О бомбе Трампа под Россию

Совсем озверел Чёрный Абдулла! Ни своих, ни чужих не щадит.

Для самого амбициозного российского проекта запущен финальный отсчёт. И запустил его никто иной как 45-й президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, выступая на одном из протокольных мероприятий в рамках Недели энергетики в Белом доме. Под ударом оказались не только геополитические устремления Кремля, но и нынешний фундамент российской экономики.

Итак глава Белого дома заявил о начале новой энергетической политики Америки: «Мы будем экспортировать американские энергоносители по всему миру». В этой связи он назвал планы увеличить поставки американского сжиженного газа на азиатские рынки, а также продажу угля на Украину. Во что этот уголь, который должен заменить собой донецкий, обойдется Украине – вопрос праздный. В большой игре такие копейки не считают. Тем более заплатят их сами украинцы, никуда не денутся.

Еще Трамп сообщил, что его администрация рассматривает идею обновления программы развития атомной энергетики, которая должна составить конкуренцию природному газу и возобновляемым источникам энергии. И ещё один пункт его программы – разработка новых месторождений нефти и газа на американском шельфе.

По словам президента, речь идет о начале «золотой эры» американского доминирования в энергетике.

Нетрудно заметить, что каждый элемент провозглашённой Трампом энергетической программы – прямой удар по российским позициям в качестве энергетической сверхдержавы. И прямая конкуренция с российскими интересами на глобальном энергорынке.

Причём сотрудники вашингтонской администрации не скрывают, что у новой энергетической политики Америки чёткий антироссийский вектор. Дескать нынешняя позиция Соединённых Штатов состоит в том, чтобы поставляя энергоресурсы союзникам, помочь им перестать быть заложниками некоторых стран, включая Россию.

Частично под раздачу попадает и Китай. «Задача ещё и в том, чтобы Америка вернула себе лидерство в атомной энергетике, – пояснил глава Минэнерго США Рик Перри. – Потому что и россияне, и китайцы очень активно и в глобальных масштабах продвигают свои атомные технологии для завоевания и закрепления политических позиций. Если угодно, используют атомную энергетику в качестве одного из рычагов влияния».

Как пример такого влияния отраслевые эксперты приводят недавние действия Росатома на турецком рынке. Проект строительства четырёх реакторов в Турции на общую сумму 22 млрд долл. был остановлен в конце 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский боевой самолёт. Но в 2016 году, после улучшения отношений Москвы и Стамбула, реализация проекта возобновилась. На прошлой неделе российская госкорпорация подписала предварительное соглашение о продаже 49% строящейся АЭС турецким инвесторам.

Сегодня Росатом строит электростанции в Белоруссии, Индии, Иране, Китае и Бангладеш, а еще работает на восьми объектах в России. Подписаны соглашения на строительство АЭС в Египте, Нигерии, Иордании и Армении. Но нельзя исключить, что их реализации постарается помешать Вашингтон.

Ещё одной зоной конфликта энергетических интересов наверняка станет Украина. Планы Вашингтона по налаживанию поставок угля Киеву могут осложнить и без того непростой Минский процесс. Кроме того, украинский Нафтогаз скорее всего получит поддержку Белого дома в своей борьбе против Северного и Южного потоков. Ибо Америка тоже не заинтересована в расширении российских газовых поставок странам ЕС.

Слабым утешением может послужить то, что США будут менее заинтересованы в снижении мировых нефтяных цен, поскольку точка безубыточности для новых месторождений сланцевой нефти всё ещё достаточно высока (хотя уже и не 80-90 долл., как в2014 г.).

Но вряд ли это компенсирует неизбежное сокращение рыночных долей России под натиском американских нефтяных конкурентов. Конечно, параллельно пострадает и главный американский союзник на Ближнем Востоке – Саудовская Аравия, которой придётся притормозить с объединением арабского мира под своими знамёнами. Однако и это лишь немного подсластит горечь новых проблем с бюджетом РФ.

Некоторые, разумеется, могут посмеяться над громадьём планов у администрации Трампа. Но вряд ли это будет умно. Помнится, в начале 2000-х тоже было много смешков, когда 43-й президент Джордж Буш-младший провозгласил идею энергетической независимости США. Однако сегодня Америка уже практически не зависит от поставок ближневосточной нефти. И Дональд Трамп хочет сделать следующий шаг, превратив Америку в единственную энергетическую сверхдержаву.

Найдётся ли какой-нибудь асимметричный ответ у России? Или заложенная Вашингтоном под российскую экономику бомба с часовым механизмом вскорости рванёт?

А.Нальгин

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/4796/19301/-