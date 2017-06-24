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Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 июня 2017

09:07. 24 июня 2017 Просмотров - 743 Нет комментариев Опубликовал:

Новым главарем ИГИЛ может стать один из офицеров армии Саддама Хусейна

Новым главарем ИГИЛ может стать один из офицеров армии Саддама Хусейна

Эксперты ожидают, что место главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади займет один из двух его ближайших приспешников, оба они бывшие офицеры иракской армии Саддам Хусейна.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным агентства, в качестве возможных претендентов на место аль-Багдади специалисты выделяют двух бывших иракских офицеров: это Ийяд аль-Обайди (Iyad al-Obaidi) и Айяд аль-Джумайли (Ayad al-Jumaili).

Оба они ключевые помощники главаря ИГ* с 2016 года, когда в ходе авиаударов были убиты его предыдущие советники Абу Али аль-Анбари и Абу Омар аш-Шишани, поясняет агентство. Как сообщается, аль-Обайди, которому сейчас около 50 лет, является военным министром террористов, а аль-Джумайли, возглавляет службу безопасности боевиков. При этом, в апреле сообщалось о ликвидации Джумайли, но информация не была подтверждена.

«Джумайли признает верховенство Обайди, однако явного преемника нет, и в зависимости от условий им может стать любой из них», — цитирует агентство слова советника ряда ближневосточных правительств по вопросам, связанным с ИГ, Хишама аль-Хашими.

Назначение нового лидера группировки потребует одобрения совещательного органа ИГ, состоящего из восьми членов, уточняет агентство. Шестеро из них выходцы из Ирака, двое — из Иордании и Саудовской Аравии, говорится в сообщении.

* Террористическая группировка, запрещенная в России

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В Сирии договорились о новом перемирии

В Сирии договорились о новом перемирии

Командование группы российских войск в Сирии и руководство провинции Латакия подписали соглашение о прекращении огня, первое такого уровня.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офицера российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Александра Воронцова.

По его словам, подобный документ с такой крупной территориальной единицей республики, как провинция, российские военные утвердили впервые. Ранее такие договоры подписывались только с отдельными населенными пунктами.​

Воронцов также рассказал, что российские военные из центра примирения обеспечили жителей латакийского селения Аль-Серкезия продуктами питания.

«Жителям горного села Аль-Серкезия мы привезли 350 комплектов с продуктами питания, в каждом из них — рис, мука, сахар, мясные консервы и чай», — сообщил он журналистам в процессе передачи аграриям гуманитарной помощи.

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Перелом в войне: Карта фронтов в Сирии кардинально изменилась, ИГИЛ потеряло десятки тысяч км² (КАРТА)

Перелом в войне: Карта фронтов в Сирии кардинально изменилась, ИГИЛ потеряло десятки тысяч км² (КАРТА) | Русская весна

ВКС России и Армия Сирии смогли добиться перелома в войне. Общие потери территорий ИГИЛ с начала 2017 года измеряются многими десятками тысяч квадратных километров.

Месяц июнь стал катастрофическим для ИГИЛ* в Сирии и Ираке, так как террористы лишились больших территорий в ходе боев с сирийскими, иракскими и курдскими военными формированиями. 

Северная Сирия: Бои в провинции Ракка

В то время как иракские военные завершают свою операции по взятию Мосула, возглавляемые курдами «Сирийские демократические силы» (СДС/SDF) в этом месяце начали наступление в городе Ракка после успешного освобождения большей части восточного берега реки Евфрат недалеко от столицы провинции.

В течение двух недель после начала наступления, курдские ополченцы сумели освободить часть города, а также вступили в ожесточенную схватку с ИГИЛ* вблизи базы 17-й дивизии.

К западу от города Ракка, впервые с начала 2013 года Сирийская Арабская Армия вошла на равнину Масканах, расположенную на границе провинций Алеппо и Ракка.

Мало того, что правительственным войскам удалось освободить эту равнину, но они также перешли в наступление и освободили ряд населенных пунктов в провинции Ракка.

«Тиграм» и союзным формированиям удалось взять под контроль цитадель ИГИЛ* — г. Ресафа, который расположен вдоль стратегически важной дороги, ведущей в провинцию Дейр эз-Зор.

Подробнее: Пустыня завалена трупами и техникой ИГИЛ: «Тигры» и ВКС РФ освобождают 1400 км² и древний город Ресафу в Ракке (ВИДЕО, КАРТА)

Южная Сирия: Битва за Дераа и иракскую границу

На южном направлении, после 48-часового прекращения огня, Сирийская Арабская Армия возобновила свое наступление против террористов в провинции Дераа.

САА планирует изгнать оставшихся боевиков находящихся внутри г. Дераа к концу лета.

К востоку от Дераа правительственные силы смогли взять под свой контроль перекресток, ведущий к Ираку, это произошло после того, как САА отбила селение Аль-Буда, которое находится к северу от границы с иракской провинцией Аль-Анбар.

Кроме того, во вторник после ожесточенной битвы с боевиками недалеко от столицы Сирии, САА объявила о захвате н.п. Бир Кассаб, что на юго-востоке Дамаска.

В самом Дамаске армейские подразделения начали важное наступление внутри города Джобар, эта операция направлена на полное изгнание оставшихся боевиков из восточного кармана в пригороде столицы.

Подробнее в материале: Армия Сирии и ВКС РФ уничтожают боевиков в пригороде Дамаска, отбивая здание за зданием (ФОТО, ВИДЕО)

Центральная Сирия: САА и ВКС открывают фронт в Хаме

Армия Сирии при поддержке ВКС РФ в минувшие выходные начала новое наступление в восточных районах Хамы, ориентируясь на последние населенные пункты, которые находятся под контролем ИГИЛ недалеко от большого города Акраб (Акареб).

В результате чего, силам САА удалось освободить ряд н. п. и холмов, а также продвинуться к маршруту транспортировок нефти «игиловцев» через центральную Сирию.

Подробнее: Русский спецназ и «Разрушители» ВКС РФ ведут охоту на ИГИЛ в Хаме (+ФОТО, ВИДЕО)

К югу от Хамы армейцы возобновили свои полевые операции в восточных районах Пальмирского региона, освободив ключевой н. п. Арак, заповедник Талила и насосную станцию Т-3.

Также из центральной Сирии Правительственные войска ведут наступательную операцию с целью восстановления контроля над шоссе Хомс — Дейр эз-Зор и снятия осады с блокированных боевиками районов г. Дейр эз-Зор.

Читайте: Кадры боев с ИГИЛ: Армия Сирии и ВКС России расчищают путь к Дейр эз-Зор (ВИДЕО)

Восточная Сирия: Бои в Дейр эз-Зор

В последнее время террористы ИГИЛ начали несколько наступательных операций в провинции — Дейр эз-Зор, атаковав оборону Сирийской армии вблизи кольцевой развязки «Панорама» на западной окраине провинциальной столицы.

В результате чего, террористам удалось захватить несколько точек возле «Панорамы», включая местную школу и близлежащие контрольно-пропускные пункты.

Из-за нехватки танков и других транспортных средств, подразделения САА были вынуждены оставаться на оборонительных позициях в восточной Сирии, в то время как «игиловцы» пытались расширить свою территорию.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.

Перелом в войне: Карта фронтов в Сирии кардинально изменилась, ИГИЛ потеряло десятки тысяч км² (КАРТА) | Русская весна

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Жестокая битва в Дейр Зор: Армия Сирии отбила укрепрайон ИГИЛ и уничтожила боевиков (ВИДЕО 18+)

Жестокая битва в Дейр Зор: Армия Сирии отбила укрепрайон ИГИЛ и уничтожила боевиков (ВИДЕО 18+) | Русская весна

Ожесточенные бои продолжаются в городе Дейр-эз-Зор на востоке САР, Сирийская армия отражает массированное нападение, недавно начатое террористами ИГИЛ.

При поддержке местных ополченцев бойцы САА выбила боевиков из укрепрайона Аль-Берка, расположенного к западу от авиабазы Дейр эз-Зор.

Долгие часы длились сильные бои, прежде чем правительственным силам удалось отбить этот участок фронта, захватив большое количество вооружения и боеприпасов. В ходе столкновений были убиты десятки джихадистов и уничтожена их военная техника.

Одновременно с этим, в пустыне под Пальмирой Сирийские войска при поддержке ВКС России продолжают свое наступление в сторону блокированного города Дейр эз-Зор. В настоящее время армейцы приближаются к последнему оплоту ИГИЛ на востоке провинции Хомс — городу Эс-Сухнэ.

На прошлой неделе в Дейр эз-Зор авиаударом был уничтожен один из главарей ИГИЛ по кличке Фаваз Джубир Аль-Рави. Ракета коалиции настигла бандита во время поездки на автомобиле, когда он ехал по дороге между городами Абу-Кемаль (Сирия) и Аль-Каим (Ирак).

40-летний Аль-Рави возглавлял финансовый отдел ИГИЛ в так называемом «Вилайят Фурат» («Провинция Евфрат»), а также, как утверждается, возглавлял «министерство финансов» ИГИЛ.

Он работал в офисе Абу Камаля, который отвечал за перевод денег и был известен под именем «Хаджи Фаваз».

Аль-Рави назывался «крестным отцом» финансовой стратегии ИГИЛ по привлечению денег в самопровозглашенное «ИГИЛ» посредством незаконных денежных переводов.

Читайте также: Пустыня завалена трупами и техникой ИГИЛ: «Тигры» и ВКС РФ освобождают 1400 км² и древний город Ресафу в Ракке (ВИДЕО, КАРТА)

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Роберт Форд о ситуации в Сирии



Бывший после США в Сирии Роберт Форд о текущей ситуации в сирийской войне.

Бывший американский посол в Сирии объявил, что сирийское правительство и его союзники, включая Иран, в конечном счете расстроят попытки Соединенных Штатов повлиять на сирийские дела и вытеснят США из этой арабской страны.
Роберт Форд, который являлся посланником США в Сирии при бывшем президенте США Бараке Обаме, сделал эти высказывания в интервью с базирующейся в Лондоне арабоязычной газетой "Asharq Al-Awsat" в понедельник.

Он сказал, что США, прежде всего, ошиблись в предоставлении поддержки оппозиции в Сирии в 2011 году и в требовании смещения президента Башара аль-Асада. Форд добавил, что он знал, что это выражение поддержки поощрит определенные элементы оппозиции взяться за оружие и ожидать вторжения США против Дамаска, чего, как он сказал, не произошло бы.

Форд также подчеркнул, что США не станут защищать курдские силы, которые они на сегодня поддерживают, в случае, если курды вступят в столкновения с сирийскими войсками.
"[США] не станут защищать курдов от сил Асада", – сказал бывший посол США, добавив, что "То, что мы делаем с курдами, не только политически глупо, но и безнравственно".
"Сирийские курды совершают свою самую большую ошибку, доверяя американцам", – подчеркнул он.

США поддерживают в основном курдский альянс, известный как Сирийские демократические силы (СДС).
Форд сказал, что с учетом большой поддержки, предложенной Ираном и Россией сирийскому правительству, "игра закончена" для планов США свергнуть Асада или конкурировать с тем, что он назвал успехом Ирана в этой стране.
"Иранская позиция будет успешной", – добавил Форд. "Асад победил, я хочу сказать, что он победитель или же он так думает", – сказал он, добавив, что "Может быть, через 10 лет он вернет под контроль всю страну".

Сирия охвачена нестабильностью с 2011 года, когда в стране впервые начались боевые действия. Иностранные государства, выступающие против президента Асада, с тех пор финансируют и обеспечивают оружием анти-асадовских боевиков, среди них тысячи оплачиваемых иностранных террористов, направленных, чтобы помочь лишить Асада власти. Однако сирийское правительство дает отпор этим боевикам в этой битве при помощи военных советников из Ирана и России. Москва также проводит воздушную кампанию против позиций террористов в этой арабской стране по запросу Дамаска.

http://perevodika.ru/articles/30044.html – цинк
http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13960330001072 – оригинал на английском

Стоит ожидать, что заявления Форда спишут на традиционную никчемность администрации Обамы и ее политики в Сирийской войне. То, о чем говорит Форд, достаточно непопулярная точка зрения, так как Форд фактически заявляет, что США придется смириться с усилением роли Ирана в Сирии. И если даже предположить, что Вашингтон готов с этим смириться (что вряд ли), то вот Израиль с этим точно смириться не сможет и через свои лоббистские структуры в США, будет добиваться ужесточения американского курса в отношении Ирана и его позиций в Сирии, что будет провоцировать дальнейшую эскалацию напряженности безотносительно реальных перспектив подвинуть иранские интересы. На смену вопроса с Халифатом, все более явственно выходят Иранский и курдский вопросы, которые очевидно не имеют устраивающего всех решения. Так что кому-то предстоит уступить. Главный вопрос – кому именно. Позиция Форда – надо смириться, вряд ли будет мейнстримом американской политики в отношении Ирана. Ну а то, что США курдов рассматривают как расходный материал, это мы и без Форда знали.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
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