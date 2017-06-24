Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 июня 2017

Новым главарем ИГИЛ может стать один из офицеров армии Саддама Хусейна

Эксперты ожидают, что место главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади займет один из двух его ближайших приспешников, оба они бывшие офицеры иракской армии Саддам Хусейна.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным агентства, в качестве возможных претендентов на место аль-Багдади специалисты выделяют двух бывших иракских офицеров: это Ийяд аль-Обайди (Iyad al-Obaidi) и Айяд аль-Джумайли (Ayad al-Jumaili).

Оба они ключевые помощники главаря ИГ* с 2016 года, когда в ходе авиаударов были убиты его предыдущие советники Абу Али аль-Анбари и Абу Омар аш-Шишани, поясняет агентство. Как сообщается, аль-Обайди, которому сейчас около 50 лет, является военным министром террористов, а аль-Джумайли, возглавляет службу безопасности боевиков. При этом, в апреле сообщалось о ликвидации Джумайли, но информация не была подтверждена.

«Джумайли признает верховенство Обайди, однако явного преемника нет, и в зависимости от условий им может стать любой из них», — цитирует агентство слова советника ряда ближневосточных правительств по вопросам, связанным с ИГ, Хишама аль-Хашими.

Назначение нового лидера группировки потребует одобрения совещательного органа ИГ, состоящего из восьми членов, уточняет агентство. Шестеро из них выходцы из Ирака, двое — из Иордании и Саудовской Аравии, говорится в сообщении.

* Террористическая группировка, запрещенная в России

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В Сирии договорились о новом перемирии

Командование группы российских войск в Сирии и руководство провинции Латакия подписали соглашение о прекращении огня, первое такого уровня.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офицера российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Александра Воронцова.

По его словам, подобный документ с такой крупной территориальной единицей республики, как провинция, российские военные утвердили впервые. Ранее такие договоры подписывались только с отдельными населенными пунктами.​

Воронцов также рассказал, что российские военные из центра примирения обеспечили жителей латакийского селения Аль-Серкезия продуктами питания.

«Жителям горного села Аль-Серкезия мы привезли 350 комплектов с продуктами питания, в каждом из них — рис, мука, сахар, мясные консервы и чай», — сообщил он журналистам в процессе передачи аграриям гуманитарной помощи.

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Перелом в войне: Карта фронтов в Сирии кардинально изменилась, ИГИЛ потеряло десятки тысяч км² (КАРТА)

ВКС России и Армия Сирии смогли добиться перелома в войне. Общие потери территорий ИГИЛ с начала 2017 года измеряются многими десятками тысяч квадратных километров. Месяц июнь стал катастрофическим для ИГИЛ* в Сирии и Ираке, так как террористы лишились больших территорий в ходе боев с сирийскими, иракскими и курдскими военными формированиями. Северная Сирия: Бои в провинции Ракка В то время как иракские военные завершают свою операции по взятию Мосула, возглавляемые курдами «Сирийские демократические силы» (СДС/SDF) в этом месяце начали наступление в городе Ракка после успешного освобождения большей части восточного берега реки Евфрат недалеко от столицы провинции. В течение двух недель после начала наступления, курдские ополченцы сумели освободить часть города, а также вступили в ожесточенную схватку с ИГИЛ* вблизи базы 17-й дивизии. К западу от города Ракка, впервые с начала 2013 года Сирийская Арабская Армия вошла на равнину Масканах, расположенную на границе провинций Алеппо и Ракка. Мало того, что правительственным войскам удалось освободить эту равнину, но они также перешли в наступление и освободили ряд населенных пунктов в провинции Ракка. «Тиграм» и союзным формированиям удалось взять под контроль цитадель ИГИЛ* — г. Ресафа, который расположен вдоль стратегически важной дороги, ведущей в провинцию Дейр эз-Зор. Подробнее: Пустыня завалена трупами и техникой ИГИЛ: «Тигры» и ВКС РФ освобождают 1400 км² и древний город Ресафу в Ракке (ВИДЕО, КАРТА) Южная Сирия: Битва за Дераа и иракскую границу На южном направлении, после 48-часового прекращения огня, Сирийская Арабская Армия возобновила свое наступление против террористов в провинции Дераа. САА планирует изгнать оставшихся боевиков находящихся внутри г. Дераа к концу лета. К востоку от Дераа правительственные силы смогли взять под свой контроль перекресток, ведущий к Ираку, это произошло после того, как САА отбила селение Аль-Буда, которое находится к северу от границы с иракской провинцией Аль-Анбар. Кроме того, во вторник после ожесточенной битвы с боевиками недалеко от столицы Сирии, САА объявила о захвате н.п. Бир Кассаб, что на юго-востоке Дамаска. В самом Дамаске армейские подразделения начали важное наступление внутри города Джобар, эта операция направлена на полное изгнание оставшихся боевиков из восточного кармана в пригороде столицы. Подробнее в материале: Армия Сирии и ВКС РФ уничтожают боевиков в пригороде Дамаска, отбивая здание за зданием (ФОТО, ВИДЕО) Центральная Сирия: САА и ВКС открывают фронт в Хаме Армия Сирии при поддержке ВКС РФ в минувшие выходные начала новое наступление в восточных районах Хамы, ориентируясь на последние населенные пункты, которые находятся под контролем ИГИЛ недалеко от большого города Акраб (Акареб). В результате чего, силам САА удалось освободить ряд н. п. и холмов, а также продвинуться к маршруту транспортировок нефти «игиловцев» через центральную Сирию. Подробнее: Русский спецназ и «Разрушители» ВКС РФ ведут охоту на ИГИЛ в Хаме (+ФОТО, ВИДЕО) К югу от Хамы армейцы возобновили свои полевые операции в восточных районах Пальмирского региона, освободив ключевой н. п. Арак, заповедник Талила и насосную станцию Т-3. Также из центральной Сирии Правительственные войска ведут наступательную операцию с целью восстановления контроля над шоссе Хомс — Дейр эз-Зор и снятия осады с блокированных боевиками районов г. Дейр эз-Зор. Читайте: Кадры боев с ИГИЛ: Армия Сирии и ВКС России расчищают путь к Дейр эз-Зор (ВИДЕО) Восточная Сирия: Бои в Дейр эз-Зор В последнее время террористы ИГИЛ начали несколько наступательных операций в провинции — Дейр эз-Зор, атаковав оборону Сирийской армии вблизи кольцевой развязки «Панорама» на западной окраине провинциальной столицы. В результате чего, террористам удалось захватить несколько точек возле «Панорамы», включая местную школу и близлежащие контрольно-пропускные пункты. Из-за нехватки танков и других транспортных средств, подразделения САА были вынуждены оставаться на оборонительных позициях в восточной Сирии, в то время как «игиловцы» пытались расширить свою территорию. Читайте также: Впечатляющая мощь: «Калибры» разнесли в пыль объекты ИГИЛ в Сирии (+ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Жестокая битва в Дейр Зор: Армия Сирии отбила укрепрайон ИГИЛ и уничтожила боевиков (ВИДЕО 18+)

Ожесточенные бои продолжаются в городе Дейр-эз-Зор на востоке САР, Сирийская армия отражает массированное нападение, недавно начатое террористами ИГИЛ. При поддержке местных ополченцев бойцы САА выбила боевиков из укрепрайона Аль-Берка, расположенного к западу от авиабазы Дейр эз-Зор. Долгие часы длились сильные бои, прежде чем правительственным силам удалось отбить этот участок фронта, захватив большое количество вооружения и боеприпасов. В ходе столкновений были убиты десятки джихадистов и уничтожена их военная техника. Одновременно с этим, в пустыне под Пальмирой Сирийские войска при поддержке ВКС России продолжают свое наступление в сторону блокированного города Дейр эз-Зор. В настоящее время армейцы приближаются к последнему оплоту ИГИЛ на востоке провинции Хомс — городу Эс-Сухнэ. На прошлой неделе в Дейр эз-Зор авиаударом был уничтожен один из главарей ИГИЛ по кличке Фаваз Джубир Аль-Рави. Ракета коалиции настигла бандита во время поездки на автомобиле, когда он ехал по дороге между городами Абу-Кемаль (Сирия) и Аль-Каим (Ирак). 40-летний Аль-Рави возглавлял финансовый отдел ИГИЛ в так называемом «Вилайят Фурат» («Провинция Евфрат»), а также, как утверждается, возглавлял «министерство финансов» ИГИЛ. Он работал в офисе Абу Камаля, который отвечал за перевод денег и был известен под именем «Хаджи Фаваз». Аль-Рави назывался «крестным отцом» финансовой стратегии ИГИЛ по привлечению денег в самопровозглашенное «ИГИЛ» посредством незаконных денежных переводов. Читайте также: Пустыня завалена трупами и техникой ИГИЛ: «Тигры» и ВКС РФ освобождают 1400 км² и древний город Ресафу в Ракке (ВИДЕО, КАРТА) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Роберт Форд о ситуации в Сирии

Бывший после США в Сирии Роберт Форд о текущей ситуации в сирийской войне. http://perevodika.ru/articles/30044.html – цинк http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=1 3960330001072 – оригинал на английскомСтоит ожидать, что заявления Форда спишут на традиционную никчемность администрации Обамы и ее политики в Сирийской войне. То, о чем говорит Форд, достаточно непопулярная точка зрения, так как Форд фактически заявляет, что США придется смириться с усилением роли Ирана в Сирии. И если даже предположить, что Вашингтон готов с этим смириться (что вряд ли), то вот Израиль с этим точно смириться не сможет и через свои лоббистские структуры в США, будет добиваться ужесточения американского курса в отношении Ирана и его позиций в Сирии, что будет провоцировать дальнейшую эскалацию напряженности безотносительно реальных перспектив подвинуть иранские интересы. На смену вопроса с Халифатом, все более явственно выходят Иранский и курдский вопросы, которые очевидно не имеют устраивающего всех решения. Так что кому-то предстоит уступить. Главный вопрос – кому именно. Позиция Форда – надо смириться, вряд ли будет мейнстримом американской политики в отношении Ирана. Ну а то, что США курдов рассматривают как расходный материал, это мы и без Форда знали.

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