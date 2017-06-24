Главная » Аналитика, Политика, Психология, Статьи и Обзоры

Ходорковский надеется только на Путина

13:43. 24 июня 2017 Просмотров - 100 2 коммент. Опубликовал:

369683

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский достаточно часто рассуждает о "России после Путина". Правда, размышления эти становятся с каждым разом все абстрактнее. Ходорковский тщательно избегает имен людей, которые сделают Россию по-настоящему счастливой — в понимании Михаила Борисовича, разумеется. Впрочем, одно имя он все же упоминает постоянно.

Ходорковский и ранее говорил, что в России должна быть парламентская республика. Этот тезис он еще раз обосновал в интервью Deutsche Welle. По мнению экс-олигарха, после Путина существует опасность появления нового диктатора.

"Та система, которая сейчас у нас есть, — это система авторитарная. И кто бы ни сменил Путина, эта авторитарная система может сохраниться или воспроизвестись. Хотелось бы, чтобы Россия стала демократическим государством, а для этого нам нужна президентско-парламентская, а еще лучше — просто парламентская форма правления", — заявил Ходорковский.

Что касается смены власти, то произойдет это, по мнению Ходорковского, либо в результате протестов, либо же после самостоятельного ухода президента России Владимира Путина в середине его следующего срока. "Путин — человек достаточно прагматичный, он понимает, что не стоит передавать такую власть, которая сегодня есть у него, своему преемнику. Я очень надеюсь, что он использует имеющиеся у него возможности для проведения политической реформы в течение ближайших шести лет, и в середине этого срока, когда он сочтет для себя удобным, уйдет", — сообщил экс-олигарх. В противном случае, надо полагать, в стране неминуемо произойдут те самые протесты из варианта номер 1.

Очевидно, конечно, что само интервью ориентировано прежде всего на западную аудиторию, поскольку в России дискуссия о формах правления практически не ведется. А потому парламентская форма, президентская или какая другая — это исключительно теоретические рассуждения.

Не совсем понятна апелляция к президенту России: мол, я надеюсь, что Путин проведет реформу и уйдет в середине срока. Это глава государства должен Михаила Борисовича послушаться? Экс-олигарх ведь ранее рассуждал о неком "переходном периоде" — правда, продолжительностью не в три, а в два года. За время которого должны свершиться политические реформы, а именно — "независимый суд, сильный парламент, сильное местное самоуправление, гарантии оппозиции". Ну а затем — "честные выборы".

Ну и потом, а как же быть с акцией "Надоел"? Списали, что ли, уже? Это уж не говоря о том, что сам Владимир Путин ответов на вопросы об участии в следующих президентских выборах пока избегает.

Но вернемся к теме нового "диктатора". Ранее Ходорковский объяснял, что "Путин должен уйти, а мы не можем допустить, чтобы на его место встал новый Путин". "Но так всегда бывает, когда люди возлагают надежды на одного "вождя", когда пытаются на монополию во власти ответить монополией в оппозиции. Я это видел трижды. И теперь моя задача помочь становлению коалиции независимых общественно-политических сил", — подчеркивал он.

Как обстоят дела со становлением коалиции, судить пока не беремся, хотя очень похоже, что никак. Но, как уже было сказано, бывший владелец ЮКОСа тщательно избегает имен — за исключением президента России. То есть понять, кто же будет реформировать, если вдруг президент России к советам экс-олигарха не прислушается, достаточно затруднительно.

То есть либо это задача исключительно Владимира Путина — а Ходорковский с его "Открытой Россией" проконтролируют, чтобы все было как надо. Либо же кого-то еще — непонятно только, кого именно. По каким-то причинам даже про персону Алексея Навального экс-олигарх практически не вспоминал, не говоря уж про кого-то еще. Хотя Ходорковский и "Открытая Россия" поддерживали акции 26 марта и 12 июня, организованные Навальным и его окружением, а также выдвижение блогера в кандидаты на пост президента; хотя уже давно понятно, что принять участие в выборах в таковом качестве он не сможет.

Михаил Ходорковский продолжает позиционировать себя как человека, который готов всячески содействовать становлению в России демократических институтов. Над этим образом он тщательно работает уже несколько лет. Но все же пока никак не получается стереть из памяти, как экс-глава ЮКОСа содействовал становлению этих самых "институтов" во времена, когда он не был "бывшим".

https://www.pravda.ru/politics/parties/23-06-2017/1339328-plany-0/

Метки: аналитика, выборы, политика, Путин, Россия, ходорковский
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Михаил Хазин. Кризис позднего возраста: Путин попал в такой тупик, с каким еще не сталкивался
... кого будут зачищать, будут сопротивляться, Ходорковский тому пример). Либо продолжение действующей...специалистом по экономике) все-таки надеется: а вдруг есть какое-...стоит Путин? Обсуждать это бессмысленно, но каждая минута промедления перед решением только...
На что надеется Запад
...позиции державы определяется не только её собственным состоянием силы...на совести тех, на кого надеется англосаксонский мир. На тех,...нынешнего курса В.В. Путина на усиление России. ...выбора. Комсомольские вожаки вроде Ходорковского и Рыжкова – быстро ...
Драма Путина
... власти сопряжен с потерей не только материального благополучия, но и личной... его мнению, сажал Ходорковского) мешать, я посторонился». Хотя Путин это и раньше... Народный фронт. Который, как он надеется, сможет обеспечить достаточное большинство в...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
...Западе, а еврейские олигархи (например Ходорковский) с удовольствием  давали ему немалые... событий в ВУ Путин - не только: - предатель, но и Путин - кровавый.  Кровь ...нейтрализовать изоляцией и замалчиванием, или  надеется – что у меня закончится «порох...
Несколько слов о В.В.Путине
...государства, оказался Владимир Владимирович Путин. На Западе его, ...какое наследство досталось В.Путину. Путин наследовал всё от Бориса....Н.Гусинский и небезызвестный Ходорковский. Но надо сначала разобраться...уж на кого народ надеется, то только на вас. Я...
Роман Ключник: Коренной правозащитник. Часть 9
...Путина. А когда В.Путин прижал и Ходорковского, тогда дружно завопили против В.Путина...чиновничества и эффективности государства решается только «при соблюдении аристократической природы ...спустить пар народного недовольства и надеется, что люди со временем ...

2 коммент.»

  • 3103 2825
    Вячеслав 24 июня 2017 в 13:48 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Вислоносыми, как чужеродными организмами, нарушена гармония развития этой Вселенной… Поэтому им нужно надеяться лишь на безболезненный уход в мир иной до 2028 года… А по иным расчётам и ранее того…

    Ответить
  • 2681 1285
    Кирилл 24 июня 2017 в 13:49 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    И снятся олигарху не “космодромы Байконура”,
    И не зелёная-зелёная трава,
    А снится ему удар жесткий “ледоруба”,
    И пробитая по рукоятку голова.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>