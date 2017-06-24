Ходорковский надеется только на Путина

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский достаточно часто рассуждает о "России после Путина". Правда, размышления эти становятся с каждым разом все абстрактнее. Ходорковский тщательно избегает имен людей, которые сделают Россию по-настоящему счастливой — в понимании Михаила Борисовича, разумеется. Впрочем, одно имя он все же упоминает постоянно.

Ходорковский и ранее говорил, что в России должна быть парламентская республика. Этот тезис он еще раз обосновал в интервью Deutsche Welle. По мнению экс-олигарха, после Путина существует опасность появления нового диктатора.

"Та система, которая сейчас у нас есть, — это система авторитарная. И кто бы ни сменил Путина, эта авторитарная система может сохраниться или воспроизвестись. Хотелось бы, чтобы Россия стала демократическим государством, а для этого нам нужна президентско-парламентская, а еще лучше — просто парламентская форма правления", — заявил Ходорковский.

Что касается смены власти, то произойдет это, по мнению Ходорковского, либо в результате протестов, либо же после самостоятельного ухода президента России Владимира Путина в середине его следующего срока. "Путин — человек достаточно прагматичный, он понимает, что не стоит передавать такую власть, которая сегодня есть у него, своему преемнику. Я очень надеюсь, что он использует имеющиеся у него возможности для проведения политической реформы в течение ближайших шести лет, и в середине этого срока, когда он сочтет для себя удобным, уйдет", — сообщил экс-олигарх. В противном случае, надо полагать, в стране неминуемо произойдут те самые протесты из варианта номер 1.

Очевидно, конечно, что само интервью ориентировано прежде всего на западную аудиторию, поскольку в России дискуссия о формах правления практически не ведется. А потому парламентская форма, президентская или какая другая — это исключительно теоретические рассуждения.

Не совсем понятна апелляция к президенту России: мол, я надеюсь, что Путин проведет реформу и уйдет в середине срока. Это глава государства должен Михаила Борисовича послушаться? Экс-олигарх ведь ранее рассуждал о неком "переходном периоде" — правда, продолжительностью не в три, а в два года. За время которого должны свершиться политические реформы, а именно — "независимый суд, сильный парламент, сильное местное самоуправление, гарантии оппозиции". Ну а затем — "честные выборы".

Ну и потом, а как же быть с акцией "Надоел"? Списали, что ли, уже? Это уж не говоря о том, что сам Владимир Путин ответов на вопросы об участии в следующих президентских выборах пока избегает.

Но вернемся к теме нового "диктатора". Ранее Ходорковский объяснял, что "Путин должен уйти, а мы не можем допустить, чтобы на его место встал новый Путин". "Но так всегда бывает, когда люди возлагают надежды на одного "вождя", когда пытаются на монополию во власти ответить монополией в оппозиции. Я это видел трижды. И теперь моя задача помочь становлению коалиции независимых общественно-политических сил", — подчеркивал он.

Как обстоят дела со становлением коалиции, судить пока не беремся, хотя очень похоже, что никак. Но, как уже было сказано, бывший владелец ЮКОСа тщательно избегает имен — за исключением президента России. То есть понять, кто же будет реформировать, если вдруг президент России к советам экс-олигарха не прислушается, достаточно затруднительно.

То есть либо это задача исключительно Владимира Путина — а Ходорковский с его "Открытой Россией" проконтролируют, чтобы все было как надо. Либо же кого-то еще — непонятно только, кого именно. По каким-то причинам даже про персону Алексея Навального экс-олигарх практически не вспоминал, не говоря уж про кого-то еще. Хотя Ходорковский и "Открытая Россия" поддерживали акции 26 марта и 12 июня, организованные Навальным и его окружением, а также выдвижение блогера в кандидаты на пост президента; хотя уже давно понятно, что принять участие в выборах в таковом качестве он не сможет.

Михаил Ходорковский продолжает позиционировать себя как человека, который готов всячески содействовать становлению в России демократических институтов. Над этим образом он тщательно работает уже несколько лет. Но все же пока никак не получается стереть из памяти, как экс-глава ЮКОСа содействовал становлению этих самых "институтов" во времена, когда он не был "бывшим".

https://www.pravda.ru/politics/parties/23-06-2017/1339328-plany-0/