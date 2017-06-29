Бастрыкин сообщил о снижении преступности в России на 14%

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил о снижении преступности в России на 14% на совещании с руководителями следственных органов СКР по Центральному федеральному округу, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В целом по России также отмечается снижение числа преступлений (на 14%)", — цитирует Петренко его слова.

Бастрыкин также отметил, что за пять месяцев 2017 года в ЦФО "зарегистрировано почти 194 тысячи преступлений, что на 16% меньше, чем за этот же период прошлого года".

Он добавил, что удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в ЦФО выше среднероссийского показателя (22,6%) и составил почти 25%. Наибольший процент таких преступлений в округе зарегистрирован в Рязанской (составляет 30,8%) и в Тульской (28,3%) областях.

https://ria.ru/incidents/20170628/1497467730.html