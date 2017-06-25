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Грустная радость.

21:55. 25 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Захар родился в Советском Союзе. Была когда то такая страна… Была… Хорошо хоть не все забыли Союз, - грустно порадовался Захар. Но дело идёт к тому, что скоро наверное забудут. Вон как нынешние демократы стараются. Что бы в мире не случилось плохого,  - во всём виноват Ленин, Сталин и СССР. Ну и люди, которые в той стране жили, получается, тоже виноваты. Хотя не все...Не все… Многих бывших коммунистов сейчас на руках носят, в буржуинство своё взяли, дворцами да челядью наградили. Просто наверное коммунист, это совсем не тот, который большевик. Страну большевики строили, а развалили и распродали коммунисты. Хорошо, что я коммунистом никогда не был, опять грустно порадовался Захар.

А вот комсомольцем Захар был. Книжка у него в детстве любимая была… «Как закалялась сталь», -  замечательная такая книжища..., сильная. А какие люди были? Действительно стальные. И уверения, что всё это враньё, пропаганда и преувеличение, - на Захара не действовало совершенно. Не действовало, потому что невозможно было выстоять в мировой и гражданской войнах, интервенции, голоде, разрухе, блокаде, - победить и заново отстроить великую страну. Страну огромную. Страну уважаемую. Сверхдержаву! Такое могли свершить только стальные люди! С горячей верой в справедливость и огромной любовью к Отечеству. Сейчас наверное таких людей и в помине нет. Но зато пока ещё остались книги, фильмы, и воспоминания о большой стране и больших достижениях, -  опять грустно порадовался Захар.

«Жизнь надо прожить так…» Кто тогда не знал эти строки? Захар хотел прожить жизнь именно так, как говорил Павка Корчагин, и готовился к вступлению в этот самый комсомол, как к вступлению в рай земной. Рай правда ещё не наступил, но мы его обязательно построим, потому что «жизнь надо прожить так…», - думалось Захару.

В комсомол Захар вступил, а комсомольские вожаки почему то оказались совсем не Павки Корчагины. Даже совсем наоборот. Смесь каких то Мишек Квакиных и Остапов Бендеров вместо пламенных Корчагиных. Как же так? - подумал Захар.  Не борцы за народное счастье, а борцуны за тёплое мягкое место. Вот кто сейчас рулит комсомолом! И вывел всех на чистую воду. Пристыдил хитрых перевёртышей Квакиных и поддельных коммунистов Бендеров.

Старшие товарищи критику приняли. Осознали. И исключили Захара из комсомола за неправильное понимание руководящей роли Бендеров и Квакиных. Ну и хорошо, - грустно порадовался Захар. Зато со мной осталась книга на полке и Павка Корчагин в сердце. Всё равно мы рай на земле построим, без этих перевёртышей.

А годы шли. Рай строился, но медленно. Незаметно так строился. И не для всех. Оказалось, что перевёртыши гораздо ближе к раю, чем остальные. Не для всех во всей стране уже талоны на всё ввели, а для тех кто на дороге в Рай талоны и нафик не нужны, у них и так всё есть. Как же так? – подумал Захар. Мы работаем работаем… План выполняем и перевыполняем… Продукцию гоним гоним… Всё больше и больше… А в магазинах ничего нет?... Неужели они всё с собой унесли?... В рюкзаках… По дороге в рай… Эти самые Квакины с Бендерами?... Хорошо, что не долго терпеть осталось. Эти, … которые на дороге в рай, настолько старые и древние, что уже забыли где гульфик находится. Ширинка по другому. Так что скоро они или в рай, или ещё куда, - но точно дойдут. Грустно порадовался Захар. Но не вытерпел и написал письмо идущим прямо туда… На дорогу… В ЦК.

В письме он прямо и открыто вывел всех идунов на чистую воду, обличил и разоблачил и посоветовал уйти на покой. Как говорится, - старикам везде у нас почёт, дай дорогу молодым.

Его письмо попало к какому то другому адресату. Наверное на почте зачем то ошиблись. Друзья потом говорили, что Захар в рубашке родился страшным везуном. Всего то в «партизаны» забрили на целину на три месяца. «Партизаны», - это переподготовка такая уволенных из армии в запас. Бывает не далеко от дома и не долго, а бывает долго и на целине. И почему то одновременно с забиранием в «партизаны» Захара  ещё и уволили с завода из слесарей за убыточное внедрённое рационализаторское предложение. Всего то… А могли и в психбольницу определить, здоровье поправить. 

Шли годы. Любимая книга по прежнему лежала на полке, а Павка Корчагин по прежнему жил в сердце Захара. Идущие в рай старцы все ушли и наконец то пришёл молодой Г. Как все радовались… И он радовался… Очень. Ну…, теперь недостроенный рай точно достроим. Вон как красиво Г говорит. Перестройка, гласность, плюрализм. Теперь нам все друзья. Особенно те, кто были враги. Тем более бывшим врагам надо верить больше, чем бывшим друзьям. И советы бывших врагов слушать. Такая политика была у Г. 

А по ТВ и в газетах говорили и писали про исключительную мудрость Г. Про непревзойдённый ум Г. Предсказатели и ведуны предсказывали полную победу и процветание Великой страны, и ведали о необычном родимом пятне на голове Г в виде Америки с островами. Вроде как не зря такой знак у Г на черепе. Сожрёт он Америку и обратит её в нищету. А мы конечно построим рай и начнём в нём жить начиная с двухтысячного года. Каждый будет жить в райском дому или райской квартире.

Как же так? – удивлялся Захар. Такие правильные и красивые слова, а талонов ещё больше прибавилось. А товаров наоборот, - убавилось. Да и дорога в рай куда то не туда свернула и в тропу превратилась. А потом вообще затерялась в дебрях плюрализма. А Г захотел стать Президентом. Естественно вся страна была выбрана на роль золотой рыбки и стала исполнять желания Г и его супруги.  

Неправильно ведуны определили значение знака на голове Г. Продал он нас Америке. Вот же…, даже на голове это нарисовано. Предал и продал. Хорошо есть такой человек как Е. Вот он уж человек так человек. Наш…, простой мужик…, свой в доску. Вон даже с моста Е в завязанном мешке по указанию Г в реку сбросили, а Е выплыл. Вместе с мешком. И вылез на свободу. Язык только у Е с тех пор заплетаться стал. 

Порадовался грустно Захар успеху Е, а Павка в сердце недоверчиво так головой покачал.  Совсем немного прошло времени и Захара осенило. Как же так? – везде батьки Махно и Соньки Золотые Ручки. Те, которые были Остапы Бендеры и Мишки Квакины , младенцы по сравнению с этими, которые Махно и Соньки. А как же рай? Когда строить начнём? Я думал что ты просто Е, а ты полный ЕБН, - грустно порадовался Захар. Всё пляшет, оркестрами дирижирует. Ну полный ЕБН. Любимая книга так и лежала на полке, а Павка, не смотря не на что продолжал жить в его сердце.

Раз решили строить совсем другой рай, что ж, начнём строить, - набрался решимости Захар, и стал ИП. Быть ИП оказалось необычайно трудно. Практически невозможно. Перед входом в это самое ИП даже повесили табличку ПБОЮЛ, -  шаманский знак такой, приносящий удачу. На этот знак съехались: пожарник с котомкой, СЭС с портфелем, налоговый инспектор с сумой, участковый милиционер с авоськой, начальник ЖЭУ с чемоданом, налоговые полицейские, …три…, с рюкзаками, настройщик ККМ с дипломатом и братки на «бэхах». Много братков. Ну чё, …баран!!! – продекламировали они все хором.  – Давай, … Плати!

Да пошли вы все! – грустно порадовался Захар. Забрал полку с любимой книгой и  продал квартиру, чтобы отдать якобы долги. А Павка Корчагин всё равно остался в его сердце.

Шли годы. Все стали миллионерами, миллиардерами и даже триллионерами. И вдруг ЕБН сделал новогодний подарок. Захар сначала подумал, что ЕБН в прямом эфире ляжет на рельсы, как обещал. А ЕБН взял и подарил стране П. Так вот мы когда начнём строить настоящий рай. Ведь у П в сердце Дзержинский. А Дзержинский намного опытнее Корчагина, который в моём сердце, решил Захар. И стал ждать. 

Все эти годы П только готовился к постройке рая. Замочил многих в сортирах, удалил выборочно Бендеров и Квакиных с Соньками и Махно, много хороших дел сделал. И передал руль временно ДАМу. ДАМ решил, что рай невозможен без замены двух букв в одной силовой организации. И эти буквы поменял.

Очень дорого две буквы обошлись стране. Но рай строить не просто. Совсем не просто. – грустно порадовался Захар. Павка Корчагин в сердце совсем не радовался.

Однажды сын школьник спросил у Захара. А почему у школы в ларьках продают пиво, спайсы, росинки и сигареты всякие? И школьникам всё это продают? Ведь так же нельзя? - Ну конечно нельзя.  А ты возьми, и ДАМу напиши, - не подумав пошутил Захар. А сын взял и написал: «Я, ученик пятого класса, сильно переживаю и возмущаюсь продажей в ларьках у школы…». И перечислил всё, что продаётся в этих ларьках. 

Удивительно, но письмо дошло до администрации ДАМа, а потом оказалось в местном ФСКН. По всей округе начали ходить офицеры в красивой форме ФСКН и выспрашивать жителей и соседей, и даже в школе, - а не торгуют ли из этой квартиры наркотиками? А нет ли там наркоманского притона? А не буянит ли по ночам и по дням гражданин, значащийся как Захар вместе со своим мелким школьником сыном? 

Не найдя преступных наклонностей этой семейки, офицеры явились непосредственно на объект для сбора компромата. Через несколько часов осмотра и профилактической беседы выяснилось, что на объекте есть полка с книгой, стена с почётными грамотами, сын пятиклассник и Павка Корчагин в сердце. Хорошо, что письмо написал не я, а маленький сын, - грустно порадовался Захар.  А через неделю ему пришло письмо из ФСКН с сообщением, что по данному адресу наркотики не найдены. 

Шли годы. Снова П готовился строить рай. И ведь почти построил. Но не для всех. Для всех строить рай очень долго и дорого. Поэтому сначала рай построят для людей авторитетных, а потом…, когда нибудь…, для всех остальных. Даже вот сдвиги есть. Может быть лет через несколько МРОТ приравняют к прожиточному минимуму. А пока тот минимум, на который можно прожить, немного больше, чем тот минимум, который выплачивают на работе. Приказано держатся. И мы держимся. У нас же есть полка с любимой книгой и Павка Корчагин в сердце, - опять грустно порадовался Захар. Вот только насчёт Дзержинского в сердце у П наверное я ошибся. Кто то другой там сидит. И это явно не Дзержинский. Ведь авторитетами стали Квакины, Бендеры, Махно и Соньки. И даже Чикатилы. В который раз грустно порадовался Захар.

Чтобы лучше и правильней строить рай не для всех, П ежегодно собирал хитрые вопросы и челобитные со всей страны. Все всё могут написать и спросить П. Все сто сорок миллионов и даже больше. И за два или три часа П всем ответит. И всё решит. Порядок среди авторитетов наведёт. 

Какой хороший почин, подумал Захар. Посмотрел на полку с книгой и проверил Павку в сердце. Надо тоже П спросить. И вывести на чистую воду авторитетов. Да и какие они все одинаковые, эти авторитеты. Живут примерно в одинаковых дворцах. Ездят на примерно одинаковых лимузинах. Имеют примерно одинаковые яхты. В подавляющем большинстве примерно все одинаково мордатые и необычайно самодовольные. Хозяева нового рая. И что интересно, - чиновники и воры, депутаты и бизнесмены, силовые генералы и священники, и прочий разный бомонд и партийные боссы. –проживают примерно в одних элитных посёлках с одинаково внушительной охраной. Ну как же. Рай надо охранять. Рай же не для всех, - грустно порадовался Захар.

Не буду я никаких писем писать! Ни к какому П не буду обращаться! Зачем этих авторитетов на чистую воду выводить, если П с ними и так общается и всё про всех и так знает, решил вдруг Захар.  – Вот и правильно, - зашевелился Павка Корчагин в сердце. Мы же с тобой знаем, что «жизнь надо прожить так…». А с этими вопросами раз в год получается,  как будто милостыню у барина выпрашиваешь. - Человек звучит гордо, - добавляет Павка. Мы же с тобой большевики! Да, мы большевики, тихо порадовался Захар. Только без партии.

Р.S.  Почти в каждом из нас живёт большевик. И однажды он проснётся.
Олег Козлов. Самара.

Метки: мировоззрение, общество, политика
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