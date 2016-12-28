Отзывы. Угроза существованию России

Вот это статья у тебя вышла сегодня!!! О правопреемственности СССР.

Написавший – гений! Очень хочется верить, что ВВП знает об этом и сможет всего этого добиться.

Но сама статья – супер!!! Давно не читал настолько аргументированного материала – со ссылками и мотивациями! В выводах, правда, автор немного залетел в облака (“по закону справедливости” и все такое!), но душой я с ним однозначно! И умом тоже…….

Здравствуйте, Татьяна!



Что-то часто на сайте последнее время обсуждается данная тема: монархии, с привязкой к римскому праву, Учредительного Собрания и т.п.

Ну и пусть обсуждается, что поделать.



Поделился этим “контентом” со многими из своих знакомых, вполне адекватных,

нормальных людей: мнение – одно, извините за цитату: “бред сивой кобылы”.



Помнится, одна женщина на сайте даже обратилась к Вам с просьбой разъяснить ей,

честно признавшись, что ничего не поняла из такой вот статьи: Non esse homo.

Приблизительно с этой статьи, по-моему, весь “куст” и расти начал.



Мне не стыдно признаться, я тоже ничего не понял.

Просто отправил текст на анализ кандидату психологических наук,

врачу-психиатру высшей квалификации – есть у них методики.

Резюме, если коротко – человеку лечиться надо.



Есть ещё в тексте, помимо этого, взаимно противоречащие тезисы -

– кому охота это читать, найдёт.

Второй раз читать это, чтобы дать конкретные цитаты, сил нет.



Таким образом, в первую очередь, огорчился за лично Ваш блог.

Во-вторую… в общем, логически возникают следствия – но о них не хочется.



А если по существу “проблемы легитимности”, так, если не ошибаюсь:

– СССР был международно признанным государством, даже членом Совбеза ООН с правом вето;

И что-то никто не “возникал” по поводу Короны Российской Империи – пришлось согласиться: ну нету тут теперь монархии, что поделаешь!)

А раз согласились – так сами этим вопрос и сняли: ну вот все эти “бритты”, саксы, англы и “малый народ” иже с ними.

– Российская Федерация: правопреемница СССР, полноправная. И не только по долгам.

Получать по ним – никто не отказывается, стало быть – не может оспаривать и все другие права.

Кстати, Россия: тоже в Совбезе ООН – и тоже с правом вето. “Жужжат”, но терпят – признают, стало быть, как ни крути.



Тут вот еще что: а почему так “упёрлись” в Романовых.

А давайте копнём глубже – и возникнут Рюриковичи.

Там, говорят, с передачей престола не очень гладко всё прошло – этот самый переход к Романовым.

Найти потомка Царя Ивана, Грозного то бишь (и ведь найдётся – если придётся) – и восстановить историческую преемственность.

Чем не вариант?



И последнее: народ и так уже низвели до уровня холопов, старательно доводят до скотского состояния.

И почему-то, думают, что он глуп, ничего не видит и ничего не понимает. И уже ничего не может.

И поэтому можно-то всё, что душа пожелает… Сколько же раз так уже было, Господи! И как он, Народ, удивлял-то всех потом!



Он, конечно, терпеливый, Народ наш – может, даже не в меру терпеливый. Но даже его терпению предел есть.

А что после бывает – всем известно. Не хотелось бы.



Ваш постоянный читатель, Дмитрий.

Т.В. Уважаемый Дмитрий!

Если коротко — СССР является учредителем ООН, в этом его основное отличие от РИ или РФ. РИ никогда не входила в состав учредителей ООН (конференция в Сан-Франциско 25 апреля по 26 июня 1945 года), так что сравнение не вполне корректно. В 1945 году, действительно, не уместно было вспоминать про РИ, тем более, что некоторые «наследники престола РИ» запятнали себя сотрудничеством с Гитлером.

На конференции в Сан-Франциско был подписан Устав ООН.

Далее. Право вето РФ в Совбезе ООН в сложившейся международной обстановке, — тяжелейшая головная боль американской администрации. В настоящее время — администрации Б. Обамы, но я не уверена, что при Д. Трампе по этому вопросу отношения потеплеют. Право вето было оставлено РФ, как кость с барского стола, с учетом полной подконтрольности Вашингтону ельцинской администрации. Не стоит обольщаться — в Вашингтоне уже многократно пожалели по этому поводу и стараются эту оплошность исправить, найдя повод для лишения РФ права вето.

Тогда же, в апреле-июне 1945-го был учрежден и Международный суд ООН, которым Путину грозят по 10 раз на дню и его зарубежные оппоненты, и наша пятая колонна.

Международный суд становится все более актуальным в свете обнаруженных в Алеппо захоронений для стран так называемой «антиигиловской коалиции». Вопрос «кто поедет в Гаагу» будет решен в ООН не без участия Совбеза. Проблема в том, что у РФ право вето отобрать можно, а у СССР — нельзя, поэтому наши западные друзья, выждав необходимое время, непременно этот вопрос решат не в пользу РФ. Вот тогда-то кое-кто и сможет, наконец «посвятить свою жизнь путешествиям», бесплатно прокатившись до Гааги в наручниках.

Еще одна существенная проблема — это наш безумный принтер. Восстановление СССР одним движением обнуляет все то, что они там напринимали. Приведу пример из свеженького:

https://cont.ws/post/473313(РИА КАТЮША)

Оленеводы широкого профиля Совет Федерации одобрил закон о «Контингенте» Как и предполагала «Катюша», Совет Федерации вчера одобрил закон о тотальном контроле над семьей, о т.н. базе данных «Контингент». Обсуждение перед голосованием было фееричным: некоторые члены СФ не постеснялись выступить с предложением сделать так чтобы на сенаторов этот закон не распространялся—а один из главных в СФ лоббистов антисемейных технологий по фамилии Клишас привел потрясающий силы аргумент: «Контингент» поможет учесть детей оленеводов, когда родители будут передвигаться со стадами. После такого довода Совету Федерации не оставалось ничего больше чем принять законопроект 142-мя голосами из 148 Итак, ФЗ № 1048557-6 «О внесении изменений в статьи 15 и 16 ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ” и ФЗ “Об образовании в РФ” (о создании государственной системы “Единая федеральная межведомственная система учета контингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам”) принят http://asozd2.duma.gov.ru/m…. Напомним, что по закону создаются федеральная и региональные электронные базы («Контингент обучающихся») и на подзаконный уровень (правительству и в регионы) передается неограниченное право определять перечень частной информации (о ребенке /семье), который подлежит обязательному (!) включению в электронную базу данных «Контингент» и будет доступен разным «органам и организациям». В итоге в этом перечне может оказаться ЛЮБАЯ личная информация, в т.ч. о здоровье членов семьи, об условиях жизни, о внутрисемейных отношениях (такие заявления уже звучали из Минобра). На всю операцию по протаскиванию «Контингента» через Думу и Совет Федерации «пятой колонне» потребовалось три дня: в среду закон приняла Дума (против выступила одна Наталья Поклонская, а фракция КПРФ отказалась голосовать в полном составе). В четверг законопроект одобрил комитет по конституционному законодательству Совета Федерации им. Клишаса, а вчера – и весь остальной Совет Федерации. Спешка нужна была во избежание митингов: все что успели сделать активисты родительских организаций, это забросать Думу сотнями телеграмм. Была надежда что это сработает: Дума по началу и правда испугалась, но давление заказчиков «Контингента», видимо, было слишком сильно—и кураторы Думы решили не церемониться. (конец цитаты)

Как гражданка СССР, я не обязана сообщать информацию о своей семье иностранным юридическим лицам, каковой является РФ, и еще много чего делать не обязана… Вопрос восстановления СССР является на сегодняшний день вопросом безопасности каждого жителя пока еще нашей территории. С уважением, Татьяна

Здравствуйте, Татьяна!

С интересом прочитал Ваши последние публикации о геноциде в России / бывшем СССР и о фактическом владении Российской Империей Елизаветой II и К.

В Германии в народе тоже давно говорят о том же самом, только применительно к самой Германии и немцам, хотя об английской королеве – ни слова.

Те же ООО (GmBH по- немецки) с D.U.N.S. номерами всех гос. учереждений. Те же объяснения, что государство “Германия” не существует юридически, т.к. сначала Германский Рейх не был юридически “закрыт”, а на его обломках были созданы – соответственно не законно – ФРГ и ГДР. Потом ФРГ и ГДР были “закрыты”, а в ООН взамен зарегистрирована “Германия / ФРГ”. Но юридические тонкости соблюдены опять не были и в итоге “Германией” может называться только “Германский Рейх” в границах 1919 года (т.е. с Восточной Пруссией и т.д.). А не “новая ФРГ” состоящая из прежних ФРГ и ГДР.

Причём “воссоединение” двух Германий очень многие называют не иначе как аннексией, т.к. народ ГДР никто ни о чём не спрашивал. Фактически ГДР была захвачена, разорена и порабощена. Ни один учитель или гос. служащий ГДР не имеет права в “новой Германии” работать по специальности и (внимание!!!) спец. законом был лишён права на пособие по безработице. Все предприятия ГДР, которые представляли хоть мизерную потенциальную опасность западногерманским или западноевропейским конкурентам были скуплены на корню, обанкрочены, закрыты и распроданы. А разорители получили ещё и компенсации от ФРГ и Европы (тогда ещё не от Европейского Союза, а от Европейского Экономического Сообщества) за их непосильный и самоотверженный труд.

Поедьте в Дрезден например и поговорите с людьми на улице (многие сносно говорят по -русски)… Это был геноцид народа ГДР, который не завершён до сих пор: пенсии и другие гос. выплаты на территории бывшей ГДР всё ещё ниже западногерманских. Не зря 3-го октября (день объединения Германии) Дрезден размахивал российскими флагами и кричал, в который уже раз “Меркель – в Сибирь, Путин – в Берлин!”

В принципе геноцид местного населения налицо и в ФРГ: Любые беженцы получают всё, местные чувствуют себя людьми второго, а чем дальше – так и третьего сорта. Это началось не вчера. Я лично прошёл этот путь.

Пока был беженцем (в середине 90-х – середине 2000-х) – отношение властей было очень вежливое и казалось, что законы прямо для меня писали – как сейчас для беженцев новых. Пособия были вполне достойные. (1.000 марок с квартирой – хватало вполне). Так это я был без детей. Беженцы из 4-х человек (Родители с 2-я детьми) получали учитывая освобождение от многих затрат (даже телефон был по спец. тарифу в 3 раза дешевле чем для местных) чистыми около 2.300 марок + оплата квартиры. Это соответствовало тогда зарплате “грязными” 5-6 тыс. марок, что было очень много! Абсолютно бесплатное медобслуживание, включая протезирование зубов. И даже услуги адвоката по любым вопросом полностью оплачивались государством.

Когда я по мелочи лажанулся (нарушил ПДД) и пошёл к адвокату с вопросом “что мне за это будет?”, хватило одного её письма государству с копией удостоверения беженца и, о чудо государство сразу же передумало меня наказывать, т.к. гость страны…

Только приехало “нас” тогда около 200 тысяч за 10 лет, а “новых” – только в прошлом году 880 тыс. официально. Неофициально – около 2 млн. и совсем не европейцев, а диковатых, (в основном) бородатых здоровых мужиков с наглыми глазами и хамскими манерами.

Как только я получил здесь гражданство – я сразу же об этом и пожалел. Те же люди в гос. учреждениях, которые ещё вчера вели себя вежливо и осторожно выбирали выражения, изменили свой подход, очень резко увидев аусвайс гражданина… Сказка сразу же закончилась.

Так что о беженцах и их вседозволенности – это не байки, это из опыта (хотя я лично никогда не “борзел” и умышленно ситуацией не пользовался, а вот “новые” могут в Макдоналдсе взять еду и пытаться уйти, а на возмущение ухмыляются: “Меркель заплатит. Она нас пригласила!” Приезжает полиция. Еду забирают (выбрасывают, т.к. другим это уже продать нельзя, ведь полапано “гостями” Меркель), а этих отпускают. На возмущение продавцов – разводят руками, показывая глазами наверх и очень настоятельно не рекомендуют писать заявление, т.к. бесперспективно…)

Введите в поисковик, и YouTube “BRD GmbH” и вы увидите размах “волнений в массах”. Здесь тоже есть немало людей “тролящих” судей в судах требуя от них доказательств их легитимности. Здесь тоже есть мнение, что и Основной Закон (Конституцию Германия так и не приняла по непонятным мне причинам, хотя… в Германии нет закона о референдуме и власть всячески противится принятию такого закона, боясь власти народа. В Основном Законе предусмотрено принятие Конституции только путём “всеобщего голосования”, что – поправьте меня, если я не прав – и есть референдум).

Здесь тоже говорят о необходимости объявить себя “Живым Человеком – Сувереном” до конца 2016 года, с чем власть борется всеми мыслимыми и немыслимыми средствами. Например, у любого, кто только пикнет о подобных вещах тут же изымается любое оружие, которое человек имел законным образом (охотники, спортивные стрелки, коллекционеры). Государство просто объявляет конкретного гражданина неблагонадёжным (без решения суда, это административный акт!!!), чего достаточно для аннулирования разрешения на владение оружием. Причём собственнику даже не дают возможности продать в установленном порядке своё оружие, которое в среднем оценивается в суммы от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч евро. С уведомлением об аннулировании разрешения приезжает полиция раненько утром в количестве (в среднем, судя по сообщения в СМИ) от 6 до 20 (!) фуражек и изымают всё оружие и боеприпасы (патроны только стоят 0,5-2 евро / шт.) Компенсация не выплачивается, т.к. оружие якобы уничтожается (логики не вижу).

Естественно бывает, когда граждане не готовы мириться с беззаконием и начинают отстреливаться. Тогда приезжает спецназ со всеми вытекающими… После этого в СМИ поднимают вой и, на сегодня те, кто говорят о незаконности ФРГ и действии старых оккупационных законов (которые действительно никто не отменял!), фактически подвергаются жесточайшим репрессиям, как властью, так и накрученными с помощью СМИ согражданами. Хотя и сегодняшний шеф СПД (социалистическая партия) и шеф партии левых об этом вскользь говорили с экранов телевизоров.

На данный момент уже пол года идут чистки в рядах полиции, которые активно освещаются в СМИ. Любой, кто допустил высказывание или даже вопрос “…а может быть действительно?” увольняют из полиции, как утративших доверие руководства. Обращения в суд пока не привели ни к одному восстановлению на службе.

Многие законы, включая Основной Закон, были в последние годы изменены так, что в них отсутствует определение где (на какой территории) этот конкретный закон действует. Т.е. фактически эти законы действуют только на кораблях и воздушных судах под флагом ФРГ, но не на земле. Может быть, это и есть перевод юрисдикции в морское право? (Поправьте меня как юрист. Я – только интересующийся любитель).

Речь идёт так же о неправильном написании гражданства в документах. Везде стоит гражданство “Deutsch” (немецкий), хотя если сравнивать с французскими, английскими, американскими и т.д. паспортами, то должно стоять “Deutschland” (Германия). Так же сам внутренний паспорт называется “Personal Ausweiß”, что обозначает “удостоверение сотрудника”, а должно быть “Personen Ausweiß” “удостоверение личности”. Т.е. все граждане Германии фактически являются сотрудниками ООО ФРГ с D.U.N.S. 341611478

https://www.upik.de/d1486c7b03273e124084600421a262f0/en/upik_datensatz.cgi?view=1&senden=Weiter&id=1&crypt=e4f238f6f455e920890309c6396bfd51&code=ll68kge&senden=Continue

Вот одна из статей в сети о Германии очень похожая по содержанию на ту, что опубликовали Вы об СССР:

http://equapio.com/politik/ist-deutschland-ein-staat-oder-ist-die-brd-eine-gmbh/

Там много текста, так что переводить мне это просто некогда, да и, наверное не очень интересны эти подробности людям в России.

Самое интересное то, что никто, даже юристы (судьи, адвокаты, преподаватели в юр. вузах) не в состоянии (или не хотят, боятся?) ничего объяснить, чтобы было понятно. Есть некоторые решения конституционного суда (даже ещё 1973 года), о том, что оккупационные законы ещё действуют. Но отменять их действие никто не пытается, а вот затыкать рот вопрошающим, всячески их (вопрошающих) охаивать и высмеивать – это сплошь и рядом. Именно такая обстановка в обществе сама по себе вызывает реальные мысли о всемирном заговоре, хотя в начале был (у меня например) просто интерес разобраться в истории и в правовой ситуации страны в которой живу…

Так же, ни от кого, как и в Вашей публикации, не услышишь конкретного совета народу, что же с этим всем делать простому человеку?!? Ну, в общем как в поговорке: Куда бежать куда податься? Кому служить, кому отдаться?

У Вас есть как у юриста на этот счёт какие-либо мысли?

Что меня лично смущает, так это такая похожесть (с поправкой на исторически-временные рамки) проблемы СССР – России и Германского Рейха – ФРГ, бурление в массах по этому поводу и совершенно глупая реакция властей Германии на это всё: вместо спокойных и подробных объяснений шаг за шагом, нервные дёрганья, репрессии, кампании в СМИ по дискредитации вопрошающих и т.д.

С Уважением Д.

Т.В. Добрый день!

Недовольство деятельностью корпорации РФ нарастает в народе, его уже не скрыть. Для Майдана в Москве есть объективные причины.

Приведу выдержки, советую прочитать полностью:

http://worldcrisis.ru/crisis/2547542/?COMEFROM=SUBSCR

МАЙДАН В МОСКВЕ: КАК НЕИЗБЕЖНОСТЬ. Не смотря на пугало по соседству, терпение народа в этот раз не будет безграничным, как это было 90-х. По мере углубления кризиса, у многих лояльных к власти людей, неожиданно произошло прозрение. Король вдруг оказался голый. Медленно но верно недовольство правительством, выливается в недовольство президентом. Процесс этот невозможно остановить. Наша власть никогда не изменит экономическую ситуацию в стране, как бы ей этого не хотелось. Так и будет искать дно, до полного недоверия ко всем ее структурам. Что в конце концов выльется, несмотря на строжайший запрет, в голодные бунты и майдан. Для этого существуют фундаментальные причины. Президент связан с системой, как ребенок пуповиной с матерью. Многие годы кадры подбирались не по профессиональным и этическим качествам, а по лояльности к «сакральной фигуре». Путинская система оказалась сложена из низкокачественного человеческого материала, который не умеет работать, вороват, жаден, не имеет никакой морали – «зажравшееся быдло» если кратко. Такие никогда не будут бороться с коррупцией за идею, скорее наоборот – будут покрывать друг друга, съедая наиболее слабых, по мере сокращения доходов. Что мы с вами и наблюдаем. Попытки что – то изменить со стороны Путина, наталкиваются на глухую стену непонимания. (Майские указы, саботаж на местах, безумное воровство на стратегических объектах, уничтожение бизнеса и промышленности и.т.д.). Он то понимает, что надо все менять, одновременно оставаясь заложником своей системы. Вся полнота ответственности лежит только на нем. Он первый кандидат в «козлы отпущения», но в отличии от Януковича бежать ему некуда. …Как именно повернутся события предсказать сложно, но учитывая опыт столетней давности, мы знаем, что терпение русского народа велико, но не безгранично. Ситуация тоже классическая, верхи не могут низы не хотят. Тогда все вылилось в террор против правящего класса и сочувствующих ему. Мы недавно проводили опрос о введении смертной казни для коррупционеров и вот незадача, сочувствующих не нашлось. В народе есть четко определенная мысль – решить все проблемы просто, одним махом, пустив управляющий класс под нож. P.S. Но даже при таком сценарии, у нас есть возможность повзрослеть наконец, прийти не к кровавой гражданской войне, а к мирному гражданскому договору, с реальной властью у народа, с пересмотром итогов приватизации, с более справедливым распределением ресурсов внутри страны. Как в той же Франции например, где часто вспыхивают бунты, но все обходится не кровью, а реальными уступками элиты.

Движение к восстановлению СССР имеет объективные предпосылки, власть это понимает. Верная примета понимания верхами серьезности проблемы — это депутат Федоров, который решил (или ему поручили?) возглавить то, против чего невозможно бороться:

http://politikus.ru/v-rossii/88373-podpisan-proekt-rezolyucii-o-vosstanovlenii-granic-sssr.html

Подписан проект резолюции о восстановлении границ СССР +204 26-12-2016,

24 декабря 2016 года незаметно произошло историческое событие. Представители России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Эстонии, Донбасса вместе с Народными депутатами СССР, во главе с Сажи Умалатовой и депутатом Государственной Думы РФ Евгением Фёдоровым, подписали Проект резолюции о восстановлении границ СССР. Проект резолюции по итогам Круглого стола «25 лет главной геополитической катастрофы XX века» Мы, представители Республик СССР, участники круглого стола «25 лет развала СССР», проходившего в рамках Координационного совета НОД СССР. В связи с изменением геополитической реальности, основываясь на исторической общности наших народов и сложившихся между ними связях. Исходя из противоправных действий высшего руководства СССР. Учитывая: 1. Незаконный развал СССР, требуем от правоохранительных органов и судебной системы Российской Федерации, как правопреемницы СССР, начать расследование событий 1991 года. 2. Необходимость защиты Российской Федерации, путём консолидации гражданского общества, на пути восстановления суверенитета России и недопущения попыток внешних интервенций, под видом цветных революций или иных вмешательств. 3. Начать переговорный процесс с политическими представителями, общественными организациями, гражданами республик СССР о восстановлении международно-признанных границ СССР, утверждённых Организацией Объединённых наций по итогам Второй мировой войны.

Народ впервые задумался о легитимности государственных структур РФ, что дает надежду на изменения эволюционным, а не революционным путем. России нужен свой Мохандас Ганди.

С уважением, Татьяна