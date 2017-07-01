Алексей Кудрин озвучил главное условие для роста экономики России

Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин убежден, что экономический рост России достигнет высоких показателей только после улучшения отношений с Западом.

Кудрин считает, что у основанного на внутреннем спросе экономическом росте существует предел в 3-4% ВВП. Для более высоких темпов России следует увеличивать несырьевой сегмент экспорта с упором на "мировые ниши". Однако без улучшения отношений с западными странами данная задача невыполнима, объявил экс-глава Минфина на "Примаковских чтениях".

По мнению Кудрина, улучшить отношения России и Запада можно, если обе стороны найдут в себе силы пойти навстречу, придержав амбиции и обиды. "Уверен, что это возможно", - резюмировал он.

https://rueconomics.ru/257748-aleksei-kudrin-ozvuchil-glavnoe-uslovie-dlya-rosta-ekonomiki-rossii