под нейтральным флагом. Заявку необходимо подать за две недели до конца заявочного периода на старты, в которых планирует поучаствовать атлет…

Тогда Исинбаева была одна из немногих, кто твердо отказалась выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом. Но чиновники от имени России уже выразили готовность к переговорам и парламентеров с белым флагом уже выслали.

http://www.sport-express.ru/athletics/news/vitaliy-mutko-shubenkov-my-i-tak-budem-znat-chto-on-rossiyanin-1087943/ 19 ЯНВАРЯ 2017 ВИТАЛИЙ МУТКО: “ШУБЕНКОВ? МЫ И ТАК БУДЕМ ЗНАТЬ, ЧТО ОН РОССИЯНИН” Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко отметил, что легкоатлет Сергей Шубенков имеет полное право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, передает корреспондент “СЭ” Сергей ЯРЕМЕНКО. Ранее спортсмен сообщил, что готовит заявку в ИААФ для участия в турнирах под эгидой этой организации. Россияне после временного исключения ВФЛА из состава ИААФ могут получить допуск только в индивидуальном порядке. – Как вы оцениваете поступок Сергея Шубенкова, который решил выступать под нейтральным флагом? – У нас около 70 спортсменов, которые тестируются по специальной программе. Мы вложили в это более 500 тысяч долларов. Однако международная федерация легкой атлетики не спешит их восстанавливать. Надо либо заканчивать со спортом, либо где-то участвовать. Шубенков – топовый спортсмен. У нас нет равных ему. Мы никого не связываем. Если у него есть шанс поучаствовать – мы и так будем знать, что он россиянин. Если их ставят в такие условия, что можно участвовать только как нейтральный спортсмен, – мы будем только рады. Это будет признание того, что к Шубенкову никаких вопросов нет. Как у Легкова – у него 30 допинг-проб было до Олимпиады. 5 лет он мировой лидер. Он же не исчез после победы в Сочи, как это бывает в других странах. Он “Тур де Ски” выигрывал. Сережа Устюгов еще… Патриотизм, не патриотизм – глупости это все! Не надо самим себе создавать проблему. Что делать Марии Кучиной, чемпионке мира? Ей нужно соревноваться или вешать кроссовки на гвоздь. Если международная федерация дает им шанс участвовать в каких-то стартах – мы возражать не будем. Только поддержим их….

«Независмая газета» вместе со своими блогерами продолжает общую либеральную линию, развивая идеи «Дождя». У каждого из нас нет Родины, есть только свои личные сиюминутные интересы, поэтому никто, по мнению авторов издания, не вправе их попрекать.

http://www.ng.ru/blogs/pyatayakolonka/eshche-raz-o-sportsmenakhpredatelyakh.php СТАНИСЛАВ МИНИН 20.01.2017 Еще раз о “спортсменах-предателях” «…Для Сергея Шубенкова развиваться означает участвовать в соревнованиях на самом высоком уровне. Такова мера его таланта. Он посвятил этой цели годы жизни. Он может от этого отказаться, как, видимо, поступила бы Светлана Хоркина (к счастью, ей не пришлось делать такой выбор и поэтому сейчас ей легко не понимать других), и заявить, что цель без флага для него уже не цель. Но он вовсе не обязан так поступать, а общество, организованное вокруг высших принципов, не должно его попрекать созданными условиями как сделанным одолжением. Если отказываться от своей цели и мечты, то ради чего? Ради аплодисментов все тех же сетевых анонимов? Ради сюжета на телевидении? Похвалы депутатов? Какой-нибудь награды от государства? Есть люди, которые к этому предназначены, но не нужно делать вид, что это предназначение всех и каждого…»

Но каждый раз когда мы рассматриваем подобные примеры всегда упускаем нечто более важное, ведь этого спортсмена (журналиста, блогера и т.п.) кто-то таким воспитал, кто-то дал ему такие нравственные ориентиры… Если количество таких любителей выступать под нейтральным, а точнее белым флагом капитуляции перейдет определенную черту, то никакое, даже самое лучшее вооружение не позволит победить в сражении за свою Родину, если ещё не вступив в сражение, граждане страны предпочитают сдаться. Чем дальше мы удаляемся от начала атаки на российский спорт, где первым пала легкая атлетика и её президент Валентин Балахничев. Тем более удивительным выглядит диссонанс заявлений между новым руководством ВФЛА, поддержавшее спортсменов, готовых выступить под «нейтральным» флагом и прежним… Особенно, если учесть, что сейчас успех соревнований измеряется телевизионными рейтингами, которые определяют размеры спонсорских и рекламных доходов, которые зарабатываются благодаря участию спортсменов из России.

https://lenta.ru/news/2017/01/04/balah/ 4 января 2017 Бывший глава ВФЛА назвал унизительным выступление россиян под нейтральным флагом Выступление российских легкоатлетов на международных стартах под нейтральным флагом будет унизительным, считает бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев. Его слова в среду, 4 января, приводит «Р-Спорт». «На мой взгляд, выступать под непонятным флагом — это унизительно. То смягчение критериев, о котором накануне заявила IAAF, связано с тем, что антидопинговая система в России восстанавливается. Но не знаю, как Россия отнесется к такому “подарку” — выступлению под нейтральным флагом. Как спортсмен и как тренер я не принял бы такого», — сказал Балахничев. С точки зрения функционера, российские легкоатлеты не должны выступать, пока ВФЛА не будет восстановлена в правах. «У нас должна быть одна позиция. Пока я не услышал ее ни от Минспорта, ни от Олимпийского комитета России. Я не понимаю, почему принимаются такие решения, имеющие огромное значение для национальных интересов. А мы отдаем все на откуп спортсменам. А спортсмены разные есть. Есть Степанова, а есть Исинбаева», — добавил Балахничев.

Иногда стоит вспомнить исторические факты – «…По преданию, когда убийцы Вириата, Авдак, Диталкон и Минур (англ.)русск., явились за своей наградой, Сервилий Цепион ответил фразой, которая стала крылатой: «Рим предателям не платит» (лат. Roma traditoribus non premia)…»

https://russian.rt.com/sport/news/390982-iaaf-rossiyane-neitral-flag Заявки в IAAF на выступление под нейтральным флагом подали около 120 российских атлетов 18 мая 2017 …В настоящее время заявки на выступление под нейтральным флагом подали примерно 120 российских спортсменов. Десять заявок уже одобрены, и атлеты имеют право на участие в соревнованиях при условии, что их кандидатуру утвердят организаторы турниров. На следующей неделе IAAF планирует рассмотреть около 50% оставшихся заявок. 11 апреля IAAF разрешила семи российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ранее исполнительный директор департамента коммуникаций IAAF Крис Тёрнер сообщил, что организация разрабатывает свод правил для спортсменов, собирающихся принять участие в чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне под нейтральным флагом…

Англичане не стесняются и анонсируют предстоящие шоу, на которых «россиян» принявших нейтральный белый флаг будут раз за разом принуждать подтвердить принятое решение перед многомиллионной аудиторией в назидание на будущее другим, чтобы даже и не думали сопротивляться.

Большой спорт и миграционный кризис Европы. Какая связь?

Дело Босмана как один из Этапов Глобалистского Проекта по уничтожению национальной самобытности европейских стран…

http://www.sport-express.ru/football/abroad/reviews/948141/ 15 ДЕКАБРЯ 2015 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ. 20 ЛЕТ “ДЕЛУ БОСМАНА” Александр ПРОСВЕТОВ В том числе и “дело Босмана” сделало ФИФА одной из самых богатых организаций мира. 15 декабря исполнилось ровно 20 лет со дня знаменитого “дела Босмана”, которое перевернуло футбол. Время летит быстро. Сегодня исполнилось уже 20 лет со времени революции Босмана. 15 декабря 1995 года Европейский суд вынес вердикт по делу скромного бельгийского игрока, перенеся на футбол принцип свободного передвижения рабочей силы в пределах ЕС. Брать в кавычки слово “революция” в данном случае не стоит. В футбольном мире она действительно произошла, и вследствие нее, как ведется, кому-то стало очень хорошо, а кому-то – не очень. Появились клубные сборные мира, в футбол потекли огромные деньжища, резко возросли доходы от продажи телевизионных прав. Ведущие футболисты превратились в миллионеров, обогатились агенты. Вместе с тем увеличился разрыв между богатыми и бедными, на финальной стадии Лигу чемпионов разыгрывает узкий круг клубов, утрачена национальная самобытность.Сам же Босман, поработав на благо клубов-грандов и будущих поколений футболистов, остался у разбитого корыта. Он надолго впал в депрессию и был вынужден в 2010 году запросить социальную помощь… …”Дело Босмана” позволило главному тренеру “Арсенала” Арсену ВЕНГЕРУ одному из первых тренеров в мире выпустить на поле в матче чемпионата Англии команду, в которой не было ни одного местного футболиста…

http://www.pravda.ru/sport/cupper/football/08-02-2005/50249-uefa-0/ УЕФА ополчилась на легионеров 08 фев 2005 «…Итогом «революционного процесса» стало то, что ведущие европейские клубы напрочь лишились национальной окраски. В составе “Арсенала” на поле появлялось по два-три англичанина, в составе “Баварии” – по два немца, а в “Барселоне” – парочка испанцев. Абсолютного рекорда здесь достиг “Челси” еще задолго до прихода в него Романа Абрамовича . Команда из аристократического района Лондона получила прозвище «Интернационал», поскольку, начиная с 2000 г. в ее составе на поле не выходило ни одного (!) англичанина. Уже совсем недавно тренер лондонцев Жозе Моуринью заявил, что футбол в исполнении национальных сборных — это пережиток прошлого, а «будущее — исключительно за клубным футболом»…»

Глобальный бизнес решает задачи по отмене национальных границ достаточно масштабно, поэтому государства Европы уже пали под их давлением. Последним очагом сопротивления является Россия и Международный Олимпийский Комитет (МОК), которые продолжают верить в спортивные успехи наций, тогда как глобалисты предлагают делиться на сборные «кока-колы», «пепси-колы» и пр., а большинство Международных федераций по видам спорта уже перешли под контроль наступающих сил, Но и у нас тоже укрепления трещат под натиском активистов, и, как всегда, «Кац предлагает сдаться»

http://www.sovsport.ru/news/text-item/721966 Виталий Мутко: Если не отменить лимит на легионеров, будет очень трудно сделать сборную сильнее 23 июня 2014 Министр спорта Виталий Мутко после поражения сборной России от Бельгии (0:1) на чемпионате мира заявил, что в премьер-лиге необходимо отменить лимит на легионеро «Если у нас в стране завтра не отменить лимит на легионеров, то сделать нашу сборную сильнее будет очень трудно. Наши ведущие игроки не уезжают играть в европейские чемпионаты, потому что здесь им хорошо платят и не предъявляют высоких требований. Ребята в большинстве своем невостребованы в Европе, а это и есть показатель уровня их игры. Нам нужно реформировать наш футбол начиная с самых низов», – сказал Мутко….

Цель же всех этих мероприятий – устранить понятие Родина, для чего нужно разорвать связь между клубом и городом, сборной и страной. В городе через клубы должно появляться все больше инородцев, чтобы притупить естественный протест жителей. Дело Босмана, стал этапом формирования новой картины мира в преддверии будущего нашествия африканских мигрантов в Европу. Легионеры за тебя сделают всю работу, будут лучше, чем ты играть в футбол, баскетбол, работать у станка и т.д.… Так ведь проще и легче, чем мучиться и воспитывать с детских лет граждан. А вырастут, ведь еще и права начнут качать. Поэтому, ты пока полежи у телевизора с пивом и чипсами… До финала осталось совсем немного… К этой ситуации у нас и сказка современная имеется – «А что? Вы и есть за меня будете? Спросил Вовка. Ага! Сказали двое из ларца одинаковых с лица» (Сказка «Вовка в тридевятом царстве»)

Диафильм Вовка в тридевятом царстве “Так вы что, и конфеты за меня есть будете?”

Завершить же хотелось тем, что кажется справедливым и было выстрадано ценой неимоверных потерь России в различных войнах. Как говорят военные, каждая строка написана кровью:

http://mno.ucoz.ru/publ/poterja_boevogo_znameni_decuk_andrej_zamestitel_predsedatelja_molodezhnogo_nauchnogo_obshhestva/1-1-0-38#_ftn2 «…Из Указа Президиума Верховного Совета СССР от 21 декабря 1942г., пункт 5: «При утрате Красного Знамени вследствие малодушия войсковой части ее командир и весь командный состав, виновные в таком позоре, подлежат суду военного трибунала, а войсковая часть – расформированию[1]. В одной из красноармейских газет по этому поводу сказано следующее: «Из покон веков воинское знамя считается святыней. Святыней является и Красное Знамя, врученное твоей части. Перед ним ты поклялся, как свою честь охранять знамя своей части, ибо это – знамя нашей славы, знамя нашей победы. Помни: нет более тяжкого преступления, чем утеря Красного Знамени. Родина, семья, мать, жена, дети навеки заклеймят виновных в этом позоре (ЦАМО. Ф. 215 СД. О.1. Д. 86. Л.)…»

Знамя Победы над Берлином 1697

Всё познаётся в сравнении, сделать которое мы подчас забываем из-за ленности своей или потому, что так «удобнее» жить. У каждого человека всегда есть выбор. У спортсменов, что сейчас выразили готовность выступать под «нейтральным» флагом он пока еще тоже остается. Конечно, они успешны в своих спортивных достижениях, что позволяют обеспечивать материальными благами свою жизнь. Но только ли в этом счастье? Почему они считают себя вправе предать миллионы отдавших свои жизни и сдавшихся соотечественников, чтобы сейчас подзаработать еще денег? Как это уживается с их СОВЕСТЬЮ? Или они полностью превратились в рекламный продукт, который предлагает нам сейчас подмену понятий, согласно которой СОВЕСТЬ – это не моральный критерий, а банковская карточка VISA, что позволяет зарабатывать и приторговывать ею?

https://sovest.ru/about-us О Совести Что такое «Совесть» «Совесть»— простая и удобная карта беспроцентной рассрочки. Выпускается КИВИ Банком и действует у партнеров — в супермаркетах, магазинах одежды, бытовой техники, ресторанах и других торговых сетях. Список партнеров, принимающих «Совесть», постоянно расширяется. Всего один раз заполнив анкету и получив карту, вы можете покупать в рассрочку, когда вам удобно. Зачем нужна «Совесть» Миссия «Совести»— обеспечить справедливые условия для совершения покупок. Вы получаете карту «Совесть», чтобы оплачивать товары и услуги в торговых сетях. Те, в свою очередь, вознаграждают нас за привлечение новых клиентов. В итоге вы получаете беспроцентную рассрочку, а торговые компании — платежеспособных клиентов. «Совесть» выгодна всем. Почему стоит выбрать «Совесть» Использовать карту «Совесть» проще, чем оформлять потребительский кредит на каждую покупку. Платежи по карте рассчитаны именно так, чтобы вы успели расплатиться без процентов, чего, обычно, нельзя сказать о кредитках. Жить с «Совестью» легче и приятнее. Карта беспроцентной рассрочки «Совесть»: экономит ваше время: вы получаете карту один раз, а покупаете в рассрочку любые товары партнеров так часто, как вам нужно сохраняет важные отношения: вы перестаете занимать деньги у друзей и родственников бережет личный бюджет: вы пользуетесь деньгами без процентов и переплат охраняет накопления: ваши сбережения неприкосновенны, даже если возникли непредвиденные траты. Что особенного в «Совести» «Совесть»— это особая форма партнерства банка и торговых компаний в интересах покупателей. Банк зарабатывает не на вас, а получает вознаграждение от торговых сетей. Благодаря этому вы покупаете, не думая о процентах.

Почему в России такие поступки считались недостойными, а для Гражданина страны Смерть была более достойным, нежели позор?

90 молодых русских парней, которым было еще жить и жить, совсем недавно, в 2000-ном году встали стеной, не отступив перед двухтысячным профессиональным войском противника. Они предпочли умереть, но не потерять чести! Это, во многом, благодаря им Россия восстала из пепла небытия и стала набирать мощь, а сборная страны вернулась в число лидеров мирового спорта. Не прегради наши солдаты тогда путь иностранным наёмникам, скорее всего и не было бы ни Сергея Шубенкова, ни этих 120 заявок для выступления под нейтральным флагом, под тем, на который не стали менять свою Родину десантники…

http://rusplt.ru/wins/podvig-pskovskih-desantnikov-v-chechne-21440.html Подвиг псковских десантников в Чечне

…28 февраля 6-я рота 2-го батальона 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ получила приказ занять высоту на одном из возможных маршрутов отхода боевиков, недалеко от села Улус-Керт Шатойского района Чечни. Ротой командовал майор Сергей Молодов, но он совсем недавно прибыл в эту часть, поэтому вместе с ним и ротой в бросок по горам отправился их вышестоящий начальник — командир 2-го батальона подполковник Марк Евтюхин…. …90 десантников ушли в горы. В 5 километрах от цели рота, остановившись на одной из безымянных высоток, имевшей на штабной карте лишь №776, выслала вперёд группу из 12 разведчиков. Вскоре разведка десантников столкнулась с превосходящим отрядом боевиков, завязалась перестрелка. Так в 12 часов 30 минут 29 февраля 2000 года начался последний бой 6-й роты псковских десантников. Никто ещё не знал, что 90 десантников столкнулись с основными силами боевиков под командованием Хаттаба, иорданского ваххабита, «полевого командира» с большим опытом войны. Менее сотни русских воинов, в основном солдат срочной службы, оказались на пути превосходящих сил противника. По полученным позднее данным нашей разведки, отряд Хаттаба насчитывал свыше 2000 хорошо подготовленных, опытных бойцов. … …Один из выживших бойцов роты, сержант Александр Супонинский позднее так вспоминал тот день: «В какой-то момент они стеной на нас пошли. Одна волна пройдёт, мы их перестреляем, полчаса передышки — и ещё одна волна… Много их было. Просто шли на нас — глаза выпученные, орут: «Аллах акбар»… Потом уже, когда они отступили после рукопашной, они нам предлагали по рации деньги, чтоб мы их пропустили…» Боевикам надо было во чтобы то ни стало взять высоту №776, чтобы уйти в спасительные горы у границы с Грузией. Они смогли занять её лишь к 5 часам утра 1 марта, после 16 часов почти непрерывного боя, применив привезённые на лошадях миномёты. Из 90 русских десантников в том бою погибли 84…. …В том бою погибли все 13 офицеров, находившихся с 6-й ротой. Утром 1 марта подполковник Марк Евтюхин, неоднократно раненый, но продолжавший командовать боем, по рации вызвал огонь артиллерии «на себя»… Позднее 22 десантника 6-й роты были представлены к званию Героя России, из них 21 — посмертно. 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно. Отряд Хаттаба в бою с героическими десантниками потерял свыше 400 человек…»

Главный тост в исполнении Павла Кадочникова из кинофильма “Подвиг разведчика”, где он играл советского разведчика в немецком тылу – … “За Победу!” – “За НАШУ победу!”