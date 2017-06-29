Михаил Хазин. Консенсус чиновников — сдать Путина в Гаагу

Михаил Леонидович, у нас нередки ситуации, при которых социально значимый и потенциально успешный бизнес-проект сталкивается с катастрофическими последствиями действий чиновников, когда, к примеру, территория оказывается практически полностью зачищенной от работоспособного населения. Более того, богатая памятниками архитектуры и природы территория может быть лишенной всей необходимой инфраструктуры, которая была уничтожена реформами последних лет, проводимыми под девизом оптимизации.

В таких обстоятельствах у предпринимателя имеется фактически 3 выбора:

а) строить потемкинские деревни;

б) банкротиться;

в) вытягивать за собственный счет социальный блок, который по определению должен быть возложен на государство.

И при этом бизнесмен либо будет вынужден глубоко увязнуть в коррупции, либо окажется под гнетом бесконечных проверок.

Видите ли Вы выход из этой ситуации?

И еще вопрос.

Сегодня в России нет связи между знаковыми распоряжениями должностных лиц и зачастую катастрофическими последствиями этих распоряжений. Чиновник может быть наказан в рамках борьбы с коррупцией, но складывается ощущение, что у нас не существует системы наказания за разрушительные последствия принятых уполномоченными лицами решений.

Какие критерии оценки работы властей необходимо, на ваш взгляд, внести, чтобы выйти из сложившегося порочного круга?

Нужно понимать, что современная российская система создана по итогам революции 1991 года (ну, или контрреволюции), задач у которой было, собственно, две. Первая задача — сделать так, чтобы можно было передавать по наследству привилегии, которые получили представители среднего номенклатурного звена — и торговля. Для этого вернули частную собственность. И второе — освободить чиновников от любой ответственности перед обществом.

В этом смысле та постановка вопроса, которую вы использовали, — чтобы за неправильные с точки зрения интересов страны решения можно было привлекать к ответственности — это вещь, категорически табуированная современным чиновничеством. Обращаю внимание, что в конституции 1993 года было написано, что государство не имеет идеологии. Почему это написано?

Этот пункт введен в конституцию для того, чтобы нельзя было обвинить чиновника в том, что он поступает идеологически неправильно. То есть когда чиновник разрушает завод — это не преступление. Почему? Потому что — а кто сказал, что России нужен этот завод? У нас где-то написано, что они должны увеличивать количество заводов? Нигде не написано. Значит, чиновник ни в чем не виноват.

То есть, иными словами, теоретически — наказать его можно только за то, что впрямую внесено в уголовный кодекс. Но для этого существуют разные другие механизмы защиты. Ну, например, коллегиальные решения. Многие не знают, например, что правительство — это коллегиальный орган. Что решения министерств тоже принимаются коллегиально, для этого даже существует специальный термин «коллегия». То есть это те люди, которые должны — теоретически — все вместе принимать решения. И, соответственно, никто из них ни за что не отвечает.