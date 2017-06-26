Евгений Спицын: Сравнение 90-х с войной – это не фигура речи

Источник: http://www.nakanune.ru/

Владимир Путин во время «прямой линии» сравнил демографические потери в 90-е с демографическими потерями во время Великой Отечественной войны. Он сказал, что в 1943-44 гг. снижение рождаемости было на 60% – в РСФСР родилось в это время не больше 1 млн человек, а в 90-е родилось 1,2 млн человек.



Президент привел абсолютно адекватную статистику, это действительно было так. Военное поколение детей рождалось в конце 1942 г. и в 1943-44 гг. Но, конечно, прирост населения был существенно ниже за счет нескольких факторов. Во-первых, в армии находились миллионы человек, семьи разъединялись, а потери на фронте были довольно существенные. Во-вторых, на оккупированной территории находилось несколько десятков миллионов человек. В-третьих, смертность была повышенная и на оккупированной территории, и вообще из-за того, что люди недоедали, тяжело трудились. Это естественные причины демографических потерь.

А вот почему катастрофически упала рождаемость в 90-е гг.? Одна из этих причин – это действительно «демографическая яма», хотя она все-таки пришлась не на 90-е гг. Если считать современными поколениями – по 20 лет – то первая «демографическая яма», которая была в Советском Союзе, как раз пришлась на 1960-е гг. И повторно эта «яма» образовалась в 1980-е гг.

И по логике вещей следующий период так называемой «ямы» должен был прийтись на 2000-е гг. Но дело в том, что на ельцинские годы пришелся катастрофический рост смертности и плюс к этому – снижение рождаемости именно из-за тех преступных псевдореформ, которые проводила команда Гайдара и Чубайса. «Яма» 90-х – прямое следствие этих реформ.

И потом на эти процессы наложилась ещё и новая волна «демографической ямы», которая пришлась на 2000-е гг. Тут я вспоминаю очень показательный пример – когда я работал директором школы в 2000-х, стоял вопрос об объединении и о закрытии школ даже в Москве, несмотря на то, что Москва – самый благополучный с точки зрения демографии регион. В моем микрорайоне мы специально исследовали демографию – почему у нас резко сократилось количество учащихся за постсоветский период. Это сокращение было почти в три раза.

Если в 11 классах детей 1989 г. рождения на территории этого микрорайона было порядка 180-185 человек, то детей, которые были рождены в 2000 г., было на тот момент 34. 180-185 детей 11-классников и 34 первоклассника. Видите, какая «яма»? Это прямое следствие той самой демографической катастрофы. Ведь в 2000-е гг., по идее, должны были рожать те, кто родился в 1970-е гг. Им в этот период было, условно говоря, 30 лет.

Что касается причин провала 90-х, то огромное количество людей просто умерло в этот период. И прежде всего смертность косила молодых мужчин, которые спивались, умирали от наркотиков, участвовали в бандитских разборках и так далее.

Кроме того, наши демографы подсчитали, что в 1990-е гг. как минимум – я подчеркиваю, как минимум – страна не досчиталась 7,5 млн человек. То есть в нормальной ситуации, с нормальной экономикой, с нормальным политическим режимом нас должно было быть в 90-е гг. как минимум на 7,5 млн больше. Это без учета того, что мы потеряли миллионы людей из-за смертности. Фактически мы должны были сохранить, по меньшей мере, численность населения РСФСР советского периода, а я напомню, что в советский период на территории РСФСР проживало порядка 148 млн человек. Сейчас численность России, с учетом присоединенного Крыма, составляет порядка 145 млн человек. И при этом мы все равно не вышли на показатели 1990 г. по численности населения!

Сейчас для России проблема демографии – это проблема номер один. Даже не экономика, даже не образование, не другие сферы – хотя они острые и кричащие. При наших огромных пространствах эта проблема будет все более и более возрастать. А у нас, видите ли, кто-то ещё называет «святыми» эти 90-е.

Источник: nstarikov.ru