Он вам не бюджет: Россия бьет рекорды по воровству казенных денег

Ну вот наконец и случилось долгожданное ослабление рубля. Российские чиновники публично выпрашивали его несколько месяцев, как аборигены в африканской пустыне – дождь в сезон засухи. Но само государство делает все возможное, чтобы слабый рубль не помог никому. Кроме самих коррумпированных чиновников.

21 июня рубль пробил сразу две психологические отметки. «Никогда такого не было, и вот опять». В общем доллар впервые за долгое время стоил в моменте дороже 60 рублей, а евро – дороже 67.

Наши чиновники соревновались в заявлениях о том, как хорошо было бы, если бы рубль наконец начал слабеть, что он переукреплен на 10% (говорилось это при курсе в районе 57-58 рублей за доллар), что сильный рубль тормозит экономический рост. Ослабление рубля мыслилось правительством как способ существенно уменьшить дефицит бюджета и помочь предприятиям-экспортерам. И вот, кажется, их тайные и явные желания начали сбываться.

Понятно, что при более слабом рубле даже низкая инфляция не спасает от падения реальных доходов населения (кстати по последней макроэкономической статистике, у нас в мае выросло все, кроме наших с вами доходов). Может, хотя бы бюджету от падения рубля полегчает?

21 июня в Госдуме председатель Счетной палаты Татьяна Голикова – один из лучших в России специалистов по бюджету – развеяла в прах эти наши наивные надежды. Ни падение нефтегазовых доходов, ни долгая рецессия в экономике (в прошлом году роста в нашей экономике еще не было) не смогли не только остановить, но хотя бы притормозить утечку денег из российского бюджета на федеральном и региональных уровнях.

Согласно докладу Счетной палаты, который представила депутатам Голикова, в 2016 году казна понесла тяжелую и невосполнимую утрату – 966 млрд. рублей. Почти триллион! Из бюджетов всех уровней разными способами исчезло в 1,9 раза больше денег, чем в 2015 году. Вот где настоящий рост показателей! Расхищению бюджетных денег неведомы ни стагнация, ни рецессия. В свете доклада Счетной палаты крылатая фраза премьера в адрес крымских пенсионеров (то есть бюджетников): «Денег нет, вы держитесь» наполняется новым смыслом. Сразу становится понятно, благодаря кому, собственно, этих денег нет.

Много это или мало – 966 млрд рублей, не дошедших из бюджетов всех уровней до цели? Судите сами: это в 13 раз больше всех государственных годовых расходов России на ЖКХ и почти вдвое – на здравоохранение. Дефицит бюджета РФ за 2016 год, по официальным данным, составил 2,97 трлн. рублей. Так что без кражи триллиона он был бы меньше на треть.

Как эта «мелочь» набегает, примерно можно понять на таком примере. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) после запроса депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина выявило нарушения в закупках плитки на сумму более 4 млрд. рублей в рамках программы по благоустройству Москвы «Моя улица». «Столичное УФАС не делало выводов о качестве плитки, но выявило нарушения порядка проведения конкурсных процедур на 4 млрд. 98 млн. рублей», – сообщает ведомство.

А если бы УФАС еще и на качество плитки посмотрело – механизм нарушений стал бы более понятен. Надо непременно сделать дорого и некачественно, чтобы потом переделать дорого и некачественно – вот и вся нехитрая бизнес-схема (далеко не единственная) вольного обращения с бюджетными средствами. Смета завышается, часть денег оседает в карманах причастных. А потом срочно требуются деньги на переделку и доделку содеянного. И расходуются они примерно как в прошлый раз.

Другой пример – уже ставшая хрестоматийной история строительства стадиона «Крестовский», он же «Санкт-Петербург Арена» в городе на Неве. Людей там брали пачкам под следствие – но это ничего в системе распилов и откатов не меняло.

В том числе поэтому при всех разговорах чиновников о возобновлении роста инвестиций в Россию, как только в начале года начала дорожать нефть, тут же подскочил отток капитала (сокращением которого наши чиновники публично гордились весь прошлый год). За январь – апрель 2017 года из России утекли 21 млрд. долларов против 9,8 млрд. в тот же период прошлого года.

Какова «мораль сей басни»? Любые экономические реформы и стратегии правительства, пожалуй, обречены, если в России каждый год из бюджетов всех уровней будет пропадать по триллиону рублей. Да и напоследок, пожалуй, стоит сказать, что вся расходная часть федерального бюджета в2016 г. составляла примерно 16 трлн. рублей…

Banki.ru

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/34/19227/-