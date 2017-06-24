Как олигархи 90-х делили промышленные активы СССР на залоговых аукционах

Источник: http://mihooy.livejournal.com/

В 2004 году Счетная палата России обнародовала доклад «Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской Федерации за период 1993—2003 годы», в котором аудиторы Палаты проанализировали ход приватизации в России и её итоги.



Сама подготовка доклада ещё до публикации первых данных вызвала массу пересудов и «подковерных» движений, особенно в среде большого российского бизнеса. Публичные чтения доклада в Госдуме, которые были первоначально запланированы на осень 2004 года, трижды откладывались. «Запахло жаренным» в среде российской олигархии.

Сам доклад состоял из введения, четырех глав и раздела выводов и рекомендаций. Первая глава посвящена обзору законодательства, регламентировавшего приватизацию на разных её этапах. Во второй главе был опубликован анализ деятельности органов исполнительной власти в сфере приватизации.

Счетная палата сделала неутешительный вывод: в период приватизации органы исполнительной власти РФ допустили ряд нарушений, заключавшихся в превышении полномочий, неисполнении обязанностей, необоснованном занижении цены, притворности конкурсов, коррупции.

Прежде всего, нарушения здесь были связана с прямым участием иностранных (прежде всего – американских) компаний в скупке за бесценок российской собственности. Органами власти в то время попросту не проводился контроль скупки иностранными покупателями объектов стратегического значения.

Так, малоизвестная американская компания «Nic and Si Corporation», действуя через подставную фирму, скупила пакеты акций 19 авиационных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Или, к примеру, в нарушение закона, устанавливающего, что в собственности иностранных компаний может находиться не более 25 % всех видов акций РАО ЕЭС России, по состоянию на 30 апреля 1999 года иностранные лица имели 34,45 % акций крупнейшей энергетической компании страны.

В этой же главе Счетная палата также приводит факты злоупотреблений при проведении залоговых аукционов.

Залоговые аукционы в России — один из механизмов приватизации, представленный серией сделок, проведенных в 1995 году, в результате которых в собственность ряда коммерческих банков перешли государственные пакеты акций нескольких крупных компаний (таких как «ЮКОС», «Норильский никель», «Сибнефть»).



В народе было распространено мнение, что идея залоговых аукционов принадлежала Коху и Чубайсу, однако на самом деле автором залоговых аукционов являлся владелец компании «Ренессанс Капитал» — американец Б. Йордан. Идею аукционов с целью пополнения бюджета выдвинул Владимир Потанин, возглавлявший «ОНЭКСИМ-банк» (также принявший непосредственное участие в скупке крупнейших российских активов).

Аукционы позиционировались как механизм привлечения средств в федеральный бюджет путем передачи в залог акций, находящихся в федеральной собственности, с их последующим отчуждением в соответствии с действующим законодательством о приватизации. Но по сути – это была мошенническая схема перераспределения огромных государственных активов в пользу ограниченного количества частных лиц, «назначенных» американскими советниками российского правительства.

С 4 ноября по 28 декабря 1995 года Министерство финансов России заключило 12 договоров кредита под залог акций с победителями аукционов на право заключения договоров. Через установленное время правительство должно было возвратить кредиты, в случае невозврата государственные пакеты акций переходили в собственность банков. Для реализации этой схемы были организованы аукционы, в которых приняли участие несколько банков. Понятно, что Правительство эти кредиты не возвратило, и таким образом пакеты акций перешли в собственность банков.

В 1995-1996 годах на счетах группы российских банков (в их числе «Империал», «Инкомбанк», «Онэксимбанк», «Менатеп») правительство разместило временно свободные денежные средства. На основании указов Президента Росси банки предоставили кредит правительству под залог акций крупных и рентабельных российских предприятий.

Сделки проводились быстро и практически бесконтрольно, несмотря на предупреждения Счетной палаты, которая указывала, что банки кредитуют правительство его же собственными деньгами (при этом средства продолжали оставаться на счетах этих банков).

Палата по результатам проверки в конце 1995 года направила информационные письма в адрес председателя правительства, председателя Госкомимущества, председателей Совета Федерации и Государственной думы, Генерального прокурора и министра юстиции, где говорилось о неэффективности аукционов и необходимости отказа от них. Однако мнение аудиторов Счетной палаты в те дни не интересовало никого.

Фактически, на деле вместо аукционов происходила запланированная продажа акций по многократно сниженным ценам. Вот данные по некоторым залоговым аукционам в ноябре-декабре 1995 года:

17 ноября 1995 г. — ОНЭКСИМ Банк приобрел 51% компании «Норильский никель» за 170,1 млн. долларов.

8 декабря 1995 г. банк МЕНАТЕП приобрел 45% акций ЮКОС за 159 млн. долларов.

7 декабря 1995 г. банк ЛУКойл-Империал приобрел 5% акций компании ЛУКОЙЛ за 141 млн. долларов.

7 декабря 1995 г. банк МФК приобрел 51 % акций компании ТНК-BP за 130 млн. долларов.

28 декабря 1995 г. ЗАО «Нефтяная финансовая компания» приобрела 51% акций Сибнефти за 100,3 млн. долларов.

28 декабря 1995 г. ОНЭКСИМбанк приобрел 40,12% акций компании Сургутнефтегаз за 88,9 млн. долларов.

7 декабря 1995 г. Банк МФК (фактически — «Ренессанс Капитал») приобрел 14,87 % Новолипецкого металлургического комбината за 31 млн. долларов…

Продолжать этот список можно и дальше, но картина вполне ясна и по основным позициям, по которым уходили с молотка акции ключевых советских ресурсодобывающих гигантов. Так, только один «Норильский никель» (с реальной стоимостью в десятки миллиардов долларов) был продан всего за 170,1 млн. долларов.

Всего с 1992 по 1998 год было приватизировано более 70 процентов госпредприятий на территории бывшей РСФСР. При этом от всех продаж было получено лишь 20 млрд. долларов, которые тут же ушли на Запад за долги. А в самом начале приватизации, когда к торгам были допущены иностранные банки, 500 крупнейших предприятий страны стоимостью не менее 200 млрд. долларов были проданы всего за семь миллиардов.

По данным Института социально-экономических проблем народонаселения РАН от 1996 года, 71 % россиян владели лишь 3,3 % всех денежных сбережений, тогда как 5 % богатых и очень богатых владели 72,5 % сбережений (из них 2 % «очень богатых» владели 52,9 % всех сбережений населения). При этом в данных от 1996 года не учитывались суммы средств, выведенные и вывезенные за рубеж, которые намного превышающие суммы сбережений всех российских граждан на то время в российских банках.

Интересно, что уже в 2011 году российский олигарх и один из ключевых бизнес-игроков 90-х Роман Абрамович в лондонском суде под присягой заявил, что фактически залоговый аукцион по приватизации «Сибнефти» носил фиктивный характер: сговор Березовского и его партнера Патаркацишвили с другими участниками торгов позволил им избежать конкуренции и купить пакет акций промышленного гиганта за стартовую цену.

В ряде контрактов реальная рыночная стоимость переданных под залог акций компаний как минимум в десятки, а нередко и в сотни раз превышала сумму залогов.

По сути, в основу новой российской экономики был заложен изначально криминальный, противостоящий интересам государства фундамент, на котором невозможно строить реально эффективную экономическую систему.

«В начале 1990-х у нас не было ни государства, ни правопорядка. Службы безопасности и милиция были по другую сторону баррикад… — вспоминал впоследствии один из идеологов новой российской экономики Анатолий Чубайс. — Нам приходилось выбирать между бандитским коммунизмом и бандитским капитализмом. Если бы мы не провели залоговую приватизацию, то коммунисты выиграли бы выборы в 1996 году, и это были бы последние свободные выборы в России».

Что ж, сегодня слова Чубайса звучат лишь как самооправдание – он до сих пор находится в системе власти и потому вряд ли может прямо отметить истинную цель всех примененных механизмов. Например, другой участник тех событий Каха Бендукидзе говорил:

«Для нас приватизация была манной небесной. Она означала, что мы можем двинуться вперёд и скупить у государства на выгодных условиях то, что захотим … И мы приобрели жирный кусок из промышленных мощностей России… Самое выгодное вложение капитала в сегодняшней России — это скупка заводов по заниженной стоимости».