Карта «Мир», БРИКС и люди в черном

Сегодняшний мир, мировая экономика крутятся вокруг денег. Не деньги для экономики, а экономика для денег. Из эквивалента финансы превратились в смысл, финансовый «бензин» из топлива сам стал мотором. Поэтому в финансовой сфере мы должны разбираться досконально – ведь в нынешней финансово-ориентированной экономике именно эта сфера стала важнейшей.



И кроме всего прочего – финансы это не только деньги и платежи, это ещё и информация. Важная информация

Нам предстоит выяснить несколько вопросов. Про пластиковые карты, платежную систему «Мир», БРИКС и мировую геополитику. Но начнем мы с самого начала.

Что такое пластиковые карты и зачем они нужны?

Первая пластиковая карта, выпущенная в СССР, была «Виза» и произошло это в 1988 году. Постепенно пластиковые карты стали обязательным атрибутом современной жизни. Широкое распространение их обуславливало очевидное удобство для пользователя. Спокойно ездишь по стране и миру и оплачиваешь текущие расходы. При потере карточки, деньги при её блокировке не потеряются, хотя в последнее время мошенничество с картами становится все более распространенным явлением. Даже в моей личной практике был случай, когда по моей карточке стали оплачивать покупки … в Бразилии, хотя и я и карточка никогда в этой стране не были.

Определенное удобство карточки несут и государству. Все, что покупает гражданин становится прозрачным для фискальных органов, открывая большое поле для налогообложения как покупателя, так и продавца. Ну, и третье – на самом деле самое главное: пластиковые карты есть ничто иное, как очередной этап глобализации и все большей виртуализации самих денег. Сначала деньги стали бумажными, а не только из драгметалла, потом их лишили даже официального золотого содержания. Следующим этапом стал «уход» денег «в пластик» с конечным полным их превращением в виртуальные платежные системы. Поэтому мировое «продвижение» пластиковых карточек имело в своей основе самые разные процессы, в которых меньше всего роль играло удобство конкретного человека, хотя именно оно всегда искусственно выдвигалось на первый план.

Что такое платежные системы?

Обеспечивают работу карты, которая лежит в вашем кошельке организации, которые называются платежными системами. Как это работает? Деньги лежат у вас не счете в банке. Банк выпустил вашу карту, построил процессинговый центр, который заключил соглашение с платежной системой или воспользовался одним из независимых процессинговых центров. К этому же центру подключены и банкоматы банка.

Как это работает? А вот так: вы вставили карточку в банкомат и нажали кнопку «банкомат, дай денег». Запрос летит в процессинговый центр, к которому подключен банкомат. Там по номеру карты определяется Банковский Идентификационный Номер вашего банка (БИН/BIN) и ваш запрос улетает в процессинговый центр платежной системы. Платежная система направляет запрос в процессинговый центр вашего банка. Ваш процессинговый центр проверяет, достаточно ли денег у вас на карте и «блокирует» сумму, которую вы запросили. Заметьте, не списывает сразу с вашего счета, а блокирует. Это делается потому, что списание денег это процесс более трудоемкий, чем блокировка. Надо сделать несколько банковских перечислений: списать деньги у вас, зачислить комиссию банка на его счет, зачислить комиссию платежной системы на её счет, если карта кредитная – рассчитать и зачислить на соответствующий счет деньги за пользование кредитом, потом ещё уменьшить ваш кредитный лимит. В общем – куча суетливых телодвижений. А представьте, если это день зарплаты, сколько людей по всей стране одновременно обратились в банкоматы?

В общем, до недавнего времени центры с этой головной болью в онлайне не справлялись. Сначала просто блокировали сумму, а потом, примерно, раз в час-два, при помощи совсем других, оффлайновых, систем, делали все эти перечисления, называемые «электрическим» словом «проводки» (с ударением на второе «о»). Потом эти перечисления упаковывались в специальные расчетные или, по-иностранному, «клиринговые» файлы — происходил неспешный обмен между всеми банками системы и центральным её клиринговым центром. Так и жили. Надо вам снять деньги в соседнем гастрономе – летят сообщения («по ихнему» — «транзакции») по цепочке, сначала в Калифорнию, а потом назад, к вашему железному другу, перед которым вы и ожидаете результата нажатия на кнопки.

На эти «два прОцента» платежная система и жила. Процесс налажен, каналы работают, файлики бегают, банкоматы купюрами шелестят, денежки капают. Но это ещё не все. Этот так, «на поддержание штанов». А главные деньги платежных систем в яйце (зачеркнуто) на бирже. Не забывайте, что акции платежных систем находятся в обороте, открыто торгуются и стоят они немалых денег. Называется это «капитализацией». Размер капитализации платежной системы Виза – $165 млрд. Для сравнения: капитализация Газпрома – $65 млрд. Это значит, что «столпы» мировой финансовой системы оцениваются в нынешнем кривом зеркале мировой экономики выше настоящих природных ресурсов.

Как ещё платежной системе заработать?

Продажей информации. Покушали вы в ресторане – опаньки, и милая сердцу Калифорния знает, что любите вы, к примеру, рыбку с пивом. С каким? С «Прибалтикой». Как эту информацию превратить доллары? А вот как… Приходит к ней какой-нибудь «Будлайзер» (или кто там у них в Калифорнии по пиву главный) и говорит: «Хочу я бизнес расширить, заводик в России прикупить. Посоветуй, что брать?». А люди из платежной системы ему и говорят: «Деньги в кассу занес? Ну, тогда знай, что все русские, и персонально господин Имярек любят «Прибалтику». «Эврика, как я сразу не догадался!» — говорит будлайзерист и быстренько в Питер едет – завод именно этой марки пива покупать…

Но, конечно, никто так не делает, потому, что свято блюдет платежная система банковскую тайну клиента – вашу тайну. И какое вы пиво пьете, она, разумеется, никому-никому никогда не говорит. А может ли платежная система «за так» другую ценную информацию «слить»? Подумаем. Вот приходит к ней в Калифорнию, например, Агентство Национальной Опасности (далее по договору «Контора») из США. В черных очках. И говорит: «Ну-ка, брат капиталист, дай-ка мне данные на персонал секретного завода по производству аккордеонов индивидуального наведения в России в городе Переплюйске!». Капиталист, конечно, возмущается. Ничего не дает. В Си-Эм-Эн бежит, скандал затевать на весь мир про удушение свободы. Или все-таки чешет затылок и дает? Вот Эдвард Сноуден нам всем рассказал, что АНБ, Контора американская всегда такие данные получает. И знает, сколько на аккордеонном заводе в России народу работает, какие зарплаты получает, кто и сколько конкретно, даже пофамильно. Ну, и по-мелочи, какое пиво кто на этом заводе любит. Далее в далекой России подходят к ценным аккордеонщикам улыбчивые люди в темных очках и предлагают «по пивку», да ещё по любимому! А потом, как клиент разомлеет, предлагают зарплату вдвое против старой и работу в теплом климате. И летят специалисты клином, весело курлыкая, на новенький аккордеоновый завод куда-нибудь в штат Айдахо. Ну, или на программистский «стартап» в Силиконовую долину. Слышали о таких? Ну, я так и думал. Про аккордеоны с системой самонаведения не все слышали, а про «стартапы» – весь мир гудит и про наших программистов – тоже.

Конечно же, это все сказки. Никакая платежная система никакую Контору даже близко не подпустит! Не верьте мне, люди. И Сноудену не верьте…

Это если по-хорошему так. А если «по-плохому»? Тут такое поле для фантазии открывается. Например, людей в Испании, Тайланде, Литве, Финляндии хватать и обвинять в чем угодно на основе «секретных данных». Вывозить в США. Сказки? Или что-то вы об этом тоже слышали? В общем, вопрос этот чувствительный и чреватый для любой страны, кроме тех, что под нашими «партнерами» лежат и постанывают от геополитической неги. И вы будете смеяться, но большинство схваченных «русских хакеров» обвиняются в преступлениях, связанных с пластиковыми картами. Совпадение? Не думаю.

Но что-то мы отвлеклись… Продолжим о пластиковых картах.

Два слова о стандартах карт

Всегда ли карты были такими как сейчас с золотистыми квадратиками чипов в середине? Нет. Старейшины помнят времена, когда карты имели только магнитную полосу, на которой были записаны данные клиента. Вы и сейчас можете их увидеть на своей карте, только используете их намного реже, чем ещё лет десять назад. Плохо тут то, что магнитная полоса это такая простая штука, которую довольно легко расшифровать и подделать. В результате получаются кражи, мошенничества.

Лечить проблему решили техническим прогрессом. Выпустили смарт-карты. Для того, чтобы карты были одинаковыми, разработали международный стандарт ISO 7816. Принадлежит этот стандарт, как следует из названия, Международной Системе по Стандартизации ООН (International Standard Organization/ISO). Стандарт неплохой. Регламентирует размер чипа, раскладку контактов (это такой паучок на золоте), команды обмена с расположенным на карте микропроцессором (чипом) и кучу других параметров описывает достаточно полно. С середины 90х годов на основе этого стандарта было выпущено несколько видов смарт-карт: в Германии (Geldkarte), Австрии (Quick), Бельгии (Proton), Франции (Moneo), Нидерландах (Chipknip), Швейцарии (Cash), Норвегии (Mondex), Швеции (Cash), Финляндии (Avant), Великобритании (Mondex), Дании (Danmønt) и Португалии (Porta-moedas Multibanco).

Но американские (зачеркнуто) международные платежные системы решили пойти дальше и на основе международного стандарта зарегистрировали свой корпоративный стандарт, уточняющий набор команд чипа и описывающий правила построения программного обеспечения для них — EMV. Так же и свежезарегистрированную корпорацию назвали – EMV. Знаете, как это название расшифровывается? Eurocard, MasterCard, Visa. Незатейливо и со вкусом.

Чем стандарт EMV хорош? Историки спорят. В общем-то, это тот же ISO, только конкретизирует определенные параметры, и касается в основном не «железа», то есть самого микропроцессора, а программного обеспечения, которое на этот процессор устанавливается. В числе главных конкретизированных параметров важное отличие – этот стандарт предусматривает обязательный ввод ПИН-кода держателем карты. Вся ответственность за его сохранность возлагается на владельца. Если ПИН-код стал известен мошеннику и у держателя украли деньги – это полностью его проблема. Остальные отличия видятся этакими «бантиками» — каждая платежная система могла разработать такие же и многие успешно это сделали. Со временем возникло несколько вариаций этого стандарта: VSDC — VISA, MChip — MasterCard, AEIPS — American Express (в Америке), J Smart — JCB ( в Японии).

Ну, так вот, разработав стандарт EMV, американцы, с присущим им тактом, вежливостью и авианосцами (зачеркнуто), стали этот стандарт «продвигать». Дело было в девяностые – нулевые, при явном доминировании американского бизнеса на планете. Результат «на лице». Большинство смарт-карт в мире выпускаются в соответствии с эти стандартом. Французы, вообще не морочились, и перевели все свои карты на EMV, несмотря на то, что им принадлежит право на первый стандарт платежных карт М4, который они начали использовать в для карточек Cartes Bancaires аж в 1986 году. Из «крупняка» держатся только… немцы со своей Geldkarte.

С китайцами у EMV весело вышло. Национальная платежная система Китая, China Union Pay (CUP), выпустила карты в 2001 году. Тут же к ним пришли из корпорации EMV ребята в черных очках, шнурках и с жетонами (зачеркнуто) и предложили выпускать смарт-карты по стандарту EMV. Китайцы вежливо поинтересовались об условиях и отказались. Более десяти лет за ними EMV ухаживала, наблюдая, как CUP становится крупнейшей платежной системой мира. Вступили китайцы в EMV, но, как у них принято, на своих условиях. В результате, в 2013 году China Union Pay вошла в состав EMV фактически, на правах у-ч-р-е-д-и-т-е-л-е-й. Насколько известно – даже с правом блокирующего голоса, по меньшей мере, касающимся вопросов, относящихся к CUP. Теперь, если американцы захотят наложить санкции на CUP у них ничего, кроме сотрясения эфира, не выйдет.

Чем ещё интересно частное предприятие EMV? Оно открыло ряд сертификационных лабораторий по проверке безопасности… чипов, выпущенных по стандарту ISO7816. Оцените изящность решения! Мы пишем программное обеспечение, которое устанавливаем на микропроцессор (чип) карты и сертифицируем сам микропроцессор, на предмет, достаточно ли он безопасен, чтобы нашу суперпрограмму туда поставить! С чем бы это сравнить? Вот с чем: ансамбль, сочиняющий музыку, открывает контору по сертификации CD-плейеров на предмет правильного и безопасного исполнения его музыки. Вам не кажется эта ситуация ярким и коммерчески успешным примером поговорки «хвост крутит собакой»? Вы выпускаете чип, проходите сертификацию своего чипа на соответствие стандарту ISO7816, а потом ещё вам предлагают пройти сертификацию у частного производителя программ, которые сами обязаны выпускать свои программы так, чтобы они работали на чипах, выпущенных в соответствии со стандартом ISO7816. История закольцевалась, змея укусила себя за хвост. Казалось бы, все, кому бы предложили пройти такую сертификацию должны покрутить пальцем у виска, но нет, ситуация такова, что многие банки и другие потребители отказываются покупать чипы, если у производителя нет сертификата лаборатории EMV. Вот как работает доброе американское слово и авианосцы (зачеркнуто). Ниже мы к этому казусу ещё вернемся.

Итак, что нам надо знать о стандарте EMV? Это корпоративный стандарт, принадлежащий одноименной международной корпорации, в которой «первую скрипку» играют американцы-глобалисты. Стандарт не хуже и не особо лучше других. Хочешь – используй. Обратись в EMV, заплати деньги, вступи в состав участников (не путать с учредителями!) и выпускай карты, следуя корпоративным правилам. Не хочешь – выпускай без взносов и вступления в теплую американскую компанию, разработав свое собственное программное обеспечение и в соответствии со стандартом ISO7816 – будет тот же результат, только вид «в профиль».

«А как у нас?» — спросит пытливый читатель. А что в России? Подождите, мы к этому вопросу ещё вернемся. Идем к нему пошагово.

К карте «МИР». К БРИКС.

Продолжение следует…

Источник: nstarikov.ru