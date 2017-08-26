Цена измены самому себе

В 1991 году произошло очень странное, с исторической точки зрения, событие. Руководство сверхдержавы ликвидировало её при молчаливом неучастии народа. Почему Горбачев и его окружение предало СССР отдельный вопрос, заслуживающий не газетной статьи, а статьи уголовной. А вот неучастие народа было обеспечено созданием ощущения непричастности ко всему происходящему в Союзе. Когда членов КПСС были многие миллионы, но они не верили, ни руководству, ни в декларируемые идеи. Когда искусственно созданный дефицит всего и вся, подталкивал население к отрицанию страны, где происходит такой бардак. Народ перестал чувствовать сопричастность к происходящему – вот главное условие его «безмолвия»…



Но все это дорого обошлось именно народу. Каждому.

Об этом материал постоянного автора ресурса nstarikov.ru Евгения Чернышева из Донецка. Где распад СССР выстрелил кровавой войной через почти четверть века…

Источник: https://www.nakanune.ru/

«90-е стоили России почти 10 млн жизней: демографическое исследование

Годовщина событий августа 1991 года навевает воспоминания о катастрофе 90-х. Какой ценой дались либеральные «реформы», обернувшиеся погромом государства и всех сфер жизни общества? Если в политике, экономике, социальной, культурной сферах на этот счет ещё возможны какие-то дискуссии, вызванные сложностью вопросов, то в демографии такой вопрос стоять вовсе не должен. Демографические потери, которые понесла Россия в 90-х, поддаются точному вычислению. Такие попытки предпринимались и ранее, однако все они были более или менее приближенными, что позволяло придраться к ним и даже обвинить в предвзятости. Накануне.RU провело анализ демографических потерь 90-х.

Как посчитать?

Анализ основан на простой и очевидной идее: потери населения вычисляются как разность между фактическим населением России, которое она имела к началу 2000-х, и потенциальным населением, которое имела бы Россия, если бы рождаемость и смертность остались на уровне 1990 года (при одинаковой миграции в обоих случаях). Этот прием позволяет избежать обвинений в том, что в 90-х якобы была «плохая демографическая волна» из-за последствий Великой Отечественной войны. Нет, в качестве отправной точки в обоих сценариях взята структура населения на 1 января 1992 года, а значит, ссылки на неблагоприятные демографические условия несостоятельны. В сравниваемых вариантах – фактическом и потенциальном – стартовые условия взяты ОДИНАКОВЫМИ.

Отталкиваясь от той структуры населения, которая была в 1992 году, можно рассчитать, как изменялось бы население России, останься рождаемость и смертность на уровне 1990 года. Это позволяет избежать и второго обвинения – что в 80-х был всплеск рождаемости, на который нельзя равняться. Для этого в качестве базового принят 1990 год – в полной мере последний год советской эпохи. Демографические показатели тогда уже существенно ухудшились, поэтому ссылки на сравнение с лучшими достижениями позднесоветского времени тоже несостоятельны. Эти два начальных условия позволяют оценить именно те реальные потери, которые понесла Россия в 90-х.

Таким образом, идея расчета предельно проста. В население России 1992 года введены показатели рождаемости и смертности 1990 года. Все население, отметим, разбито по 5-летним когортам со своим уровнем смертности и (для женщин 15-49 лет) рождаемости, а вычисление основано на известном в демографии методе передвижки по возрастам. Это позволяет смоделировать, как изменялось бы население России и его возрастная структура, если бы все осталось на уровне 1990 года. Расчет проведен для десятилетия — 1992-2001 гг., поскольку рождаемость имеет годичную инерцию. В принципе, если сравнивать десятилетие 1991-2000 гг. с концом 80-х, то результат будет почти такой же.

Отметим также, что на каждом шаге расчета (т.е. после каждого года) для «чистоты» вычисления к общему населению России добавлялся тот миграционный прирост, который по факту был зафиксирован, и распределялся по возрастам между мужчинами и женщинами. Данных о возрастном распределении мигрантов в 90-х Росстат не дает, поэтому в качестве образца взято распределение 2015 года. Это едва ли сильно отличается от 90-х, поскольку миграционный прирост всегда характеризуется большим удельным весом молодого населения (последние 15 лет его структура остается примерно постоянной).

Наконец, для максимального исключения погрешности анализа была проведена коррекция. Был сделан параллельный расчет для тех же стартовых условий, в которых после каждого года вводились рождаемость и смертность, фактически зафиксированные в России. В результате к началу 2002 года вычисленное население было меньше реального на 0,75 млн. Поэтому величина 75 тыс. в год прибавлялась к потенциальному населению страны, которое было бы при сохранении рождаемости и смертности 1990 года. Таким образом, практически исключив погрешность вычисления, были получены шокирующие результаты.

Результаты. Рождаемость и смертность

На первом графике представлены фактические рождаемость и смертность в России и те, которые наблюдались бы при сохранении условий 1990 года. То есть даже не при улучшении, а просто при СОХРАНЕНИИ ухудшившихся к 1990 году показателей. Фактические кривые нанесены сплошными линиями, а ожидаемые – пунктирными, причем синим цветом показана смертность, а красным – рождаемость. В обоих случаях фактические кривые сильно отличаются от ожидаемых: кривая рождаемости лежит гораздо ниже, а смертности – гораздо выше.

Полученный результат полностью опровергает то объяснение, что в 90-х и так был бы спад рождаемости из-за плохой демографической волны. Расчет же показывает, что рождаемость не только не падала бы, но даже немного росла, достигнув 2 млн детей в год. А по факту в 90-х рождалось всего 1,2-1,4 млн. Как видно из сравнения кривых, ежегодные потери по рождаемости составляли 0,5-0,7 млн, а всего за 10 лет – 6,4 млн.

Историк Евгений Спицын справедливо отмечает, что в 90-х не ожидалось никакой «ямы» http://www.nakanune.ru/articles/112993/, а демографическая катастрофа стала прямым следствием либерально-демократических реформ. Проведенный расчет полностью подтверждает правоту такого суждения. Спицын назвал цифру потерь по рождаемости 7,5 млн, что ненамного превышает полученные расчетные данные.

Что касается смертности, то ситуация здесь отличается только количественно. Как видно из графика, смертность в России действительно постепенно повышалась бы, что связано со старением населения. Однако по факту она увеличилась намного больше. Ежегодное превышение смертности колеблется в больших пределах, а всего за 10 лет составляет 3,0 млн.

В сумме получается 9,4 млн человек – это те прямые потери населения, которые понесла Россия в 1992-2001 гг., не считая дальнейших обусловленных этим потерь в будущем, вызванных ухудшением структуры населения. То есть либеральные реформы стоили России почти 10 млн жизней!

Общее население

Еще более наглядно это видно на втором графике, где показано фактическое население России и ожидаемое при условиях 1990 года. Если на начало 1992 года в стране проживало 148,5 млн, то к началу 2002 года – 145,6 млн. При этом при сохранении демографии 1990 года в России к началу 2002 года было бы почти 155 млн. Население продолжало бы медленно расти, и ни о какой катастрофе мы бы просто не знали. Да, негативные явления в демографии продолжали бы нарастать: на первом графике видно, что в 2001 году смертность почти сравнялась бы с рождаемостью. Однако это все происходило бы очень медленно.

Справедливости ради следует отметить, что условия 1990 года по рождаемости были почти такими же, как в 70-е и 80-е гг. (чуть менее 2 детей на женщину). Это неизбежно привело бы к тому, что население России перестало расти и начало снижаться. Без миграции это произошло бы к началу 2000-х, а население достигло бы 150 млн. А вот при том миграционном приросте, который фактически наблюдался в России (в 90-х это было около 0,5 млн в год, с 2000-х – около 0,3 млн), население страны, включая Крым, достигло бы почти 160 млн и только после этого начало бы медленно снижаться. Примечательно, что этот пик был бы достигнут примерно в 2015 году (сейчас в России всего 147 млн). И все это могло быть, если бы демография осталась хотя бы на уровне 1990 года. То есть практически до настоящего времени население России медленно бы росло по инерции, оставшейся от советской эпохи.

Этот результат говорит не о том, что с демографией в советской России было все в порядке (здесь тоже не стоит идеализировать), а о том, что в 90-х случилась катастрофа. Медленное ухудшение сменилось падением.

«Главной причиной демографической катастрофы явилась порочная идеология либеральных реформ», — отмечает Игорь Гундаров в своей книге «Пробуждение: пути преодоления демографической катастрофы в России». Об этом же пишет и американский эксперт в области создания «управляемого хаоса» Стивен Манн: СССР разрушался с помощью демократических и рыночных реформ. Демографическая катастрофа стала их прямым следствием.

Примечательно, что полученные результаты почти совпадают с последним советским прогнозом 1989-1990 гг. Согласно ему, в 1991-2000 гг. ожидалось, что в России родится 20,2 млн, а умрет 17,7 млн. По сделанному расчету, эти цифры — 19,7 млн и 18,1 млн соответственно (они уже чуть хуже, т.к. к 1990 году демография ухудшилась). Поэтому рассчитанные потери представляют собой довольно точные данные. Почти 10 млн человек – это цена либеральных реформ за 10 лет.

Наконец, обратим внимание на то, какой была бы структура населения. Уже несколько лет муссируется вопрос о повышении пенсионного возраста, вызванного сокращением трудоспособного населения и увеличением численности пенсионеров. В 2016 году в России было 36 млн пенсионеров (мужчин от 60 лет и женщин от 55), трудоспособных (от 20 лет) – 79 млн, а детей и молодежи до 20 лет – 32 млн. А в случае сохранения демографических условий 1990 года сейчас в России было бы 37 млн пенсионеров, 81 млн трудоспособных и 42 млн детей и молодежи. Отсюда видно, что спустя четверть века основной удар пришелся именно на будущее трудоспособное население. То есть пропорции между трудоспособным и нетрудоспособным населением почти не изменились бы, но зато будущих рабочих рук было бы больше на целых 10 млн человек! Это позволило бы России гораздо увереннее смотреть в будущее, и вопрос повышения пенсионного возраста сегодня точно не стоял бы.

90-е годы почти в буквальном смысле забрали у России будущее – 10 млн маленьких мальчиков, девочек, молодых девушек и парней. Не говоря уже о том пагубном воздействии на детей и молодежь, которое принесли с собой эти «реформы».

Евгений Чернышёв, Донецк» https://vk.com/e_chernyshev

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Источник: nstarikov.ru