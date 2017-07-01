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Алексей Кудрин озвучил главное условие для роста экономики России

10:27. 1 июля 2017 Просмотров - 75 2 коммент. Опубликовал:

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Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин убежден, что экономический рост России достигнет высоких показателей только после улучшения отношений с Западом.

Кудрин считает, что у основанного на внутреннем спросе экономическом росте существует предел в 3-4% ВВП. Для более высоких темпов России следует увеличивать несырьевой сегмент экспорта с упором на "мировые ниши". Однако без улучшения отношений с западными странами данная задача невыполнима, объявил экс-глава Минфина на "Примаковских чтениях".
 
По мнению Кудрина, улучшить отношения России и Запада можно, если обе стороны найдут в себе силы пойти навстречу, придержав амбиции и обиды. "Уверен, что это возможно", - резюмировал он.
 
https://rueconomics.ru/257748-aleksei-kudrin-ozvuchil-glavnoe-uslovie-dlya-rosta-ekonomiki-rossii
Метки: Кудрин, мировоззрение, экономика
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2 коммент.»

  • 3358 3044
    Вячеслав 1 июля 2017 в 11:06 Ссылка Пометить
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    Эта скотина приняла иудаизм, сделала себе обрезание и ничего, кроме подлости и враждебности по отношению к России и русским, от него нечего ждать…

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  • 1880 1373
    любопытный 1 июля 2017 в 12:26 Ссылка Пометить
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    Кудрин говорит то, за что ему платят. Главное, что быего не слушали

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