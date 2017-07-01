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То же самое

11:04. 1 июля 2017 Просмотров - 173 3 коммент. Опубликовал:


Юнна Мориц на тему недавнего интервью Алексиевич про то, что она понимает убийц Бузины.

То же самое

Фашистская Германия
Достойна понимания:
Советское начало
Её ожесточало.

Понять легко и просто
Хозяйство Холокоста:
Из Человеков мыло
Оно себе варило,
Поймите, это – гены
Германской гигиены, -
Советское начало
Её ожесточало.

Нет, одобрять не надо
Такие муки ада,
Перестарались парни
Фашистской мыловарни,
Но стоит понимания
Фашистская Германия, -
Советское начало
Её ожесточало.

А вы – из агитпропа,
Россия – не Европа,
Мой интеллект на это
Пролил потоки света,
И в этом свете видно:
Завидно вам, обидно, -
Фашистская Германия
Достойна понимания,
Советское начало
Её ожесточало.

А вы – рабы, уроды,
Вам не дано свободы,
Где интеллекта клещи
Поймут, что не зловещи
Бандеровские парни
Одесской мыловарни,
Свобода мракобесья,
Убившая Олеся, -

Не та у русских сила:
Из Человеков мыло
Германия варила,
Поймите, это – гены
Не русской гигиены!
А русское начало
Её ожесточало.

http://www.eg.ru/society/358268/ – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Алексиевич, антисоветизм, бандеровцы, бузина, русофобия, третий рейх, юнна мориц
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3 коммент.»

  • 1940 1524
    Борис 1 июля 2017 в 13:46 Ссылка Пометить
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    Браво!!!

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  • 765 621
    Pol Roger 1 июля 2017 в 13:47 Ссылка Пометить
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    Юнна Мориц это реальный классик русской,советской поэзии.Просто невозможно ее сравнивать с куском бандеровской блевотины.Не даром у этой пердящей ротом особи,гражданство Белой Руси.Белая Русь следующая на антирусское окультуривание.В 2003 году,когда навозокучма изрыгнул “опус” – уркаина не Россия,все посмеялись и радостно утерлись.Мол совсем старичок омаразмател! Прошло 10 лет,и …..Ждем дальше.Директор колгопса продаст все,что угодно и кому угодно.

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  • 2298 32
    krikunoleg 1 июля 2017 в 15:12 Ссылка Пометить
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    Алексиевич – очередная купленная дама, говорящая о свободе, которой “нет в России”…;))
    Но может ли она сама говорить что-то иное, отличное от того, что требуют от нее ее “хозяева”?

    В этом случае свободой и не пахнет, однако…

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