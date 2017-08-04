Новости Украины и Новороссии 04 августа 2017

«Газпром» более чем на четверть увеличил транзит газа через трубопровод OPAL, который является продолжением «Северного потока».

На Украине эту новость восприняли как жестокий обман.

Кто подставил Украину и какова ее судьба как транзитера российского газа, разбиралась Ukraina.ru

Иллюзия обмана

Сегодня издание «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому», сообщило, что загрузка через газопровод OPAL увеличилась с 56 млн до 71,5 млн куб. м в сутки. Одновременно снизилась заявка на транзит российского газа через Украину в Словакию.

По информации словацкого оператора Eustream, заявка на транзит российского газа через газоизмерительную станцию «Вельке-Капушаны» на 3 августа сократилась за один день с 161 млн до 147,6 млн куб. м.

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко слепо верил, что транзит российского газа не снизится. Хотя кто ему давал такие обещания, непонятно. Ведь если до 2019 года «Газпром» и «Нафтогаз» не договорятся по транзиту, то сценарий для Украины будет пессимистичным.

«Прошлый раз нас тоже уверяли, что запуск „Северного потока-1“ не приведет к уменьшению транзита через Украину. Обманули», — написал Витренко.

И кто же его уверял? И при каких условиях?

Как заявила замдиректора департамента информации и печати МИД России Анастасия Фёдорова, сохранение транзита газа через Украину возможно. Но в случае предоставления Киевом конкурентоспособных тарифов на транзит и отказа от всех претензий и отмены исков в отношении «Газпрома».

Однако такой сценарий «Нафтогаз», естественно, не устроил.

«Отвечаем. Никто снимать претензии и отменять абсолютно обоснованные иски в отношении „Газпрома“ не будет.

Наш иск в Стокгольмском арбитраже по контракту на куплю-продажу газа был признан обоснованным, и наши требования были удовлетворены. Хотя нам тоже рассказывали, что у нас нет шансов и мы проиграем. Наш иск по транзиту не менее обоснован.

Так что выиграли по одному иску, рассчитываем на победу и по второму иску. Поэтому отменять мы наши иски не будем», — парировал Витренко.

Эксперты по энергетике в комментарии Ukraina.ru недоумевают, о каком таком обмане говорит Витренко. В данном случае обманщиком и обманутым стала сама Украина.

«Кто обманул? У Украины есть договор по транзиту газу и она его впаривает в Стокгольме.

Все бравурные заявления Украины оказались в итоге очень спорными. Более того, та часть решения суда, в которой идет речь о транзитном договоре, не получила публичность. „Нафтогаз“ требовал 14 млрд доллларов, а „Газпром“ 8 миллионов долларов. Есть договор, по которому работают „Нафтогаз“ и „Газрпром“. И он не закрытый, доступен публично.

Там есть пункт, который оговаривает то, что если „Газпром“ и „Нафтогаз“ не подпишут договор о транзите газа, то тогда транзит через Украину будет происходить исходя из заявок европейских компаний на транзит газа.

Есть европейские компании, которые хотят получить газ через Украину: в Словакии, Венгрии, Австрии. Но „Газпрому“ никто не запретит, если есть возможность поставить этот газ дешевле через OPAL», — отметил экс-пресс-секретарь «Нафтогаза» Юрий Корольчук.

По его мнению, вся эта ситуация с OPAL стала логическим результатом и ускорилась в связи с конфликтом Европы и США по антироссийским санкциям.

С ним согласен и сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. По его словам, уменьшение транзита газа через Украину было очевидно. Заявления же Витренко о неком обмане выходят за рамки здравого смысла.

«Это идиотизм. Или Витренко делает нас идиотами или пишет откровенную пропаганду. Зачем говорить абсурдные вещи. Очевидно, что „Северный поток-2“, так же, как „Северный поток-1“, при загрузке OPAL снижает транзит через Украину.

Витренко надо было на рабочем месте заниматься тем, чтобы договариваться с ключевыми партнерами. „Газпром“ никуда не денется. Задача Витренко была договариваться с „Газпромом“. Украина потеряет транзитные поступления, а прокуратура должна приехать за Витренко и судить его», — считает эксперт.

«Северному потоку-2» быть

Несмотря на закон о санкциях, подписанный президентом США Дональдом Трампом, в СМИ постоянно появляются сообщения о том, что европейские компании уже нашли лазейки, чтобы продолжить сотрудничество с российскими компаниями в рамках проекта «Северный поток-2».

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже заявил, что если экономические интересы ЕС будут ущемлены, то будут приняты соответствующие меры. Какие — пока неизвестно, но в ЕС однозначно дали понять, что экономика и энергетическая безопасность — в приоритете.

«Нынешние ограничения — это такие недосанкции. Еще с 2014 года они касаются затратных проектов, которыми в России занимаются частично. Европейские партнеры „Нафтогаза“ имеют следующую задачу. Они хотят, чтобы была создана компания „Магистральные газопроводы Украины“ .

Там будет собственником 50% на условиях аренды или концессии европейская компания. И именно она будет подписывать договор с „Газпромом“. И это якобы будет всем выгодно в нынешней политической ситуации.

У Украины будут отношения не с Россией, а с европейской компанией. Но на самом деле Украина проиграет, потому что половину прибыли от транзита придется отдать этой компании как посреднику», — отметил Корольчук.

Несмотря на то, что Украина несомненно теряет роль основного транзитера, европейским партнерам важно, чтобы газ поступал. Поэтому санкции США не смогут остановить сотрудничество европейских и российских компаний.

«Санкций еще нет, есть решение, билль парламента, который нормирует разрозненные санкции в отношении ряда государств. Он предоставляет президенту США принимать новые санкции. «Турецкий поток» уже проложен, «Северный поток-2» еще строить не начали, однако в целом, к сожалению для Киева, данные транзитные трубопроводы будут построены, хоть даже и с задержкой.

И падение транзита будет существенным. Все это определится после 2019 года. Что предпримет президент США, сказать сложно. Возможно, Трамп ужесточит санкции, но это вряд ли приведет к остановке «Северного потока», — заявил Марунич.

Как известно, после того, как России был дан расширенный доступ к газопроводу OPAL, Польша и Украина выступили с совместным заявлением против. Но суд не принял Украину вообще как сторону в юридическом плане. И после отверг все жалобы.

«Украина — не член ЕС, что и сыграло ключевую роль.

Польша и компания PGNIG подавали жалобу. А „Нафтогаз“ никаким боком там не принимал участие в суде. Польша, может, и надеялась на Украину. Но главное, что ничего они не добились.

И с расширением доступа „Газпрома“ к OPAL будет еще больше снижаться транзит через Украину. В основном, OPAL будет покрывать потребности Германии и Чехии.

Тот объем, который Украина имела в прошлом году — почти 80 млрд кубометров, был хорошим. От него можно смело отминусовать миллиардов 15. Если в этом году это еще не будет ощутимо, то в 2018 году транзит может опуститься. А после 2025 года транзит может просесть до 50 млрд», — рассказал Корольчук.

Накануне Федеральное сетевое агентство ФРГ отказалось включать в перспективный план проекты, связанные с «Северным потоком-2». Однако эти проекты не имеют ключевого значения для строительства трубопровода. В целом никто из газовых гигантов не отказался от «Северного потока-2».

«Там чисто технические моменты. OPAL — это продолжение „Северного потока“. Всегда были проблемы насчет того, куда вести газ — в магистральные трубопроводы или потребителям через газопроводы низкого давления. А они должны быть сначала построены. Не думаю, что он будет остановлен. То же самое касается и „Турецкого потока“.

И Болгария, и Румыния, которые не импортируют российский газ, все равно являются участниками рынка. Все уже начинают рисовать другую газовую карту Европу — без Украины.

И даже Польша, обращаясь в суды по OPAL и „Северному потоку“, лишь пытается получить лучше условия получения газа от „Газпрома“ через свою часть Ямал-Европа», — отметил Корольчук.

Шанс упущен

Вся проблема в итоге заключается в том, что Украина так и не выработала стратегию, которая была бы выгодна ей. Ориентируясь то на Россию, то на ЕС, то на США, шанс договориться, по мнению экспертов, она упустила.

Теперь Украине остается лишь быть наблюдателем договорного процесса между Россией, Европой и США. Украинская ГТС умирает, ведь снижение транзита приведет к ее консервации.

«Нафтогаз» не провел никакие работы, не получил никакой выгоды, контрактов с российскими или европейскими компаниями. Он сидит на одном месте, борется против «Газпрома» , а «Газпром» тем временем сокращает транзит через Украину. Если бы была стратегия, можно было бы еще раньше договориться с «Газпромом», потому что это единственный вход российского газа на транзит.

Что касается конкурентных тарифов, о которых говорят в МИДе, тарифы через «Северный поток» практически такие же, как через Украину. Грубо говоря, «Газпром» хочет получить еще более выгодную цену.

Сейчас транзит зависит от цены на газ. Если снизится цена газа, то и тариф на транзит тоже снизится. Нужно было договариваться однозначно. Но политический момент взял верх. Учитывая все политические нюансы, «Нафтогаз» не планирует садиться за стол переговоров с «Газпромом», — считает Корольчук.

Если сократится транзит газа, Украине невыгодно будет поддерживать работу всех компрессорных станций, которые используют электроэнергию и сжигают газ. Поэтому вскоре ГТС Украины прикажет долго жить.

«После 2025 года все схлопнется. „Нафтогаз“ начал внутривидовую борьбу — пожирание друг друга и самого себя. Они не выделяют денег на ремонтные работы, которые запланированы, а проводят сокращения. Они занимаются внутренними склоками вместо того, чтобы принимать решения, которые приведут к результату.

Нужно или проводить переговоры с Россией, или договориться с Европой. А Европа сидит и смотрит на Россию. Ведь все понимают, кто реальный хозяин ситуации», — подытожил Корольчук.

В газовом споре и Европа, и Россия ориентируются на бизнес-интересы. И только Украина, поставив политику превыше всего, навсегда упустила шанс занять ключевое место на европейском газовом рынке.

Елена Гагарина, обозреватель Украина.ру