Михаил Хазин. Кризис позднего возраста: Путин попал в такой тупик, с каким еще не сталкивался

Уже практически всем ясно, что та модель развития (ее можно назвать моделью «вашингтонского консенсуса» в интерпретации Гайдара-Чубайса), которая реализуется у нас последние 25 лет, зашла в тупик. Она уже не может дать экономического роста, и ее продолжение означает неизбежную в скором времени внутриэлитную войну, по итогам которой никто из этой элиты не может себе гарантировать безопасность. И, значит, нужно либо менять радикально модель, либо серьезно ее реформировать.

Но беда в том, что за эти 25 лет сменилось поколение, сформировалась устойчивая государственная элита. В рамках этой модели подготовлены учебные заведения, подготовлены люди. То есть возник устойчивый социальный слой, жестко привязанный к этой модели. И в результате ее изменения неизбежна элитная революция, радикальная смена значительной части правящей элиты. Независимо от того, будет ли поставлена такая задача впрямую или нет, смена модели развития таких изменений потребует!

В рамках этой модели была проведена приватизация, в том числе государственных функций, за счет чего обогащаются чиновники. И Кудрин не зря говорит о необходимости продолжать приватизацию: без нее элита, сложившаяся в последние 25 лет, обойтись не сможет, существующий ресурс государства недостаточен.

С точки зрения Путина, который не просто глава государства, но и лидер политической элиты, революция – вещь крайне неприятная. Я даже не говорю о том, что он совершенно не жаждет еще 10 лет быть руководителем страны в состоянии острого кризиса – это вообще сомнительное удовольствие.

По этой причине перед ним очень сложный (и очень страшный) выбор. Либо смена модели с неизбежной чисткой элиты сверху (а те, кого будут зачищать, будут сопротивляться, Ходорковский тому пример). Либо продолжение действующей модели с неизбежной внутриэлитной войной. И Путин сам поднял вопрос новой стратегии как попытки модернизировать действующую схему. Он пытается сказать: придумайте мне схему эволюции. И все поданные ему программы – это как раз попытки изобрести такую модернизацию.

Но все попытки придумать что-то эволюционное утыкаются в стену, получается такое убожество, что даже неудобно обсуждать. И это определенная катастрофа для Путина. Я думаю, он понимает, что у него всего два варианта. Или он ничего не делает – и тогда, повторю, все может закончиться неконтролируемой внутриэлитной войной (жертвой которой он сам может пасть). Или же он должен начать целенаправленное истребление собственной элиты – своего рода культурную революцию, как это сделал Мао Цзэдун.

Вот в чем его проблема! Впрочем это нередкое явление. Например перед таким выбором оказался Ли Куан Ю в Сингапуре. Он тоже ликвидировал частично свою элиту с таким объяснением: «Пока не посадишь двух-трех ближайших друзей, никто не поверит, что ты это всерьез».

То есть проблема не в экономических программах! Проблема в том, что Путин должен для себя четко понять: нет эволюционного пути исправления экономической ситуации, потому что модель зашла в тупик!

Да, если бы была хоть какая-то альтернатива этой управляемой чистке элиты, он бы, конечно, попытался избежать суровых мер. Похоже, он (не будучи специалистом по экономике) все-таки надеется: а вдруг есть какое-то решение: «Друзья, ну вы же такие умные, найдите!»

Вдруг еще удастся договориться с Западом, чтобы тот дал денег. Вдруг по каким-то причинам подскочат цены на нефть, вдруг еще что-нибудь приключится. Но ничего такого не приключается...

Кроме того не будем забывать, какая заваруха может начаться, если он пойдет в атаку. Вспомните, какой поднялся вой при устранении одного-единственного Ходорковского. А теперь представьте, что нужно убрать двадцать, тридцать ходорковских!

У всех тех, кто являются сегодняшней элитой – теснейшие связи с Западом. И Путину скажут: как же так, как ты посмел тронуть этого человека?! За ним стоят наши деньги! Путин ответит: а с какой стати ваши люди делают то-то и то-то. А ему: а с такой! Это вообще тебя не касается! Мы договорились с нашим человеком, и ты не имеешь права трогать его.

В этой ситуации Путин может что-то сделать лишь при условии, что он говорит от имени народа – и сформирована некоторая общественная позиция. Но этой общественной позиции нет! Она полностью выхолощена, в том числе теми людьми, которых придется «ликвидировать» в процессе «смены караула».

К тому же людей, понимающих, какая может быть альтернативная модель – очень мало. Невероятно мало! И как их привести к власти – тоже непонятно. Потому что если взять одного, его тут же уничтожат. Надо приводить сразу большую группу, одновременно создавая этой группе «силовое прикрытие».

То есть это очень тяжелая и (чего греха таить) кровавая работа. Напомню: чтобы произвести культурную революцию, Мао Цзэдун не просто подготовил несколько хунвэйбинов. Он подготовил миллионы таких! И действовали они предельно жестоко. А ответственность при подобной акции должен будет взять на себя лично Путин!

Делаются ли уже сейчас шаги по подготовке этих новых людей для привода их во власть? Мы не можем знать наверняка. У нас нет информации, чтобы понимать: где признаки чего-то, а где просто случайные вещи. Всегда складываются какие-то коалиции, какие-то группы. Но то ли это просто люди, которые кучкуются вокруг одной из кремлевских башен – то ли идет операция, за которой стоит Путин?

Обсуждать это бессмысленно, но каждая минута промедления перед решением только увеличивает угрозы и цену выбора.

Обсуждение программ Кудрина и Титова показало, что эволюции уже быть не может. У этих лидеров достаточно денег, чтобы купить себе любого человека, который мог бы что-то придумать. Раз не смогли – значит, решения нет в принципе.

И все это означает, что Путин в очередной раз оказался перед серьезной проблемой. Возможно, самой серьезной за весь его немалый президентский срок. И сманеврировать «малой кровью» у него уже не получится.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/26/18979/-