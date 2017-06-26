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Сталин стал самой популярной личностью в России, обогнав Путина и Пушкина

21:03. 26 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Сталин опередил Путина и Пушкина в рейтинге выдающихся личностей‍. На первое место в рейтинге самых выдающихся людей всех времен и народов россияне поставили Иосифа Сталина: таковым его назвали 38% опрошенных. На втором и третьем местах расположились Владимир Путин и Александр Пушкин, получившие по 34% голосов. Таковы результаты опроса «Левада-центра», охватившего 1,6 тыс. человек из 48 регионов страны.

Что тут скажешь? Оценка Сталина Русской православной церковью отразилась в очень точном и ёмком титуле, который ему дали верующие современники: «Богоданный вождь».

Сталина немыслимо причислять к святым, канонизировать – он и сам бы удивился, если бы кто-то так сделал. Но немыслимо и рисовать его исключительно чёрными красками, как злодея и беса – чем активно занимаются сегодня дегенеративные асоциальные элементы.

Церковь, отдадим ей должное, очень аккуратна в оценках, обнаруживая способность подняться над своей «узковедомственной» драмой: гонениями церковнослужителей в период «безбожных пятилеток». Поднимаясь над личной болью, церковь в целом говорит об Иосифе Сталине как положительном и прогрессивном историческом деятеле.

Отметим, что высокие эпитеты патриархия раздавала отнюдь не всем «царствующим» особам: например в адрес новых руководителей СССР, в меру терпимых к религии, от иерархов уже не было ни разу произнесено «Богоданный Вождь». Этого церковь не сказала ни о Хрущёве, ни о Брежневе, ни об Андропове с Горбачёвым.

Историк будущего, оценивая обширное наследие критиков Сталина, при всём многообразии их подходов выделит очевидную общую для всех черту: удивительную бесплодность и доказанную исторической практикой бездарность.

Всякий критик Сталина похож на горе-механика, который разобрал механизм с целью усовершенствовать – а в итоге не может собрать обратно: знаний и образования не хватает. В итоге в этих корявых руках механизм не только не становится эффективнее – а вообще перестаёт работать.

Сколько не то что лет – десятилетий! – мы слушаем, что успехи Сталина «плохие» и «кровавые». Ну, а где же ваши успехи, хорошие и бескровные?!

 

Сменив «дорогие победы» на дешёвые поражения, борцы со сталинизмом умалчивают, что поражения дёшевы только для них самих: им удаётся пока уйти от ответственности. Для нас же их поражения – очень дорогостоящие, и обходятся в миллионы потерянных жизней и крах страны.

Успехи Сталина очевидны и неоспоримы: он создатель величайшей державы, победитель лучших в истории военных стратегов, крупнейших, наиболее развитых в научно-техническом отношении государств. Он деревенскую страну сделал городской, аграрную – индустриальной.

Поражает воображение расцвет науки и культуры, гуманитарный и технический прогресс при Сталине, «социальные лифты»: люди из самой отдалённой глубинки восходили на самый верх только личными усилиями.

Деятельность Сталина предопределила весь ХХ век со всеми его достижениями. Она – где примером, а где страхом – изменила мировую экономику, энергетику, культуру и быт. Человечество за считанные годы осуществило рывок, гораздо более масштабный, чем за предыдущие 10, или даже 40 веков.

Прогресс, шедший сверхмедленно – стал сверхбыстрым (что, кстати, и породило очень многие проблемы – человек психологически просто не успевал за новой техникой).

Сталин оказал огромное влияние на Рузвельта и Кейнса – а они заложили «новый курс» для всех развитых стран Запада. Благодаря опыту и рывку сталинизма Запад из «Великой Депрессии», сопоставимой жертвами с нашим голодомором, шагнул в «потребительское общество» (правда, это тоже создало проблемы для цивилизации).

«Во времена Сталина все левые были, так или иначе, агентами Сталинского СССР, потом – просто СССР», – с ненавистью к прогрессу пишет Ю. Латынина, которую в симпатии к сталинизму никак не заподозришь.

Отсюда вывод, подсказанный врагами: весь ХХ век сконструирован «агентами Сталина», на всём в ХХ веке лежит несмываемая печать сталинизма – или противодействия сталинизму.

Умный человек, анализируя своего врага, всегда начинает с его успехов. Если у врага есть успехи, то необходимо проанализировать их природу и механику, объяснить себе и своим сторонникам – почему враг успешен (или был успешен).

Японский миллиардер Хероси Теравама честно ответил на разглагольствования советских экономистов и социологов о «японском чуде»: «Вы не говорите об основном. О вашей первенствующей роли в мире. В1939 г. вы, русские, были умными, а мы, японцы, дураками. В1949 г. вы стали еще умнее, а мы были пока дураками. А в1955 г. мы поумнели, а вы превратились в пятилетних детей. Вся наша экономическая система практически полностью скопирована с вашей, с той лишь разницей, что у нас капитализм, частные товаропроизводители, и мы более 15% роста никогда не достигали, вы же – при общественной собственности на средства производства –достигали 30% и более. Во всех наших фирмах висят ваши лозунги сталинской поры».

Но именно вопрос о колоссальных успехах и колоссальном глобальном влиянии дела и личности Сталина критики сталинизма обходят стороной. В их версии сталинский СССР – лишь чёрная дыра безумия и террора. Как можно с помощью кровожадного тупого безумия сыскать себе агентуру по всему миру – критики Сталина не объясняют.

 

Как мог кровавый параноик оказать такое влияние на все континенты планеты Земля, преобразив во всемирном масштабе экономику и социальную сферу? Почему «чёрная дыра» раньше «прогрессивного» Запада вышла в Космос, покорила мирную энергию атома и ввела всеобщую пенсионную систему?

Глава Совфеда Матвиенко посетовала на невыносимость для рыночной экономики нынешнего возраста выхода на пенсию. Напомнила, что «нынешний пенсионный возраст был установлен еще 1932 году». Интересно, да? В 1932 году экономике была посильна планка, которую не может взять экономика в 2017 году! Хотелось бы задать вопрос главе Совфеда, а во сколько лет уходили на пенсию в Российской Империи? Думаю, она знает, что пенсии там были только «именные»…

Для какой цели «кровавому тирану, озабоченному только личной властью», понадобилось бы страну неграмотную в считанные годы превратить в «самую читающую»? И ввести завидные бесплатные образование, здравоохранение?

Но критики Сталина все успехи сталинизма перечёркивают тезисом об их «высокой цене», хотя дороже всего нашей стране обходятся именно критики сталинизма.

Ладно, допустим, у сталинских успехов цена высока. А у ваших успехов она какая? Никакая – потому что ни одного успеха вы так доселе и не предъявили.

«Сталин действовал неправильно» – но великая держава была. Вы же взялись Сталина поправить – и в итоге развалили страну. Тут, казалось бы, самое время задуматься: а может, мы что-то неправильно в жизни понимаем? А может, Сталин знал что-то о строении реальности, общества, человека? А нам, дуракам, сказать «пожадничал»? И мы, не зная анатомии общества, полезли его оперировать…

Но критик Сталина со времён Хрущёва абсолютно лишён способности к самокритике. Пытаясь оценивать наследие Сталина (породившее, кроме всего прочего, и многомиллиардные состояния разворовавших сталинскую индустрию современных «олигархов») – критик не видит и не в состоянии оценить собственные дела. В ничтожестве результатов у «реформаторов» виноваты кто угодно: враги, общество, неправильный народ, климат, мировая конъюнктура… Только не они сами:

«Мы всё делали правильно, а если всё развалилось и перестало работать – не наша вина»…

Например, на заседании Совета по правам человека РФ в 2011 году высокопоставленный политолог Сергей Караганов решил не мелочится, и призвал «осудить не только Сталина, но и весь 70-летний советский период», назвав его «античеловеческим и варварским». В 2011 году, когда всё уже видно и очевидно, не в 1991 или 1996-м!

Однако «античеловеческим и варварским режимом» надо называть вовсе не сталинский «тоталитаризм», а ельцинскую «демократию». Интенсивность потерь населения в ельцинскую эпоху была раз в 10 выше, чем в сталинскую.

Демография вообще не заметила т.н. «Большого террора»: никаких аномалий демографического развития в 1937-1939 гг. не было. Репрессии затронули главным образом тонкий слой партийной, управленческой и хозяйственной элиты.

При Сталине численность населения России выросла на 40 млн. Если бы не массовые убийства, организованные Гитлером – выросла бы и на все 60. За 90-е годы Россия и без Гитлера, «собственными силами», потеряла десятки миллионов людей. Несмотря на страшные жертвы понесенные Россией в Великую Отечественную войну, число конкретно этнических русских за 30 лет сталинского правления выросло на 29,7 млн. человек.

Параллельно росту населения шёл и рост уровня жизни (хотя обычно бывает наоборот – блага делятся между людьми, чем меньше людей, тем больше благ на человека приходится). При Сталине удалось не только полностью восстановить уровень благосостояния граждан после 3-х разрушительных войн и в несколько раз приумножить его, но и, несмотря на войны, в 2 раза обогнать американцев по темпам роста. И это в тяжелейших внешних условиях и без всякой помощи.

Реальные доходы рабочих к 1940 году увеличились по сравнению с1913 г. в 2,7 раз, крестьян – в 2,4 раза. с1948 г. ежегодно – до1954 г. снижались цены на продукты питания и товары широкого потребления. Об этом и спел восторженно В. Высоцкий, которого отнюдь не заподозришь в симпатиях к Сталину: «Было время – и цены снижали, И текли, куда надо, каналы, И потом, куда надо, впадали…»

Такова реальность. И вот в ней, в 2011 году (и позже) те, кто сократили население своей страны без войны на десятки миллионов человек – называют сталинскую эпоху «бесчеловечной и варварской»?

 

Вопли десталинизаторов объясняются очень просто: для них человечество не едино. У них есть (в их сознании) сверхчеловеки, которым нельзя принести даже минимальный дискомфорт. И огромная масса недочеловеков, любые страдания которых, любой уровень смертности и нищеты у которых – абсолютно не важен. «Да хоть бы все эти миллионы «быдла» сдохли в корчах – лишь бы наши привилегированных не трогали!»

Критики Сталина делятся очевидным образом на три группы:

1. «Мумии» – представители феодальной реакции, ретрограды, чей идеал – ликвидировать ХХ век, сделать XXI век подобием XIX, а «ещё лучше» – XVIII-го.

2. Хищники – те существа, которым Сталин мешал и мешает (наследием своим) заниматься мироедством, социальным каннибализмом, строить свой успех и счастье на чужом горе и чужом разорении.

3. Содомиты – существа, главная претензия которых к Сталину – запрет зоологических похотей, разнузданного первобытного разврата, всякого рода извращений (как половых, так и умственных).

Вот эти три группы составляют вместе огромный свод антисталинской пропаганды, жёстко конфликтуя при этом между собой. «Мумии», как в народе говорится, не сядут «на одном гектаре» с либеральными хищниками, а хищники-консерваторы презирают и брезгуют растленной гомосятиной...

А по большому счёту всем им одна цена – и народ им свою оценку, как видим, высказал...

 

 

Александр Леонидов
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107563/19247/-

Метки: мировоззрение, сталин
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