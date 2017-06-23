Forbes: доход богатейших госслужащих в 2016 году превысил 35 млрд рублей

Суммарный семейный доход богатейших госслужащих, депутатов и руководителей госкорпораций за 2016 год составил свыше 35 миллиардов рублей, сообщает журнал Forbes.

В списке 50 фамилий. "Суммарный семейный доход участников рейтинга по итогам 2016 года превысил 35 миллиардов рублей, а нижний порог отсечения составил почти 260 миллионов рублей…. У десяти человек семейный доход превысил один миллиард рублей", — говорится в сообщении.

Лидером рейтинга стал Вадим Бредний, депутат Улан-Удэнского городского совета: доход его семьи за прошлый год составил 2,83 миллиарда рублей. Второе место заняла семья члена Совета федерации Валерия Пономарева с доходом 2,7 миллиарда рублей. Замыкает тройку лидеров семья президента республики Татарстан Рустама Минниханова, жена которого в 2016 году продала часть бизнеса. Их доход составил 2,36 миллиарда рублей.