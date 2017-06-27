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Польша по-братски поможет Украине, но… платите, хлопцы, гроши!

21:05. 27 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

polsha

На первом месте выгода и прибыли, а братскую дружбу оставим на потом. Поляки не справились с ролью верного союзника Киева, предложив заплатить за поставки прицелов и приборов наблюдения для бронетехники. Дружба дружбой, а деньги врозь?

Отличное условие выдвинул при подписании договора поставки Бартош Ковнацкий, замглавы Министерства национальной обороны Польши, когда заявил, что Варшава поддержит Киев лишь в одном случае: продажа оружия окажется выгодной для польских предприятий. Намек сделан, готовьте денежки, если хотите сотрудничать в оборонной сфере.

Надо понимать, что просрочек и неуплат Варшава не потерпит, а жаловаться на нее некому будет. Да и приборчики оптические нужны для боевых машин! Потому и подписала украинская компания «Укринмаш» договор с Промышленным центром оптики, входящим в состав Польской оборонной вооружённой группы. По рукам ударили, договор печатями скрепили.

Что за приборчики понадобились украинским «хероям»?

Оптические приборы, которые «позволяют наблюдать за оперативной обстановкой в ночных условиях, без необходимости рассекречивания своей позиции путём определения целей». Без сомнения, они будут отправлены в зону АТО для применения в реальном бою. Это и приборы наведения, и приборы наблюдения для экипажей боевых машин.

Поляки заинтересованы в украинском рынке и тому есть причины. Не каждая страна так методично уничтожает собственное население. Помимо поставок оптических приборов, они интересуются еще и лазерными технологиями, технологиями ночного видения и танковой техникой. Все разработки поляки смогут протестировать в условиях реальной боевой обстановки на Украине.

«Мы хотели бы предложить возможность сотрудничества по системам индикации параметров полёта для вертолётов Ми-8, Ми-17, индивидуальному снаряжению солдата, а также интегрированным башням и оптикооэлектронным модулям для танков Т-72 и Т-64».

Почему бы им не назвать Украину полигоном, а не партнером в оборонной сфере? Лучше подбирать слова точно отражающие суть событий и вещей. В этом смысле Киев, несомненно, является стратегическим партнером для Варшавы. Где они еще таких лопухов найдут? Украинское же руководство отлично ведется на заявления о бизнес-сотрудничестве.

И вроде бы все точки над «и» расставлены, а гендиректор компании «Укринмаш» Сергей Слесаренко все же не удержался и поцеловал поляков в зад: «Польша — одна из немногих стран в мире и в Европе, которая поддерживает нас в этих трудных условиях борьбы с Россией не только оружием, но и технологиями».

Ему же сказано было, что перестанет Украина приносить выгоду Польше, помашут тогда ей ручкой и поминай, как звали! Неужели глухота одолела или с небес на землю еще не опустился?

Офицеры ВСУ тем временем начинают поговаривать, что сделка с поляками сулит новый виток насилия на Донбассе:

vsu

Не стоит забывать, что договор на поставку оптических приборов подписали аккурат после того, как повысилась интенсивность украинских военных учений, в Киеве заявили о смене политики в отношении Донбасса (читай: по факту, а не де-юре, введут военное положение) и вероятной поставке оружия из США. Да, Украина выгодный партнер для Польши. Пока нацисты у власти они без контрактов на продажу вооружений и военной техники не останутся.

При желании можете прослушать информацию (полную сводку) о военной ситуации в Донецкой народной республике за минувшие сутки:

Только в ДНР ВСУ нарушили режим прекращения огня 11 раз, обстреляв населенные пункты на Донецком и Мариупольском направлениях. Кроме того, украинские военные запустили беспилотники для проведения разведки на местности, вдоль линии соприкосновения, что запрещено минскими соглашениями. Исключение – беспилотники ОБСЕ.

Говорить, в принципе, больше не о чем: Украина продолжает нарушать минские договоренности, закупает оружие и выпрашивает поставки у американских господ. Вероятно, судьба у нее такая – стать полигоном военных действий для своих «друзей» и «партнеров».

Польша не первая и не последняя, кто использует хохлов. Теперь понятно, почему Россия оказалась такой плохой? Надо было драть с них три шкуры, фигу под нос совать да вовремя пинка давать, чтобы чувствовали хозяйскую заботу. Шляхтичи в этом толк знают, вот и пользуются.

Метки: ато, война в донбассе, договор о продаже, оружие, польша и украинцы
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