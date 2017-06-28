У Путина серьёзные проблемы с правительством Медведева.

Цитата для начала:

"Президент России Владимир Путин заявил, что власти готовы были выделить Севастополю на строительство дорог в три раза больше, чем выделили, но субъект не может пока освоить эти деньги, чтобы их не «растырили».

«В Севастополе ситуация сложнее, чем в Крыму в целом. Мы дали бы еще больше, раза в два или три, но вы не сможете освоить. Нет такого количества строительных организаций… чтобы никто не растырил и не своровал», — сказал Путин в ходе беседы с классными руководителями выпускных классов общеобразовательных школ, его цитирует РИА Новости.

Президент также заявил, что для того, чтобы обеспечить повышение зарплат бюджетникам в регионах, приходится «реально с дубиной стоять».

«Это исключительно моя инициатива была, никто не подсказал ни в правительстве — поднять уровень зарплаты до средней по экономике в регионе. Мне сказали: нет, это невозможно», — рассказал Путин.

«Мне приходится вот просто реально с дубиной стоять, чтобы в регионах это обеспечивали. Вот реально, я просто поквартально слежу, что происходит в регионах. И, конечно, сбои бывают, что-то не получается, но в целом по стране выдерживаем… Так и будем дальше делать», — заявил он."

Источник http://www.infox.ru/authority/...

То есть что видно из слов Путина?

1. Он старается по возможности избегать прямых упрёков правительству в неработоспособности. При всех подставах раскол в элитах - намного худшее зло, чем их ползучий саботаж. Раскол сделает полностью неработоспособным механизм управления страной. И потому Путин избегает резких выпадов в адрес правительства.

По его словам, проблема в том, что в Крыму в целом и в Севастополе в частности не хватает нужного количества серьёзных строительных организаций, которые способны не разворовать капвложения центра, а освоить их с соблюдением планов работ. Как нет и контролирующих инстанций и системы контроля. Вроде бы, стрелки переведены на местные власти.

Но кто не знал, что Крым и Севастополь - зоны, очень запущенные за время пребывания в составе Украины? Что там нет нужного количества крепких строительных организаций? Что не только в Крыму - во всей России нужна работающая система контроля? Разве это было неизвестно? Разве это стало сюрпризом?

И разве не правительство обязано в первую очередь заботиться о СОЗДАНИИ строительных мощностей там, где их нет по каким-то причинам? И разве то, что их ДО СИХ ПОР НЕТ, не говорит о недееспособности экономического блока медведевского правительства?

2. Правительство, объявив главным ориентиром наполнение бюджета любой ценой, прикрывает этим свою неспособность управлять стратегически, не умеет обеспечивать сбалансированное развитие экономики в целях этого бюджетного наполнения. У правительства наполнение бюджета получается ценой не развития, а удушения и деградации экономики. Что влечёт уже социальные последствия в виде падения уровня жизни населения и ослабления бизнеса.

При этом решить проблему появления внутренних источников финансирования правительство не может. В стране дефляция - падение инфляции при падении экономики. Путину приходится буквально воевать с финансистами, которые шантажируют его недостатком денег в бюджете, умалчивая при этом, что при таком подходе к экономике денег там никогда больше не станет. Все же альтернативные подходы уничтожаются финансовым лобби через подконтрольные им СМИ на пути попыток даже обсудить их на серьёзном экспертном уровне.

3. Даже при нынешнем несовершенном экономическом механизме страна тем не менее в состоянии обеспечить финансирование основных социально-экономических направлений развития в три раза больше относительно нынешнего уровня. И в инфраструктуру, и в технологии деньги найдутся при необходимости их найти.

Но существующая экономическая модель за 25 лет либерального существования создала дефективные каналы распределения капвложений. Она настроила механизмы воровства и отмыва любых по объёму денежных средств, возведя это в ранг высокого искусства. Сколько ни дай, до цели доходит лишь 10% выделенного. Виновники уходят в Думу, а пришедшие на смену молчат, ибо им тоже через несколько лет идти тем же путём. Причём данная система имеет эшелонированную систему прикрытия и защиты в виде тысячи способов повлиять на президента и заставить его под угрозой выхода элит из повиновения не трогать основные черты существующего порядка. Рука руку моет - полная круговая порука, пробить которую не в силах даже президент с его мощным силовым аппаратом. Любой президент, который захочет вывести экономику на рост, столкнётся с мощнейшим сопротивлением огромной части правящей элиты, которая видит этим деньгам другое применение - рассовать их по карманам, обеспечивая главным направлениям самый минимальный уровень финансирования. И Запад им в этом активно поможет.

Политические же издержки такого порядка целиком и полностью ложатся персонально на президента.

Чем ближе выборы в России, тем сложнее Путину скрывать глубочайшие расхождения интересов его лично и сложившегося правящего класса, который его выдвинул во власть с целью обеспечить ему политическое и административное прикрытие в деле разворовывания ресурсов страны. Сама логика развития ситуации подталкивает Путина серьёзно изменить и состав, и принципы работы правительства, развернув его с узко фискальных целей на цели всестороннего развития.

Дальше тянуть с этим - непозволительный риск.

Правда, чтобы приступить к этим глубоким трансформациям, Путину остро необходим политический ресурс в виде поддержки не элит, а электората. Что бывает, когда президент - заложник элитной верхушки, мы уже видели не раз. И СССР, и Украина, и ельцинская Россия продемонстрировали это со всей наглядностью. Путинская стабильность дала этой системе прожить все возможные сроки существования.

Сейчас они исчерпаны и подошли к концу. Следующие 6 лет правления Путина не могут проходить в режиме греко-римской борьбы между президентом и правительством, выражающим непонятно чьи интересы - не страны, а определённых группировок. Наступает срок, когда такая система демонтируется, если она не решает поставленных задач развития.

Александр Халдей

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