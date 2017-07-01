Письма. «Альтернативы суверенизации собственности нет, кроме краха России»

Сказано много, а что он конкретно предлагает – трудно сказать.

Помнится, В.И.Ленин говорил – надо найти основное звено, если существует масса проблем, ухватившись за которое, можно вытащить всю цепь. И что он блестяще делал практически.

В переводе на современный язык говорят о ПРИОРИТЕТАХ. Так вот, из очень длинной статьи проф. Губанова трудно понять – КАК он расставляет свои приоритеты в переходе РФ на инновационный путь развития.

А ведь здесь все можно быть четко:

ПЕРВОЕ- ПОСТАНОВКА ЦБ РФ под НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ – АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ, об этом проф. Губанов НИ СЛОВА.

ВТОРОЕ- ПЕРЕСМОТР ГРАБИТЕЛЬСКОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ – АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ – об этом проф. Губанов НИ СЛОВА. Без этого, все остальное – есть благие пожелание, которыми известно, вымощена дорога в ад.

ТРЕТЬЕ- НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ и недр, создание единой энергетической.

ЧЕРВЕРТОЕ- ВОЗВРАЩЕНИЕ НАГРАБЛЕННЫХ КАПИТАЛОВ в РФ. Те, кто сделает это добровольно, освобождается от уголовной ответственности. В противном случае применять жесткие меры.

ПЯТОЕ- ВВЕДЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ в экономике – воссоздание системы Госплана с учетом новых требований

ШЕСТОЕ- НАЧАТЬ ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ОГАС – (ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ЭКОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ) – т.е. реализации идей по управления экономикой выдающегося советского ученого-математика, кибернетика одного из основателей информатики

Виктора Михайловича Глушкова. В.М.Глушков уже в начале 60-х годов доказал, что управление советской экономикой стало неоптимальным. Причина была проста – экспотенциальный рост информации, необходимой для выработки решений, превысил возможности управленческих структур в СССР. Необходима была коренная перестройка, как управленческих структур, так и всемерное внедрение новейших методов обработки информации в внедрением вычислительной техники. Задача, которую В.М.Глушков сравнивал так – она была как минимум на порядок выше по своей сложности и объему чем те же Атомные или Ракетные проекты. Понятно, для решения комплекса задач такого масштаба требовались огромные ресурсы. После доклада на заседании Совмина СССР, среди руководителей СССР царила растерянность. Они не знали что делать. Проект пугал своим объемом, кроме того, они не были уверены в его успехе. Тот же предсовмина А.Косыгин понимал, что с экономикой что-то надо делать, но такой объем работ и необходимых ресурсов его пугал. Поэтому приняли что-то типа – испытать на уровне там одного предприятия или что-то в этом роде. Как потом в своем интервью незадолго до смерти, В.М.Глушков писал как валили его проект то мощное лобби, типа экономистов Бирман (который, кстати потом слинял в США) – которые пообещали тому же А.Косыгину реализовать свой проект – просто и дешево – помните известные там хозрасчеты и т.д. Чем все в конце кончилось – мы знаем.

Как мы видим две болезни – НЕВЕЖЕСТВО и ГЛУПОСТЬ – есть неизлечимы.

Абсолютно понятно – реализация вышеназванных пунктов возможно только тогда, когда к власти придут

национально-патриотические силы. Чтобы было понятно, о чем речь – навскидку:—-

Семья первого вице-премьера Игоря Шувалова арендует дом в Австрии и квартиры в Великобритании. В декларации вице-премьера Ольги Голодец значатся дача в Швейцарии и квартира в Италии. Вице-премьер Александр Хлопонин указал участок и дом в Италии. Министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов и его семья пользуются недвижимостью в Италии и в Великобритании. Несколько объектов во Франции имеет министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Министр образования Дмитрий Ливанов указал в составе семейного имущества дом в Испании, а министр труда и социальной защиты Максим Топилин – гараж в Болгарии.

Чиновники администрации президента и члены их семей иностранной недвижимости не имеют, за исключением Татьяны Навки – супруги пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Она отметила находящуюся в ее собственности квартиру в США.

Сайт ” http://kv-journal.su/content/prileplyaetsya-k-kremlyu-chto-ni-vor-tak-pr…“

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А теперь вопрос на засыпку – можете себе представить, что господин Маккейн толкает патриотические речи

в США и имеет, скажем неслабую дачу на Рублевке? Немыслимо! Шизофрения – скажете вы. И будете, безусловно правы. Так вот – вот такой шизофренией занимаются те же господа шуваловы, графы, хлопотны и далее по списку. Что сюда следует да то, что без отправки данных “патриотов” на воспитание трудом ничего не будет.

Что касается В.Путина – ему я не завидую. Он стал заложником своей элиты, которая его же сдаст.

На Западе ему места НЕТ, его не примет ни одна страна, включая Китай или там Иран. Если он хочет избежать

судьбы Хусейна или Каддафи – ему в его же собственных интересах и интересах его же близких – дочерей, внуков – надо ЗАЧИСТИТЬ ЭЛИТУ иначе эта элита застит не только его, но его всю семью.

С Ув.

П.С.

Два слова по поводу так называемой возобновляемой энергии (ветер, из там маиса, из древесины).

Это очередной обман, такой, как и с изменением климата.

В 2000 году в Германии приняли закон о поддержке развития возобновляемой энергии (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG), что означает в переводе на простой язык – так называемая возобновляемая энергия СУБСИДИРУЕТСЯ – не, не государством, а КОНЕЧНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ! Интересно посмотреть цену одного киловатт-часа в странах ЕС. Так в Германии она САМАЯ ВЫСОКАЯ после Дании, где уровень поддержки

возобновляемой энергии еще выше.

Смотри здесь:

” https://1-stromvergleich.com/strom-report/strompreise-europa/“

Более того, разговоры о том, возобновляемая энергия якобы экологически чистая - это ложь.

Те же ветряные парки-электростанции, мало того, что они занимают ОГРОМНЫЕ ПЛОЩАДИ, своими гигантскими

ветряными колесами (вибрациями) они фактически уничтожают, как животных так наносят непоправимый вред тем, кто живет в их близости. Отсюда в Германии эти парки стали выносить в море – что резко повысило как

стоимость строительства так и обслуживания. Более того, каждая из этих мельниц имеет ДИЗЕЛЬ-АГРЕГАТ на непредвиденный случай. Подобное происходит и с другими, так называемыми возобновляемыми источниками

энергии. За десятилетия в той же Германии сложилась мощное зелено-энергическое лобби, которое, на так называемой экологически чистой энергии, зарабатывает миллиарды. Очень странно, что господин проф. Губанов попался на тот же крючок. И еще более странно, что при этом господин Губанов

постоянно подчеркивает – что такое настоящий ученый.

Смотри также здесь:

” http://www.science-skeptical.de/blog/landraub-durch-erneuerbare-energien… “