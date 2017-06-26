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Сталин — самый выдающийся человек всех времён и народов. Юлия Витязева

21:12. 26 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Россияне назвали Сталина самым выдающимся человеком всех времён и народов. И я знаю почему.

Просто потому, что если бы не он — мы точно потеряли бы все, что до этого нам досталось в наследие от других, не менее выдающихся людей. Мы лишились бы Питера и Новгорода. Мы утратили бы все, что нам оставили великие русские писатели и художники. Мы потеряли бы самое главное — право быть русскими.

И, да! Большинство из нас сегодняшних, так любящих обсуждать и осуждать этого самого Сталина — не родились бы вовсе. Причём, это касается не только граждан СССР и России. Сейчас об этом не принято говорить, но русский солдат под командованием генералиссимуса Сталина спас и Европу. Практически без боя позорно сдавшуюся на милость немецкого оккупанта. Другое дело, что сегодня она опять стоит на грани уничтожения. Но это уже ее проблемы.

Но мы должны помнить, кому обязаны тем, что у нас есть и Путин, и Пушкин, и ЯО, и право вето в ООН.

Те же, кто сегодня пытается доказать, что данный выбор россиян — следствие «ментальной травмы» нации, обожествляющей диктатуру, просто паразиты. Глисты. Которые в своё время присосались к большому организму, росли и питались за его счёт, а теперь пытаются казаться самодостаточными индивидуумами, продолжающими жить за счёт того, что сохранил для них один «кровавый Терран» и приумножил другой.

Впрочем, плевать. В такие моменты окончательно понятно, кто действительно великий человек, а кто так… пыль из-под ногтей.

P.S. Он принял страну с сохой, а оставил — с ядерным оружием. И при этом имел всего один китель и пару сапог…

Юлия Витязева, специально для News Front

Источник: news-front.info

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