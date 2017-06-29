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Против чего борется Федеральный судья Дмитрий Новиков [2017, Система судопроизводства]

17:54. 29 июня 2017 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:

korrupciyasud

Федеральный судья Дмитрий Новиков получил известность после того, как обнаружил коррупционную схему с продажей земли в Краснодарском крае местными судьями. В 2002 году он рассматривал административное дело по спору о праве собственности на ряд земельных участков в районе Красной поляны. Новиков утверждает, что ряд судей оказывали на него давление, так как были заинтересованы в успешной реализации коррупционной схемы. За неразглашение информации о продаже земель судей государству накануне олимпийской стройки ему обещали карьерный рост. Однако Новиков отказался идти на компромисс, и против несговорчивого судьи возбудили уголовное дело, которое, впрочем, позже было закрыто из-за отсутствия доказательств вины. Но перед тем, как дело развалилось, Новиков успел посидеть в СИЗО... Источник , Подробнее: http://vk.com/id224027681

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Судья Д. Новиков обратился к Путину [Система судопроизводства]

nov

Отчаявшийся судья Дмитрий Новиков 22 июня 2016 г. обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой изменить систему судопроизводства в России, вернув ее в правовое поле. Услышит ли Путин слова неподкупного судьи?

Источник: http://www.youtube.com/user/sashasotnik/videos

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