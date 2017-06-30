Необъяснимые объекты Вселенной

CFBDSIR 2149-0403Космос полон тайн и загадок. Чем больше мы смотрим в его пучину, тем больше появляется вопросов, на которые современная наука пока ответить не в силах. В этой статье вам выпала честь познакомиться с двумя очень странными планетами, хотя планетой такое назвать весьма трудно.Наверное, самая непонятная штука в этой Вселенной. По крайней мере, для нас и в данный момент. Находящееся за сотни световых лет, обнаруженное в 2012 году международной группой астрономов странное космическое тело поначалу было принято за планету-сироту, которую выбросило из родной системы другими планетами или пролетающей мимо звездой. Первые исследования показали, что ее масса в 5-9 раз больше массы Юпитера. И все бы хорошо, если бы не один нюанс. Планета оказалась нагретой. Эдакие сироты весьма частое явление во Вселенной, их еще называют “планемо”.Ученые уверены, что на самом деле их очень много и некоторые из них обитают гораздо ближе к Земле, нежели этот таинственный отшельник. Просто их невозможно заметить из-за нулевой светимости. Так вот, когда ученые выяснили, что гипотетическая планета-сирота была нагрета, теория принадлежности объекта к классу “планемо” оказалась под большим вопросом. Чтобы разобраться, что это за чертовщина, нужно обратиться за помощью к коричневым карликам. Это такие звезды, достаточно тяжелые для того, чтобы давление и температура в ядре смогли запустить термоядерную реакцию. Чтобы запустить термоядерную реакцию на основе водорода, благодаря которой светят почти все звезды, нужно 80 масс Юпитера или 8 процентов от массы Солнца. В коричневых карликах термоядерная реакция идет на основе менее привередливых к уровню давления и температуры элементов лития и дейтерия. Для реакции с их участием достаточно 13 масс Юпитера, поэтому коричневыми карликами считаются газовые объекты с массой между 13 и 80 массами Юпитера. Если загадочный объект будет весить меньше, то вероятнее всего окажется юпитероподобной планетой-сиротой, выброшенной из своей солнечной системы и дрейфующей неподалеку от нее. Но дальше еще интереснее. CFBDSIR 2149-0403 светится в инфракрасном свете, проще говоря, излучает в космос тепло. Если планета молода, она горяча и будет светиться, пока не остынет, а остывание может длиться миллионы лет.Согласно первым наблюдениям после открытия загадочного объекта, он двигался в близлежащие группы звезд AB Золотой Рыбы. Ученые пришли к выводу, что из-за близости к этому скоплению, наш загадочный объект наверняка прилетел оттуда. Все эти звезды в скоплении Рыбы очень молоды, появились примерно в одно и то же время и находятся в относительной близости друг от друга. В прошлом они могли влиять друг на друга гравитационно, меняя орбиты планет соседних звезд, располагая к появлению “планемо”. Если CFBDSIR 2149-0403 движется из AB Золотой Рыбы, то это наверняка молодая планета, до сих пор не успевшая остыть после формирования, однако после более подробных наблюдений при помощи очень мощного телескопа “Канада-Франция-Гавайи”, космического телескопа “Спитцер” и использования эффекта параллакса, позволяющего благодаря движению Земли по орбите вычислить более точное расстояние до удаленных объектов, выяснилось, что CFBDSIR 2149-0403 находится на расстоянии 130 световых лет от нас. Это несколько дальше, чем считалось изначально.Сперва ученые предполагали, что это чудо вертится на примерно том же расстоянии, что и звездная система, упоминавшаяся раньше, около 75 световых лет от Земли, но нет. Теперь, вдали от всех центров образования звезд, гипотетическая планета оказывается совершенно немолодой. Она точно старше 500 миллионов лет, и если это “планемо”, то сама по себе она появиться не могла. Считается, что планеты могут формироваться только на орбитах звезд. 55 лет от AB Золотой Рыбы планета летела бы так долго, что наверняка успела бы остыть, но с реальностью это не совпадает. Температура таинственного отшельника достигает 400 градусов, и если она почти в 2 раза, чем мы думали, значит на деле она еще ярче. А если ярче, значит и тяжелее. Согласно уточненным расчетам, масса объекта колеблется между 2 и 13 массами Юпитера. Верхний предел как раз позволяет начать самую нетребовательную термоядерную реакцию на литии. Хотя скорее всего масса меньше, около 7 масс Юпитера. Также исследования выявили высокое содержание тяжелых элементов – всех веществ, не являющихся водородом и гелием. Обычно у коричневых карликов таких веществ меньше, а для планет такое содержание слишком малое.Сейчас мы не можем с полной уверенностью утверждать, что это планета, но почти все данные ведут именно к такому заключению. Больше наблюдений – единственный вариант узнать получше это странное образование. Исследования будут продолжаться, наше понимание вселенной будет расти, объем знаний будет увеличиваться. И пусть сейчас мы не понимаем, что это, рано или поздно человечество получит ответ на этот вопрос.Kelt-11b – это следующий странный объект в нашем списке, гигантская пенопластовая планета. Пенопластовой ее нарекли после того, как обнаружили необычайные свойства. Гигантская экзопланета, находящаяся в 320 световых лет от Земли, оказалась невероятно раздутой. Она больше нашего Юпитера на 40 процентов, при этом весит не больше 1/5 его массы. Такой внушительный размер и столь маленькая масса делают ее схожей на пенопласт. На самом деле, никакого пенопласта в составе планеты нет, это лишь аналогия. Столь странная планета занимает третье место среди всех обнаруженных нами экзопланет, и среди всех экзопланет, у которых нам удалось вычислить ее массу и радиус. Помимо необычно малой плотности, Kelt-11b отличается еще кое-чем. Совсем скоро она исчезнет.Экзопланета находится на орбите звезды Kelt-11, которая постепенно превращается в красного гиганта. Как утверждают ученые, через 100 миллионов звезда будет увеличиваться в размере, что в конечном счете приведет к тому, что планета будет просто “съедена”. А так как один оборот экзопланеты вокруг звезды составляет всего 5 земных суток, это означает очень малое расстояние планеты от звезды. Следовательно, поглощение не займет слишком много времени. Но не стоит отчаиваться. Благодаря тому, что Kelt-11 является ярчайшей в южном полушарии звездой, перед своей гибелью эта странная планета сможет многое нам поведать о себе.

Источник: nashaplaneta.su