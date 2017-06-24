Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 июня 2017
- 08:21 Новым главарем ИГИЛ может стать один из офицеров армии Саддама Хусейна.
- 07:53 В Сирии договорились о новом перемирии.
- 07:30 Перелом в войне: Карта фронтов в Сирии кардинально изменилась, ИГИЛ потеряло десятки тысяч км² (КАРТА).
- 06:30 Жестокая битва в Дейр Зор: Армия Сирии отбила укрепрайон ИГИЛ и уничтожила боевиков (ВИДЕО 18+).
- 03:13 Роберт Форд о ситуации в Сирии.
Новым главарем ИГИЛ может стать один из офицеров армии Саддама Хусейна
Эксперты ожидают, что место главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади займет один из двух его ближайших приспешников, оба они бывшие офицеры иракской армии Саддам Хусейна.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
По данным агентства, в качестве возможных претендентов на место аль-Багдади специалисты выделяют двух бывших иракских офицеров: это Ийяд аль-Обайди (Iyad al-Obaidi) и Айяд аль-Джумайли (Ayad al-Jumaili).
Оба они ключевые помощники главаря ИГ* с 2016 года, когда в ходе авиаударов были убиты его предыдущие советники Абу Али аль-Анбари и Абу Омар аш-Шишани, поясняет агентство. Как сообщается, аль-Обайди, которому сейчас около 50 лет, является военным министром террористов, а аль-Джумайли, возглавляет службу безопасности боевиков. При этом, в апреле сообщалось о ликвидации Джумайли, но информация не была подтверждена.
«Джумайли признает верховенство Обайди, однако явного преемника нет, и в зависимости от условий им может стать любой из них», — цитирует агентство слова советника ряда ближневосточных правительств по вопросам, связанным с ИГ, Хишама аль-Хашими.
Назначение нового лидера группировки потребует одобрения совещательного органа ИГ, состоящего из восьми членов, уточняет агентство. Шестеро из них выходцы из Ирака, двое — из Иордании и Саудовской Аравии, говорится в сообщении.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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В Сирии договорились о новом перемирии
Командование группы российских войск в Сирии и руководство провинции Латакия подписали соглашение о прекращении огня, первое такого уровня.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офицера российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Александра Воронцова.
По его словам, подобный документ с такой крупной территориальной единицей республики, как провинция, российские военные утвердили впервые. Ранее такие договоры подписывались только с отдельными населенными пунктами.
Воронцов также рассказал, что российские военные из центра примирения обеспечили жителей латакийского селения Аль-Серкезия продуктами питания.
«Жителям горного села Аль-Серкезия мы привезли 350 комплектов с продуктами питания, в каждом из них — рис, мука, сахар, мясные консервы и чай», — сообщил он журналистам в процессе передачи аграриям гуманитарной помощи.
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Перелом в войне: Карта фронтов в Сирии кардинально изменилась, ИГИЛ потеряло десятки тысяч км² (КАРТА)
ВКС России и Армия Сирии смогли добиться перелома в войне. Общие потери территорий ИГИЛ с начала 2017 года измеряются многими десятками тысяч квадратных километров.
Месяц июнь стал катастрофическим для ИГИЛ* в Сирии и Ираке, так как террористы лишились больших территорий в ходе боев с сирийскими, иракскими и курдскими военными формированиями.
Северная Сирия: Бои в провинции Ракка
В то время как иракские военные завершают свою операции по взятию Мосула, возглавляемые курдами «Сирийские демократические силы» (СДС/SDF) в этом месяце начали наступление в городе Ракка после успешного освобождения большей части восточного берега реки Евфрат недалеко от столицы провинции.
В течение двух недель после начала наступления, курдские ополченцы сумели освободить часть города, а также вступили в ожесточенную схватку с ИГИЛ* вблизи базы 17-й дивизии.
К западу от города Ракка, впервые с начала 2013 года Сирийская Арабская Армия вошла на равнину Масканах, расположенную на границе провинций Алеппо и Ракка.
Мало того, что правительственным войскам удалось освободить эту равнину, но они также перешли в наступление и освободили ряд населенных пунктов в провинции Ракка.
«Тиграм» и союзным формированиям удалось взять под контроль цитадель ИГИЛ* — г. Ресафа, который расположен вдоль стратегически важной дороги, ведущей в провинцию Дейр эз-Зор.
Подробнее: Пустыня завалена трупами и техникой ИГИЛ: «Тигры» и ВКС РФ освобождают 1400 км² и древний город Ресафу в Ракке (ВИДЕО, КАРТА)
Южная Сирия: Битва за Дераа и иракскую границу
На южном направлении, после 48-часового прекращения огня, Сирийская Арабская Армия возобновила свое наступление против террористов в провинции Дераа.
САА планирует изгнать оставшихся боевиков находящихся внутри г. Дераа к концу лета.
К востоку от Дераа правительственные силы смогли взять под свой контроль перекресток, ведущий к Ираку, это произошло после того, как САА отбила селение Аль-Буда, которое находится к северу от границы с иракской провинцией Аль-Анбар.
Кроме того, во вторник после ожесточенной битвы с боевиками недалеко от столицы Сирии, САА объявила о захвате н.п. Бир Кассаб, что на юго-востоке Дамаска.
В самом Дамаске армейские подразделения начали важное наступление внутри города Джобар, эта операция направлена на полное изгнание оставшихся боевиков из восточного кармана в пригороде столицы.
Подробнее в материале: Армия Сирии и ВКС РФ уничтожают боевиков в пригороде Дамаска, отбивая здание за зданием (ФОТО, ВИДЕО)
Центральная Сирия: САА и ВКС открывают фронт в Хаме
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ в минувшие выходные начала новое наступление в восточных районах Хамы, ориентируясь на последние населенные пункты, которые находятся под контролем ИГИЛ недалеко от большого города Акраб (Акареб).
В результате чего, силам САА удалось освободить ряд н. п. и холмов, а также продвинуться к маршруту транспортировок нефти «игиловцев» через центральную Сирию.
Подробнее: Русский спецназ и «Разрушители» ВКС РФ ведут охоту на ИГИЛ в Хаме (+ФОТО, ВИДЕО)
К югу от Хамы армейцы возобновили свои полевые операции в восточных районах Пальмирского региона, освободив ключевой н. п. Арак, заповедник Талила и насосную станцию Т-3.
Также из центральной Сирии Правительственные войска ведут наступательную операцию с целью восстановления контроля над шоссе Хомс — Дейр эз-Зор и снятия осады с блокированных боевиками районов г. Дейр эз-Зор.
Читайте: Кадры боев с ИГИЛ: Армия Сирии и ВКС России расчищают путь к Дейр эз-Зор (ВИДЕО)
Восточная Сирия: Бои в Дейр эз-Зор
В последнее время террористы ИГИЛ начали несколько наступательных операций в провинции — Дейр эз-Зор, атаковав оборону Сирийской армии вблизи кольцевой развязки «Панорама» на западной окраине провинциальной столицы.
В результате чего, террористам удалось захватить несколько точек возле «Панорамы», включая местную школу и близлежащие контрольно-пропускные пункты.
Из-за нехватки танков и других транспортных средств, подразделения САА были вынуждены оставаться на оборонительных позициях в восточной Сирии, в то время как «игиловцы» пытались расширить свою территорию.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Жестокая битва в Дейр Зор: Армия Сирии отбила укрепрайон ИГИЛ и уничтожила боевиков (ВИДЕО 18+)
Ожесточенные бои продолжаются в городе Дейр-эз-Зор на востоке САР, Сирийская армия отражает массированное нападение, недавно начатое террористами ИГИЛ.
При поддержке местных ополченцев бойцы САА выбила боевиков из укрепрайона Аль-Берка, расположенного к западу от авиабазы Дейр эз-Зор.
Долгие часы длились сильные бои, прежде чем правительственным силам удалось отбить этот участок фронта, захватив большое количество вооружения и боеприпасов. В ходе столкновений были убиты десятки джихадистов и уничтожена их военная техника.
Одновременно с этим, в пустыне под Пальмирой Сирийские войска при поддержке ВКС России продолжают свое наступление в сторону блокированного города Дейр эз-Зор. В настоящее время армейцы приближаются к последнему оплоту ИГИЛ на востоке провинции Хомс — городу Эс-Сухнэ.
На прошлой неделе в Дейр эз-Зор авиаударом был уничтожен один из главарей ИГИЛ по кличке Фаваз Джубир Аль-Рави. Ракета коалиции настигла бандита во время поездки на автомобиле, когда он ехал по дороге между городами Абу-Кемаль (Сирия) и Аль-Каим (Ирак).
40-летний Аль-Рави возглавлял финансовый отдел ИГИЛ в так называемом «Вилайят Фурат» («Провинция Евфрат»), а также, как утверждается, возглавлял «министерство финансов» ИГИЛ.
Он работал в офисе Абу Камаля, который отвечал за перевод денег и был известен под именем «Хаджи Фаваз».
Аль-Рави назывался «крестным отцом» финансовой стратегии ИГИЛ по привлечению денег в самопровозглашенное «ИГИЛ» посредством незаконных денежных переводов.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
18+ #SAA killed terrorists #ISIS— Russian Punisher (@GentleWarior) 24 июня 2017 г.
Syrian army captures Barakeh point west of Deir Ez-Zor Airport from #ISIL & seizes weapons,ammo #Syria #IS pic.twitter.com/DQGzWMUZry
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Роберт Форд о ситуации в Сирии
Бывший после США в Сирии Роберт Форд о текущей ситуации в сирийской войне.
Бывший американский посол в Сирии объявил, что сирийское правительство и его союзники, включая Иран, в конечном счете расстроят попытки Соединенных Штатов повлиять на сирийские дела и вытеснят США из этой арабской страны.
Роберт Форд, который являлся посланником США в Сирии при бывшем президенте США Бараке Обаме, сделал эти высказывания в интервью с базирующейся в Лондоне арабоязычной газетой "Asharq Al-Awsat" в понедельник.
Он сказал, что США, прежде всего, ошиблись в предоставлении поддержки оппозиции в Сирии в 2011 году и в требовании смещения президента Башара аль-Асада. Форд добавил, что он знал, что это выражение поддержки поощрит определенные элементы оппозиции взяться за оружие и ожидать вторжения США против Дамаска, чего, как он сказал, не произошло бы.
Форд также подчеркнул, что США не станут защищать курдские силы, которые они на сегодня поддерживают, в случае, если курды вступят в столкновения с сирийскими войсками.
"[США] не станут защищать курдов от сил Асада", – сказал бывший посол США, добавив, что "То, что мы делаем с курдами, не только политически глупо, но и безнравственно".
"Сирийские курды совершают свою самую большую ошибку, доверяя американцам", – подчеркнул он.
США поддерживают в основном курдский альянс, известный как Сирийские демократические силы (СДС).
Форд сказал, что с учетом большой поддержки, предложенной Ираном и Россией сирийскому правительству, "игра закончена" для планов США свергнуть Асада или конкурировать с тем, что он назвал успехом Ирана в этой стране.
"Иранская позиция будет успешной", – добавил Форд. "Асад победил, я хочу сказать, что он победитель или же он так думает", – сказал он, добавив, что "Может быть, через 10 лет он вернет под контроль всю страну".
Сирия охвачена нестабильностью с 2011 года, когда в стране впервые начались боевые действия. Иностранные государства, выступающие против президента Асада, с тех пор финансируют и обеспечивают оружием анти-асадовских боевиков, среди них тысячи оплачиваемых иностранных террористов, направленных, чтобы помочь лишить Асада власти. Однако сирийское правительство дает отпор этим боевикам в этой битве при помощи военных советников из Ирана и России. Москва также проводит воздушную кампанию против позиций террористов в этой арабской стране по запросу Дамаска.
http://perevodika.ru/articles/30044.html – цинк
http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=1
Стоит ожидать, что заявления Форда спишут на традиционную никчемность администрации Обамы и ее политики в Сирийской войне. То, о чем говорит Форд, достаточно непопулярная точка зрения, так как Форд фактически заявляет, что США придется смириться с усилением роли Ирана в Сирии. И если даже предположить, что Вашингтон готов с этим смириться (что вряд ли), то вот Израиль с этим точно смириться не сможет и через свои лоббистские структуры в США, будет добиваться ужесточения американского курса в отношении Ирана и его позиций в Сирии, что будет провоцировать дальнейшую эскалацию напряженности безотносительно реальных перспектив подвинуть иранские интересы. На смену вопроса с Халифатом, все более явственно выходят Иранский и курдский вопросы, которые очевидно не имеют устраивающего всех решения. Так что кому-то предстоит уступить. Главный вопрос – кому именно. Позиция Форда – надо смириться, вряд ли будет мейнстримом американской политики в отношении Ирана. Ну а то, что США курдов рассматривают как расходный материал, это мы и без Форда знали.
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