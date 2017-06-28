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Два патриотизма – или зачем сын патриота Якунина стал гражданином Англии?

19:51. 28 июня 2017 Просмотров - 125 Нет комментариев Опубликовал:

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Служба Би-би-си взяла очень интересное интервью у известного российского толстосума, члена «ближнего круга» Президента в недавнем прошлом, Владимира Ивановича Якунина, бывшего президента ОАО «Российские железные дороги». Занимал он эту должность 10 лет.

Вот некоторые общеизвестные сведения об этом государственном деятеле.

В 1972 году окончил Ленинградский механический институт по специальности «Производство летательных аппаратов», инженер-механик, специализировался в сфере проектирования и обслуживания баллистических ракет дальнего радиуса действия.

Работал младшим научным сотрудником Государственного института прикладной химии, потом армия, Краснознамённый институт КГБ СССР. В 1977-1982 гг. работал инженером Управления Государственного комитета Совета Министров СССР по внешнеэкономическим связям. В 1982-1985 годах начальник иностранного отдела Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе АН СССР.

По неофициальным данным являлся офицером КГБ СССР и проходил службу в научно-технической разведке – Первом главном управлении КГБ СССР (ПГУ). Всего в разведке Якунин, по его собственным словам, проработал 22 года...

В 2010 году Якунин в соавторстве с профессорами В. Багдасаряном и С. Сулакшиным выпустил книгу, в которой анализирует «новые сетевые технологии разрушения российской государственности, в том числе посредством вербовки деструктивных масс через социальные сети Интернета».

В 2014 году выдвинул идею объявить в России масштабную финансовую амнистию, предпринять конкретные шаги, «которые позволят вернуть капиталы в Россию».

В марте 2015 года резонанс в СМИ получила прочитанная Якуниным в Санкт-Петербургском государственном университете лекция под названием «Глобализация и капитализм», в которой глава РЖД размышлял о культе денег, охватившем мир с подачи США, об утрате национальной идентичности, когда «нации превращаются в население». Ярко критиковал идеалы «общества потребления»

Позволим себе выделить болдом наиболее любопытные места из этого интервью.

 

А вот самое интересно из названного интервью:

«Би-би-си: Ваш сын живет в Лондоне, в очень дорогом доме, а кроме того получил британское гражданство…

В.Я.: Что вы называете "очень дорогим домом"?

Би-би-си: Кажется, он стоил почти пять миллионов фунтов.

В.Я.: Дом был, знаете, куплен с учетом каких-то кредитов, и все такое… Это как-то сильно отличается от того, как здесь живут другие люди?

Би-би-си: Да. Но вопрос даже не про недвижимость, а про британский паспорт. Российские власти сегодня постоянно говорят о том, как Запад пытается навредить России и разрушить ее. А в России людям показали, как ваш собственный сын получает британское гражданство. И для россиян – возможно, даже для Владимира Путина – это поставило вас в такое положение, что он больше не хотел, чтобы вас с ним ассоциировали.

В.Я.: Нет. Вы знаете, я никогда не скрывал, что мой сын живет здесь. И из-за особенностей местных правил он получил паспорт – о чем я уведомил российские власти. А кроме того вы неправы, говоря, что все россияне полагают, что "плохой Запад хочет навредить России"…»

У Якунина много наград, званий и учёных степеней. Вряд ли он сам помнит все их.

Вот такой борец с капитализмом, патриот и сторонник возвращения капиталов в Россию.

Форбс оценивает личное состояние Якунина в 1 млрд. долларов. Неудивительно, что сумма в 5 миллионов фунтов для него выглядит просто смешной. Он искренне уверен, что все в Лондоне живут не хуже.

Но почему мы столько внимания уделяем г-ну Якунину? Потому что это – образцово типичный представитель нынешней власти. Его самого и его биографию можно считать классикой современного российского чиновничества.

Он – медианная фигура. Не самый великий, не самый богатый, не самый бедный и т.д. Одним словом, «всё как у людей»

 

Самыми популярными зарубежными странами, недвижимостью в которых пользуются чиновники российского правительства и члены их семей, стали Великобритания, Италия, Франция, Болгария и Испания. Об этом свидетельствуют данные деклараций членов кабмина о доходах и имуществе за 2015 год, опубликованных на сайте кабмина.

Семья первого вице-премьера Игоря Шувалова арендует дом в Австрии и квартиры в Великобритании. В декларации вице-премьера Ольги Голодец значатся дача в Швейцарии и квартира в Италии. Вице-премьер Александр Хлопонин указал участок и дом в Италии. Министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов и его семья пользуются недвижимостью в Италии и в Великобритании. Несколько объектов во Франции имеет министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Министр образования Дмитрий Ливанов указал в составе семейного имущества дом в Испании, а министр труда и социальной защиты Максим Топилин – гараж в Болгарии.

Чиновники администрации президента и члены их семей иностранной недвижимости не имеют, за исключением Татьяны Навки - супруги пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Она отметила находящуюся в ее собственности квартиру в США.

А теперь порассуждаем, исходя из нынешних реалий.

Как вы считаете, Запад России – враг? Или друг и партнёр?

Идёт против России холодная война на истощение усилиями Западного сообщества?

Находятся ли США и Великобритания в авангарде этой борьбы с Россией?

Использует ли объединенный Запад в этой войне против нас любые средства?

Ответ на эти вопросы – «да». Против нас идёт война. Пока – экономическая и дипломатическая. Но она идёт на совесть.

И идёт без как минимум уже 100 лет, начиная с 1917 года. Можно, конечно, копнуть и дальше, вспомнив и Наполеона, и поляков, и немцев, периодически вторгавшихся в Россию на протяжении столетий, но нам хватит и последних 100 лет. Тем более что ещё достаточно много свидетелей «холодной войны – 1», приведшей к развалу СССР.

 

Но если всё так, если объединённый Запад действительно ведёт безостановочную войну с Россией, получается, что любой российский гражданин, приобретая на этом Западе жильё и открывая там банковские счета, становится соучастником Запада в этой войне. Ведь он тем самым инвестирует в экономику вражеской страны. Выплачивая там налоги, он автоматически поддерживает вражескую страну. Выращивая там своих детей, он растит их в атмосфере враждебной пропаганды, искажённых новостей и ангажированных образовательных программ. Им придётся жить по западным стандартам и разделять западные ценности. Так устроена жизнь.

Но всё это справедливо в отношении обычного гражданина РФ. А если на его месте вдруг оказывается высокопоставленный чиновник?

Тогда картина дополняется занятными деталями. Например повышенным вниманием местной прессы, готовой по любому поводу раздуть скандал мирового размаха.

И ещё одним – интересом разведок, которые без всякого сомнения ищут и находят подходы к знатным жильцам. Это так же неизбежно, как, например, был бы неизбежным (и оправданным!) интерес спецслужб России к родственникам Маккейна, Нуланд или Псаки, живи они в России.

То есть все эти россиянские чиновничьи выводки на Западе неумолимо попадают в поле зрения контрразведки и неизбежно сливают ей всяческую информацию.

А как иначе может быть – если они решили поселиться в стане потенциального противника с полными карманами денег подозрительного происхождения. Думаете, они не понимают, что их в любую минуту могут как минимум выслать из страны с конфискацией всего, а как максимум – привлечь к суду по любой статье, которую им сочинят местные джентльмены в шляпах и тёмных очках?

Ещё как понимают!

Ведь главный мотив приобретений зарубежной недвижимости – один: на всякий случай подготовиться к неизбежному и застолбить тихую норку подальше от российского беззакония, ужасающей российской еды и медицины, российских афёр и российских школ.

Ведь чиновники лучше всех прочих знают истинную цену всему доморощенному. Как-никак – сами и растили! Не для себя, конечно, для других. Для «быдла». Того самого, которому теперь изо всех сил прививают мысль о патриотизме и любви к Родине! Что мы живём во враждебном окружении и должны быть готовы ко всему! И надо не щадить себя для защиты власти, а любое недовольство и любая критика есть попытки развалить Россию и устроить тут майдан как в Киеве.

 

Все разведки мира одинаковы во все времена. И по большому счёту разницы в подходах американских, английских и советских спецслужб к вербовке агентов за рубежом не было и нет.

Это знает любой, кто хоть немного интересовался шпионской литературой на самом дилетантском уровне.

Тем более это отлично знает Президент России. И в силу нынешнего положения главы государства, и на собственном опыте разведчика, выпускника Высшей Школы КГБ с опытом работы за границей.

Знает, но ведь ситуация не меняется, чиновничество в лице высших представителей власти уверенно обживается на том самом Западе, с которым оно предлагает нам всем бороться изо всех наших патриотических сил.

Госдума из раз в раз блокирует любые законодательные инициативы на запрет себе, любимой, приобретения жилья и бизнеса за пределами России и на запрет обучения там детей.

Так с кем же мы воюем?

И воюем ли вообще?

И кому из нас этот клятый Запад – враг, а кому он – друг?

Стоит напомнить еще раз и о происхождении всех этих чиновничьих миллионов и миллиардов. Понятно, что все они очень дурно пахнут с точки зрения любого законодательства – американского, британского или нашего российского.

И понятно, что просто так, за красивые глаза абызовых, якуниных, шуваловых и прочих прощать им их серые, а то и вовсе черные капиталы Запад не станет. Особенно сегодня!

Что-то потребует взамен обязательно!

И что самое грустное – получит!

Вот такой патриотизм нынче у нас. Вернее, вот такие два патриотизма.

Так же похожих друг на друга, как сарай в Ижевске на рублевский особняк.

 

 

Douglas
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107999/19273/-

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