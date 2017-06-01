Озвучен план капитуляции России: Кудрин и К пошли ва-банк

Сегодня, в день открытия Петербургского экономического форума, все верхние строчки рейтингов информационных агенств заняли высказывания одного из главных идеологов неолиберального реванша, экс-вице премьера и зампреда президентского Экономического совета Алексея Кудрина.

Бывший главбух всея Руси, много лет служивший интересам транснациональных корпораций, размещая бюджетные средства РФ на счетах Федеральной резервной системы США, озвучил, по сути, ультиматум глобалистов российской экономике и вообще нашей стране—от приватизации всех нефтяных компаний (с передачей их под контроль западным «инвесторам») до сворачивания суверенной внешней политики.

Г-н Кудрин, лишившийся официальной должности в Правительстве еще в 2011 году, но остающийся одним из самых влиятельных людей России (некоторые считают его, так же как и Анатолия Чубайса, своего рода «смотрящим» за Россией от глобальных масонских структур вроде Бильдельбергского клуба и Трехсторонней комиссии) в последние годы вообще не стеснялся в выражениях, критикуя Президента и его политику. Но сегодня на открытии ПМЭФ Алексей Леонидович превзошел сам себя: «Нефтяной сектор весь должен быть приватизирован в ближайшие 7−8 лет. Там не нужно нам сегодня государственных компаний. Государственный статус скорее приносит вред этим компаниям, чем положительный эффект», —заявил экс вице-премьер. По мнению г-на Кудрина, для того чтобы в России росла экономика, нужно вовсе не развивать собственное производство, вкладываться в образование и инновации (как думают отсталые патриоты), а всего лишь изменить внешнюю политику. «Общее место, что у России нет сегодня своей повестки, образ будущего у нее размыт… Наш ответ на глобализацию может выглядеть только как наше участие в этой мировой повестке», — уверен экс-вице-премьер.

По мнению Кудрина, последнее десятилетие было «потерянным» для России: средний темп роста экономики в первые сроки президентства Путина составлял 7%, а сейчас всего лишь около 1%. Для экономического роста, по мнению Кудрина, нам просто необходимо, помимо приватизации нефтяной отрасли, также повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин, сократить расходы бюджетной системы России, а также «снижать роль государства в экономике».

Все эти либеральные мантры, явно списанные из методичек Международного валютного фонда, Кудрин и ему подобные повторяют уже более 25 лет—но никогда до сих пор эти речи не говорились с таких трибун и в таком безаппеляционном тоне—что, учитывая неформальный статус г-на Кудрина, может выглядеть как своего рода ультиматум—который заведомо готовы принять многие действующие правительственные чиновники. Неслучайно среди участников дискуссии на форуме, в том числе министров, не нашлось никого кто смог бы одернуть размечтавшегося Кудрина. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, не только выступали на форуме на одной трибуне с Кудриным, но и в общем-то ему вторили. Так, бывший соратник Гайдара Антон Силуанов откровенно расхваливал Кудрина: «Нам надо выстроить долгосрочный тренд на обеспечение стабильности бюджетной системы государства. Потому что мы сейчас по сути живем в долг, проедая те ресурсы, которые созданы были при Алексее Кудрине», — сказал он. По его словам, проблем с деньгами у российского бюджета нет: "Деньги есть. Вопрос в их администрировании и расходовании",- заявил он, уточнив, что в 2017 году дефицит российского бюджета составит 2%. А глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил что «для выхода экономики на устойчивый рост» необходимы два условия: повышение темпов роста инвестиций и развитие человеческого капитала. Как видим, все это не сильно отличается от программы Кудрина.

Зато на заявление Кудрина отреагировали представители Президентской вертикали. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя выступление Алексея Кудрина, заявил, что, «по его данным», у правительства нет планов приватизировать все нефтяные компании в России. "Насколько мне известно, у правительства пока таких планов нет", — сказал г-н Песков. Отметив, что "это хорошо известная экспертная точка зрения Алексея Кудрина, Дмитрий Песков сообщил что «Известны также иные точки зрения».

Таким образом, мировоззренческий конфликт неолибералов (глобалистов) и государственников во властной элите вылез наружу, и ни одна из сторон уже не считает нужным его скрывать, делая вид что никаких принципиальных разногласий между командой Путина и Медведева нет.

Этот конфликт лучше всего иллюстрируют два программных документа, представленных, с разницей в несколько дней, Президентом и премьером: «Стратегия экономической безопасности РФ до 2030 года», которая представляет собой описание плана по мобилизации производства , и аналогичная стратегия Правительства, согласованная с МВФ.

Для любого более менее грамотного человека очевидно, что выталкивание государства из национальной экономики, особенно из стратегических отраслей, под лозунгами свободного рынка, в действительности, означает не что иное как захват экономической власти в стране глобальными международными структурами. Приватизация по Кудрину неизбежно повлечет народные протесты против обнищания и социальной несправедливости – а это уже прямая дорога к разрушению государства. Чего, судя по всему, и добиваются глобалисты и их агенты в российской политической элите.

Андрей Цыганов, РИА Катюша

Источник: nnm.me