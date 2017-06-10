25 самых странных галактик во Вселенной

Вселенная огромна и увлекательна. Сложно представить, насколько мала Земля по сравнению с космической бездной. Согласно самых осторожных предположений астрономов, существует 100 миллиардов галактик, а Млечный Путь — лишь одна из них. Что же касается Земли, только во Млечном пути есть 17 миллиардов подобных планет... и это не считая других, которые радикально отличаются от нашей планеты. А среди галактик, которые сегодня стали известны ученым, встречаются очень необычные…

Вообще я без большого доверия и с изрядной долей скептицизма отношусь к подобной информации. Во-первых мы туда никогда не долетим, во-вотрых к нам оттуда никто не прилетит и вообще может быть там все выглядит и просисходит не совсем так, как мы тут себе напредставляли. И вообще сейчас на том месте вообще может быть чтото иное, т.к. свет этих галлактик только что до нас дошел.

Но все же вот вам 25 интересных образцов ...

1. Messier 82

M82 в пять раз ярче Млечного Пути.

Messier 82 или просто M82 — галактика в пять раз ярче Млечного Пути. Это обусловлено очень быстрым процессом рождением молодых звезд в ней – они появляются в 10 раз чаще, чем в нашей галактике. Красные шлейфы, исходящие из центра галактики — пылающий водород, который выбрасывается из центра M82.

2. Галактика-подсолнечник

Галактика-подсолнечник: словно с картины Винсента Ван Гога

Формально известная как Messier 63, эта галактика была прозвана Подсолнечником, поскольку выглядит так, будто сошла с картины Винсента Ван Гога. Ее яркие, извилистые "лепестки" состоят из недавно образованных сине-белых гигантских звезд.

3. MACS J0717

Скопление галактик MACS J071.

MACS J0717 является одной из самых странных галактик, известных ученым. Технически это не один звездный объект, а скопление галактик — MACS J0717 образовалась при столкновении четырех других галактик. Причем процесс столкновения идет уже более 13 миллионов лет.

4. Messier 74

Messier 74 — галактика для Санты.

Если бы у Санта Клауса была любимая галактика, то это явно стала бы Messier 74. О ней часто вспоминают астрономы во время рождественских праздников, ведь галактика очень похожа на Рождественский венок.

5. Галактика Baby Boom

Каждый 2 часа — новая звезда.

Находящаяся примерно в 12,2 миллиардах световых лет от Земли, галактика "бэби-бум" была обнаружена в 2008 году. Получила она свое прозвище из-за того, что в ней невероятно быстро рождаются новые звезды — примерно каждые 2 часа.

К примеру, в Млечному Пути новая звезда появляется в среднем каждые 36 дней.

6. Млечный путь

Галактика, в которой мы живём. Наша Галактика Млечный Путь (в которой находится Солнечная система, а, соответственно, и Земля) действительно является одной из самых примечательных из известных ученым галактик во Вселенной. В ней есть, по крайней мере 100 миллиардов планет и около 200-400 миллиардов звезд, некоторые из которых являются одними из старейших в известной вселенной. 7. IDCS 1426

Кластер галактик IDCS 1426.

Благодаря кластеру галактик IDCS 1426 сегодня можно видеть то, какой была Вселенная на две трети моложе, чем сейчас. IDCS 1426 является самым массивном скоплением галактик в ранней Вселенной, которое имеет массу около 500 триллионов Солнц. Ярко-синее ядро галактики из газа является результатом столкновением галактик в этом кластере.

8. I Zwicky 18

I Zwicky 18 — самая молодая из известных галактик.

Карликовая голубая галактика I Zwicky 18 — самая молодая из известных галактик. Ее возраст составляет всего 500 миллионов лет (возраст Млечного пути — 12 миллиардов лет) и она по сути пребывает в состоянии эмбриона. Это гигантское облако холодного водорода и гелия.

9. NGC 6744

NGC 6744 — большая спиральная галактика.

NGC 6744 — большая спиральная галактика, которая (как считают астрономы) одна из наиболее похожих на наш Млечный путь. У галактики, расположенной примерно в 30 миллионах световых лет от Земли, на удивление идентичные с Млечным путем удлиненное ядро и спиральные рукава.

10. NGC 6872

NGC 6872.

Галактика, известная как NGC 6872, является второй по величине спиральной галактикой из когда-либо обнаруженных учеными. В ней было найдено множество областей активного звездообразования. Поскольку в NGC 6872 практически не осталось свободного водорода для образования звезд, она "высасывает" его из соседней галактики IC 4970.

11. MACS J0416

В 4,3 миллиардах световых лет от Земли.

Найденная в 4,3 миллиардах световых лет от Земли, галактика MACS J0416 больше похожа на какое-то световое шоу на модной дискотеке. На самом деле, за яркими фиолетовыми и розовыми цветами скрывается событие колоссального масштаба — столкновение двух скоплений галактик.

12. M60 и NGC 4647 — галактическая пара

M60 и NGC 4647 — галактическая пара.

Хотя гравитационные силы притягивают большинство галактик друг к другу, нет никаких доказательств того, что подобное происходит с соседними Messier 60 и NGC 4647.

При этом также нет никаких доказательств того, они отдаляются друг от друга. Как пара, давным-давно живущая вместе, эти две галактики так и мчатся бок о бок через холодный и темный космос.

13. Messier 81

Спиральная галактика со сверхмассивной черной дырой.

Расположенная неподалеку от Messier 25, Messier 81 является спиральной галактикой со сверхмассивной черной дырой в центре, масса которой в 70 миллионов раз больше массы Солнца. M81 является домом для многих короткоживущих, но очень горячих голубых звезд.

Гравитационное взаимодействие с M82 привело к тому, что между обеими галактики протянулись шлейфы газообразного водорода.

14. Галактики-антенны

Галактики-антенны

Около 600 миллионов лет назад галактики NGC 4038 и NGC 4039 врезались друг в друга, начав массово обмениваться звездами и галактической материей. Из-за внешнего вида эти галактики прозвали антеннами.

15. Галактика Сомбреро

Одна из самых популярных галактик.

Галактика Сомбреро — одна из самых популярных среди астрономов-любителей. Название она получила из-за того, что благодаря своему яркому ядру и большой центральной выпуклости выглядит как этот головной убор.

16. 2MASX J16270254 + 4328340

Мелкодисперсный туман, состоящий из миллионов звезд.

Эта расплывчатая на всех снимках галактика известна под довольно сложным названием 2MASX J16270254 + 4328340. В результате слияния двух галактик образовался "мелкодисперсный туман, состоящий из миллионов звезд". Считается, что этот "туман" медленно рассеивается, поскольку срок жизни галактики истекает.

17. NGC 5793

Галактика с мазерами.

Не слишком странная (хотя очень красивая) на первый взгляд, спиральная галактика NGC 5793 более известна своим редким явлением: мазерами. Люди знакомы с лазерами, которые излучают свет в видимой области спектра, но мало кто знает о мазерах, которые излучают свет в диапазоне СВЧ.

18. Галактика Треугольника

Туманность NGC 604.

На фото изображена туманность NGC 604, расположенная в одном из спиральных рукавов галактики Messier 33. Более 200 очень горячих звезд нагревают ионизованный водород в этой туманности, что заставляет его флуоресцировать.

19. NGC 2685

NGC 2685 — одна из редких разновидностей галактик.

NGC 2685, которую также иногда называют спиральной галактикой, находится в созвездии Большой Медведицы. Будучи одной из первых найденных полярных кольцевых галактик, NGC 2685 имеет внешнее кольцо из газа и звезд, вращающихся вокруг полюсов галактики, что делает ее одной из самых редких разновидностей галактик. Ученые до сих пор не знают, что приводит к образованию этих полярных колец.

20. Messier 94

Галактика, похожая на ураган.

Messier 94 выглядит как ужасный ураган, который был снят на Земле с орбиты. Эта галактика окружена ярко-голубыми кольцами активно формирующихся звезд.

21. Кластер Пандоры

Галактика, в которой царит настоящий хаос.

Формально известная как Abell 2744, эта галактика была прозвана кластером Пандоры из-за целого ряда странных явлений, вытекающих из столкновения нескольких более мелких скоплений галактик. В ней творится настоящий хаос.

22. NGC 5408

Неправильная галактика-шпион

Большинство галактик обладают величественной спиральной или эллиптической формой. Однако, около четверти галактик «игнорируют» такие обычные структуры. Они известны как неправильные галактики, именно в эту группу и входит NGC 5408, изображение которой было получено телескопом «Hubble».

Английский астроном Джон Фредерик Уильям Гершель открыл неправильную галактику NGC 5408, расположенную от нас на расстоянии 16 миллионов световых лет в созвездии Центавра, в июне 1834 года.

Еще одним признаком NGC 5408, подтверждающим ее «неправильность», является ультраяркий источник рентгеновского излучения, получивший название NGC 5408 X-1. Эти редкие объекты излучают умопомрачительное количество рентгеновских лучей огромной энергии.

Астрофизики считают их кандидатами в черные дыры промежуточных масс. Этот гипотетический тип черных дыр имеет значительно меньшую массу, чем сверхмассивные черные дыры, находящиеся в галактических центрах, но при этом они гораздо тяжелее чёрных дыр звёздной массы.

23. Галактика Водоворот

Галактика Водоворот

Галактика Водоворот, официально известная как M51a или NGC 5194, достаточно большая и близкая к Млечному пути, чтобы ее можно было бы увидеть на ночном небе даже в бинокль. Она была первой классифицированной спиральной галактикой и представляет особый интерес для ученых благодаря своему взаимодействию с карликовой галактикой NGC 5195.

24. SDSS J1038 + 4849

SDSS J1038 + 4849

Скопление галактик SDSS J1038 + 4849 является одним из самых привлекательных кластеров, когда-либо найденных астрономами. Выглядит он как настоящий смайлик в космосе. Глаза и нос являются галактиками, а изогнутая линия "рта" обусловлена воздействием гравитационного линзирования.



25. NGC3314a и NGC3314b

Почти столкнувшиеся галактики.

Хотя эти две галактики выглядят как будто они сталкиваются, на самом деле это оптический обман. Между ними десятки миллионов световых лет.

http://www.softmixer.com/2017/06/25_4.html