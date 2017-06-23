Forbes: доход богатейших госслужащих в 2016 году превысил 35 млрд рублей
09:03. 23 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: Олег Козлов
Суммарный семейный доход богатейших госслужащих, депутатов и руководителей госкорпораций за 2016 год составил свыше 35 миллиардов рублей, сообщает журнал Forbes.
В списке 50 фамилий. "Суммарный семейный доход участников рейтинга по итогам 2016 года превысил 35 миллиардов рублей, а нижний порог отсечения составил почти 260 миллионов рублей…. У десяти человек семейный доход превысил один миллиард рублей", — говорится в сообщении.
Лидером рейтинга стал Вадим Бредний, депутат Улан-Удэнского городского совета: доход его семьи за прошлый год составил 2,83 миллиарда рублей. Второе место заняла семья члена Совета федерации Валерия Пономарева с доходом 2,7 миллиарда рублей. Замыкает тройку лидеров семья президента республики Татарстан Рустама Минниханова, жена которого в 2016 году продала часть бизнеса. Их доход составил 2,36 миллиарда рублей.
Семья депутата законодательного собрания Камчатского края Игоря Евтушка стала четвертой в рейтинге с доходом 1,98 миллиарда рублей, а на пятом месте находится семья депутата Курганской облдумы Дмитрия Ильтякова, доход которой в 2016 году составил 1,61 миллиарда рублей.
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов со своими родными оказался на девятом месте с 1,061 миллиарда рублей, министр без портфеля Михаил Абызов — на 26-м месте с 521 миллионом рублей, экс-глава Минобороны, индустриальный директор авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков, — на 29-м месте с 389 миллионами рублей, а вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев — на 31-м месте с 358 миллионами рублей.
Почти половина участников рейтинга (21 человек) — депутаты региональных парламентов. Около четверти (12 человек) являются депутатами Госдумы. Также в список попали шесть депутатов муниципальных парламентов, три члена федерального правительства, три топ-менеджера госкорпораций, два сенатора, два руководителя регионов и один мэр. Уточняется, что членами партии "Единая Россия" либо ее фракции являются 42 участника рейтинга, и только трое входят в КПРФ. В списке 49 мужчин и одна женщина — депутат законодательного собрания Иркутской области и гендиректор Иркутской нефтяной компании Марина Седых, она заняла 21-е место.
https://ria.ru/economy/20170622/1497081380.html