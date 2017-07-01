«Запад-2017»: российско-белорусские учения напугали Киев и США?

Россия и Белоруссия в сентябре проведут совместные стратегические учения «Запад-2017». «Мероприятие» плановое, но только не для стран Запада с Незалежной. Воздух опять сотрясают выкрики о «российской угрозе», а нардеп Рады Антон Геращенко призывает ВСУ привести в полную боевую готовность. А вдруг русские на пару с белорусами Украину решат завоевать?

Бред, конечно, причем распространяемый преднамеренно, чтобы оправдать растущее число военных баз НАТО близ российских границ, санкции и придирки Запада. Вероятно, Киеву и «гегемонам» страшно наблюдать за тем, как Россия и Белоруссия готовятся к отражению возможной агрессии, демонстрируя великолепную выучку соединений и воинских частей, а также слаженную работу органов военного управления.

Заявление Геращенко о боеготовности ВСУ как ответе Украины на учения «Запад-2017» просто нелепо и смешно. Ну, разве не бред? «Наши войска должны быть приведены в полную боевую готовность. И для этого мы должны организовать наши учения, которые показали бы, что мы тоже готовимся к отражению атаки вероятного, уже известного противника».

Видите ли, Россия Украине с Западом нервы щекочет, угрозу представляет, да и вообще беспокойство одно. Украинский министр обороны Степан Полторак даже успел пожаловаться генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу на Россию с ее учениями. Везде хохлы успели отметиться…

Неужели «забыли», что на учения официально приглашены международные наблюдатели от ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, в том числе и от блока НАТО. Пускай натовцы любуются да на ус мотают! Получат отличную пищу для размышлений, чтобы еще раз обдумать антироссийскую стратегию и возможные последствия… для себя.

С другой стороны, а чего они еще хотели? Сколько еще раз в Москве должны были заявить, что нам не нравится, когда НАТО «пасется» около наших границ? Да и Шойгу в прошлом году заявил, что «при разработке замысла и сценария учений будет учтена ситуация, связанная с усилением активности НАТО вблизи границ Союзного государства».

Александр Лукашенко тоже не остался в стороне, отметив: «Россияне часто говорят о том, что у границ России разворачиваются новые контингенты НАТО. Надо подчеркнуть, что прежде всего – у наших границ, белорусских границ. Мы это видим и принимаем без гвалта, без шума адекватные меры».

Ни Москва, ни Минск ничего не скрывают. Так что, получите, как говорится, «букет положительных эмоций», присутствуя на учениях «Запад-2017». Пусть в НАТО знают, что в случае агрессии «ответочка» обязательно прилетит. Не все ж нам смотреть, как в Польше, Прибалтике и на Украине натовцы околачиваются, подпитывая больное самолюбие лидеров этих стран.

Мы, кстати, давно наблюдаем за тем, как Альянс пытается взять в оборот Калининградскую область, вещая якобы о защите стран НАТО. Да и в Польше американцы уже перестали прикрывать свои цели необходимостью проводить совместные учения. Признали, что проводят рекогносцировку на местности, планируют наступательные и оборонительные операции, присматриваются к приграничным территориям России.

Поэтому лично меня радует тот факт, что белорусская ПВО интегрирована в одну с Россией систему: одно военное пространство – один мощный ответ на внешнюю агрессию. Это только Киев на пару с прибалтами может бредить российским вторжением, американцы же понимают, что дело в другом. Западного вторжения в Россию не будет! Москва с Минском НАТО все зубы пообломает, а на учениях продемонстрируют процесс наглядно и доходчиво.