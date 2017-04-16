Письма. Дональд из рода Маклаудов

Дата визит Д. Трампа в Великобританию пока не определена, митинги протеста уже идут, секретные службы сбились с ног, обеспечивая безопасность грядущего визита высокого гостя, Трамп требует карету, королева отмалчивается.

Татьяна, добрый день! Трамвай специально это делает?

https://russian.rt.com/document/58f21289c46188932c8b4807/amp

СМИ: Трамп настаивает на прогулке в карете Елизаветы II в ходе своего визита в Лондон

15 апреля 2017

Президент США Дональд Трамп в ходе официального визита в Лондон желает проехаться по городу на золотой карете королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на неназванных чиновников.

Как отмечает газета, в Белом доме дали понять, что каретная процессия по центру британской столицы является важным элементом визита американского президента в Лондон, который ожидается во вторую неделю октября. Британские силы безопасности предупредили, что каретная прогулка потребует мощной операции по обеспечению безопасности, чего не предполагали все предыдущие визиты президентов в Великобританию. Правоохранители Лондона уже ведут подготовку к самой крупной за последние годы операции по поддержанию общественного порядка, так как визит Дональда Трампа может собрать в центре города большое число протестующих. В феврале в Великобритании прошли массовые протесты против визита Трампа.

Приветствую!

Вот тут подробный репортаж о королеве.

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-4408072/Queen-Duke-Edinburgh-visit-Leicester-Cathedral.html

По сути жива она, или мертва я вообще не вижу проблемы. Ведь ее сын и не может же занять ее место. Он женат на разведенной женщине. А там, в англиканской церкви – это не позволительно. Утверждать не стану. Но у них есть деньги, они даже труп могут заставить жить до нужной даты. Вон 6 человек угробили, чтобы доставить свеженькие сердца. Вампиры.

Всего хорошего.

Зачем Трампу прогулка в карете с Елизаветой II? Потому, что Путина покатали? Так Путин в Лондоне столько наобещал, что его могли и два раза покатать, или три, – а страна до сих пор под ЦБ. Ну, в России-то, если европейскую и американскую прессу почитать, «кровавая диктатура», а с чего бы президенту «самой демократической на свете страны» требовать для себя королевских почестей?

В прессе циркулирую ничем не опровергнутые слухи, виной которых был и сам Букингемский дворец, слухи, подтверждающиеся раз за разом косвенными доказательствами, что королева, как минимум, недееспособна, а возможно, уже мертва. В свете этого, совместная прогулка в карете президента США Д. Трампа и Елизаветы II, не состоится, то слухи о кончине королевы получат новый импульс, если прогулка состоится, но вместо королевы на прогулку поедет ее двойник, то Д. Трамп увезет домой чемодан компромата на британскую правящую верхушку. Зрители программы «Точь-в-точь», понимают, что создание двойника, внешне не отличимого от оригинала, как минимум, осуществимо. Тем более, что к услугам спецслужб был не только театральный грим, но и услуги лучших пластических хирургов, а еще они понимают, что двойника всегда можно отличить от оригинала, если иметь возможность проанализировать мимику, движения и прочее. Видеоматериалов для последующего анализа при такой совместной прогулке будет предостаточно, хватит на два чемодана компромата. Как минимум, компромат, а что Трамп хочет получить как максимум?

Чуть больше года назад, REGNUM выпустил огромный материал, где Д. Трамп рассматривался, как альтернатива наследственной власти кланов Бушей-Клинтонов. Материал актуален до сих пор, хоть надежды на Трампа, как на борца с «проклятым клинтоновским режимом», мягко скажем, не оправдались. Общеполитическая обстановка накануне выборов и ожидания избирателей Трампа описаны верно.

https://regnum.ru/news/polit/2101446.html Юрий Баранчик, 21 марта 2016, 01:20 — REGNUM Интересная информация поступает из-за океана относительно текущей избирательной кампании в президенты США. Мало того, что против Трампа работают почти все ведущие СМИ США, находящиеся под контролем «клинтонитов», — это естественно, с февраля месяца против Трампа стала работать и республиканская агитация. По данным, которые приводят американские СМИ, на агитацию против Трампа направлено 47−49% республиканского бюджета на избирательную кампанию. Возникает вопрос: если с демократами все понятно, то чем же Трамп так не угодил истеблишменту республиканцев (за исключением клана Бушей), что те готовы даже к поражению на выборах от своих заклятых врагов демократов и одной из самых одиозных фигур американской политики последних двадцати лет Хиллари Клинтон? Ответ на этот вопрос кроется в общем кризисе той двухпартийной системы «демократии», которую выработали бенефициары западной политической системы после Второй мировой войны. Кого следует понимать под бенефициарами и владельцами современного мира? — По сути, это несколько тысяч семей (15−20 тысяч) в мировом масштабе, которые переплетены между собой родственными (в том числе королевскими) и бизнес-связями, которым принадлежит около 80−90% всей мировой собственности. Реально во главе каждой из ведущих западных стран, ограничимся теми, которые входят в Джи-7 или Джи-20, стоит одна группа людей из 300−500 семей, в случае США — около 1000−1500 семей, а в случае Южной Кореи — 5 семей (чеболей), которые определяют основные направления развития страны.

Об узкой семейственности в престолонаследии США, в частности, говорит тот факт, что практически все они являются родственниками: «Все президенты США (включая Барака Обаму) за исключением Мартина Ван Бюрена являются потомками короля Иоанна (Джона) Безземельного. Он же брат короля Ричарда Львиное Сердце, он же король, с которым по легенде боролся Робин Гуд. Помимо прочего, они все приходятся друг другу дальними и ближними родственниками.

…Всех 43 президентов США на вершину власти провели европейские королевские родословные? 34 из них были генетическими потомками одного человека, Карла Великого, короля франков. 19 — прямыми потомками короля английского Эдуарда III. На самом деле, американские выборы каждый раз выигрывал кандидат в президенты с наибольшим процентом европейских королевских генов (…).

…Президенты США являются такой же королевской династией, как и представители всех исторических монархий в Европе, откуда идет их родословная». Таким образом, по сути дела, США уже более 200 лет правят европейские королевские семьи, а для того, чтобы народ не видел тайные пружины и механизмы управления страной, элитой был придуман механизм так называемой двухпартийности. Соответственно, вся двухпартийная политическая система в США является не более чем ширмой для сокрытия от широких народных масс реально осуществляющегося королевского правления. Но ведь точно такая же ситуация сложилась и в Европе, на которую после Второй мировой войны был перенесен «успешно» зарекомендовавший себя в Британии и США метод управления народными массами под видом избирательной двухпартийной модели демократии. Вторая новость вообще из ряда вон выходящих — королева Британии объявила о том, что она не сможет дать аудиенцию президенту США Обаме, когда он приедет в Лондон. В контексте вышесказанного причина отмена аудиенции Обамы у королевы Британии понятна и старшекласснику: так как Обама реально пошел против ставленника британской короны в США Хиллари Клинтон, британский королевский дом решил устроить ему обструкцию, тем самым показав реальное положение дел в пресловутой байке о трансатлантическом единстве Британии и США. Президентство Трампа может стать тем оселком, который позволит скинуть владычество над миром тех, кто правит им с середины семнадцатого века, и власть которых не смогли сместить ни французские, ни русские революционеры в мировом масштабе.

Немедленно после выборов выяснилось, что Трамп — плоть от плоти предыдущей администрации, и даже не в переносном смысле, а в прямом. Заблуждались на счет Трампа многие:

https://www.inopressa.ru/article/14Nov2016/times/trump_rurik.html МаркБеннетс, ТомПарфитт| The Times Трамп- “потомокроссийскогоправителя” “Дональд Трамп – потомок вождя викингов, основавшего Россию, заявила националистическая газета, пока Кремль увивается за новоизбранным президентом [США], – сообщают Марк Беннетс и Том Парфитт в The Times. – Ссылаясь на генеалогические данные, “находящиеся в открытых источниках”, газета “Завтра” утверждает, что через свою мать-шотландку магнат – родственник Рюрика, который основал, как принято считать, раннее русское государство в IX веке”. Мэри Энн Трамп – урожденная Мэри Энн Маклауд. Она родилась в Шотландии в 1912 году и переехала в США в возрасте 17 лет. “Рюрик – предок Трампа в 36-м поколении”, – заявила газета. Предки Трампа, также называемые родственниками Рюрика, – это Генрих III Английский, первые три короля Эдуарда и Джоан Бофорт, королева Шотландии. Корреспонденты The Times указывают, что главный редактор “Завтра” Александр Проханов – “идеолог националистов с кремлевскими связями”. Кратко рассказав историю Рюрика и призвания его на Русь, журналисты отмечают “примечательное изменение тона” сторонников Путина в последние дни. Так, на прошлой неделе другой видный националист Александр Дугин сказал, что в связи с избранием Трампа российский антиамериканизм “более не уместен”, а Дмитрий Киселев в своей вчерашней телепередаче заявил, что Трамп “крякнул гниловатую американскую систему элит”.

И вот, вишенкой на торте, исследование в области генеалогии

http://tar-s.livejournal.com/1056285.html Трамп и Клинтон – потомки короля Эдуарда III Oct. 17th, 2016 at 8:39 AM Хиллари Клинтон и Дональд Трамп связаны между собой и наследуют королевскую кровь Команды исследователей в области генеалогии обнаружили, что Хиллари Клинтон и Дональд Трамп являются дальними родственниками, и оба несут королевскую кровь, пишет yournewswire.com Автор A.Дж. Джейкобс и команда исследователей с веб-сайтов генеалогии MyHeritage.com и geni.com разработали семейное древо, доказывающее, что Хиллари Клинтон и Дональд Трамп являются дальними родственниками.

Два кандидата в президенты также являются носителями королевской крови, которая глубоко проникает в их семейные линии. Джейкобс сказал изданию Extra в недавнем интервью, что “Их 19-й великий дедушка – король Эдуард III, так что существует прецедент для правления страной в их генах”.

Генеалогическое дерево, которое можно увидеть и проверить ниже (любезно предоставлено myheritage.com), состоит из длинной линии аристократии на обоих концах.

Как пишет Antimedia, «Когда вы внимательно смотрите на то, как глобальные события прогрессировали на протяжении веков, вы обнаруживаете, что многие из семей, которые доминируют в политике и экономике сегодня, восходят в своих родословных к феодалам средневековья. В странах Ближнего Востока и третьего мира, это болезненно очевидно, потому что есть еще королевские династии, которые открыто заявляют, что это их неотъемлемое право править своей страной. В то время как на Западе аристократы не так открыты, но тот же принцип остается в силе.

Хиллари и Трамп связаны

Например, по мнению британских исследователей генеалогии Барки Пирейдж (Burkes Peerage), большинство из президентов в американской истории были связаны с избранными родами нескольких королевских кровей.

На выборах 2004 года Джордж Буш и Джон Керри были кандидатами в президенты США, но оба кандидата были дальние родственники к королеве Англии. Они даже принадлежали к одному и тому же тайному обществу в Йельском университете, с патологическим названием братство «Череп и Кости».

Юная девушка недавно прославилась, соединив все королевские связи. Ее научно-изыскательный проект пришел к выводу, что за исключением Мартина Ван Бюрена, все главнокомандующие США, в том числе нынешний президент Барак Обама, были потомками средневекового английского короля.

Прибыв в Лондон, Дональ Трамп, не будет, как Чацкий восклицать: «Сюда я больше не ездок! Карету, мне карету!» Он хочет подгадать свой визит к моменту официального объявления о смерти королевы Великобритании и рассчитывает, что толпа крикнет: «Король умер! Да здравствует король!» именно ему.