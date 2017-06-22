Страсти на ЯП и другие события. 22.06.2017.

Субъективные новости от Олега Козлова.

Сильно обидчивым, мнительным, легко внушаемым и просто людям без чувства юмора не читать! Зачем Вам лишняя головная боль?

На Ящике Пандоры как и во всей стране кипят страсти, идут споры, обвинения, утверждения и открытия. ЯП это миниатюрная такая виртуальная страна, отражение страны большой. Страны, в которой мы все живём. Или жили. Или хотим жить. А может даже не хотим, но всё равно участвуем в её жизни. По страстям на ЯП можно понять что общество волнует, кого именно что волнует. И я даже понял, почему начинаются гражданские войны и кто в них может принять участие.

А между тем сегодня 22 июня. Ровно 76 лет назад объединённая Европа во главе с Гитлером напала на нашу Родину. Напала подло. Надеялись победить. Не вышло. Давайте вспомним и почтим память наших дорогих предков. Они сложили свои головы за нас. В каждой семье есть убитые на этой войне. В каждой, без исключения. Помянем их.

Так кто на нас напал 22 июня 1941 года? Вот эти самые нынешние друзья и партнёры и напали: http://pandoraopen.ru/2017-03-03/evropa-vragi-ili-druzya-nashi-partnyory-i-kollegi-v-velikoj-otechestvennoj/

А им усиленно помогали убивать свой народ вот эти: http://pandoraopen.ru/2017-03-01/predateli-ili-geroi-patriotizm-ili-trusost-vojna-vo-slavu-gitlera/

А между тем наши думцы наиболее важным считают вот такие инициативы: В Госдуму внесли законопроект об отмене новогодних каникул. В пояснительной записке говорится, что "внесение в число нерабочих дней 31 декабря позволит гражданам спокойно подготовится к встрече Нового года без затрат рабочего времени, что имеет место в настоящее время". Одновременно законопроектом исключаются из перечня нерабочих дней новогодние каникулы: https://rg.ru/2017/06/22/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-novogodnih-kanikul.html

Другое дело на ЯП. Страсти кипят. Люся продолжает строить словесные баррикады по защите Президента и Правительства. Считает что все покушаются именно на них и раскачивают страну. К ней на баррикаду влез Степаныч и грозно отыскивает врагов и негодяев, затесавшихся на ЯП. Враги у него все. Поголовно все. Все тролли, засланцы, тупые и недалёкие. Один он очень далёкий и правильный. Поэтому он бдит порядок на ЯП и всех направляет и ставит на место. Особенно Ursusа. А теперь ещё и Олега Козлова.

Тем временем заокеанские друзья продолжают катить бочку на нашу страну и на весь народ. И на меня естественно тоже. Я же народ: http://belprauda.org/sanktsii-ssha-protiv-rossii-trehletnyaya-istoriya-s-prodolzheniem/

Новость из белорусских источников, а то некоторые могут не поверить. Типа кремлёвская пропаганда.

А в Европе совсем другие люди. Они очень сострадательны и жалостливы. Итальянский суд запретил держать лобстеров во льду, потому что они страдают: https://ria.ru/world/20170616/1496705715.html

Вернёмся на ЯП. Страсти набирают обороты. К Люсе и Степанычу присоединились Akkermanez и Walentin. Они грудью встали на защиту своей правоты и барикад Люси. Как трёхголовый дракон, пышущий жаром и негодованием на Олега Козлова и ещё на Ursusа. Они взяли на перевес свои универсальные рейтингопонижатели и пуляют со всех стволов по карме Олега Козлова. И ещё Ursusа.

Кстати. Степаныч персонаж очень интересный. Не тот Степаныч, который на ЯП имеет такой ник. А то ещё жалобу в ЕСПЧ напишет. Слышишь, Степаныч? Это не ты. Это образ человека с характером Степаныча. Вот почему можно на всех сразу нападать и обзывать и обвинять? И даже твердо утверждать, что все гады? И на всякий случай навесить десяточек другой ярлыков? А Вы заметили уважаемые форумчане, что персонаж Степаныч появляется строго под утро, часа эдак в четыре? Я подозреваю, что Степаныч инопланетянин с Тау Кита. И планирует захватить нашу планету. Люся и Akkermanez сWalentinom его помошники на Земле и на ЯП. Степаныч ныряет за помощниками к себе на Тау, а рано утром возвращается один. Потому что таукитяне не идут за Степанычем. Говорят, - вот мол.., мы ещё от русских люлей не огребали. Ты чё, Степаныч, дурак что ли. Иди один и вербуй себе агентуру. Одного агента в глубокой консервации он уже нашёл. Это Саня. Он тайно совершал диверсии по урону кармы Олега Козлова и Серого. А потом наехал на верховного главнокомандующего ЯП Брахмана и обещал его, то есть Брахмана, вывести на чистую воду и наказать за пригрев Олега Козлова и Серого. А Русофил наверное где то заблудился в либеральном болоте и предположительно утоп. Вот такие страсти у нас , дорогие форумчане. А в это время в братской Украине. Около 500 «героев АТО» покончили жизнь самоубийством: ‍https://rg.ru/2017/06/22/mvd-ukrainy-okolo-500-geroev-ato-pokonchili- zhizn-samoubijstvom.html

И в Москве кипят страсти. В столичном кафе мужчина убил официантку за отказ выйти за него замуж‍: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/594be3959a79471e97a5d0aa

Кстати, уважаемый главнокомандующий Брахман. А почему граждане с иностранными флажками на никах на халяву, совершенно безвозмездно пользуются российским сайтом. Надо для них плату ввести. Пусть каждый кратенько расскажет из первых уст как там у них, в забугории. Как там, не в России живётся? Ликвидатор, что братья белорусы делают? Слободану сразу про пол мира рассказывать придётся. А Люся должна рассказать что на Украине. Не из официальных источников, там и наврать могут, а как там на самом деле?

Можно даже расширить географию. Что происходит в глубинке? В деревнях и посёлках? В Сибири и на Урале? В Калининграде и Уфе? Как и что в Чечне? Нас же очень много. Больше двадцати трёх тысяч. Я могу рассказать про Самару. Чиновники у нас чиновничают, депутаты депутатствуют. Элитные поселки с дворцами растут как грибы. Загораживают не только прибрежную полосу, но и целые куски Волги. А пенсионеры в это время ждут прибавки к пенсии в сто рублей.

Готовимся к мундиалю. Слово то какое. Из лексикона Степаныча. Строим и пилим. Строим и пилим. Строим дороги, пилим бюджет. Потом ломаем дороги и снова их строим. Потому что бюджет добавили и надо снова освоить. А пенсионеры проводят акции протеста. Потому что губернатор Меркушкин отменил не только областные доплаты ветеранам, но и все федеральные. Даже Путин удивился. Слышишь, Люся? Путин удивился почему ветеранам льготы и доплаты наш Меркушкин отменил. Наверное не так сильно уважает Путина Меркушкин как ты, Люся.

А продукты у нас дорожают почти каждый день. А зарплата нет, в смысле не растёт. Даже усыхает помаленьку. Я об этом писал зимой: http://pandoraopen.ru/2017-01-20/a-eshhyo-na-zabore-napisano-x/

С тех пор цены значительно выросли. Люди болеть хотят, но не могут. В смысле болеют конечно, но в поликлинику к доктору попасть сложно. И небезопасно. Имею опыт: http://pandoraopen.ru/2017-03-15/nezhilcy-byl/

Если бы я мог, я бы конечно поступил вот так: http://pandoraopen.ru/2017-06-13/ya-znayu/

Но я так не могу. Это всего лишь мечта. Зато погода у нас стоит не жаркая. Дожди, травка зелёненькая. Вода в Волге ещё прохладная, купаться не комфортно. Зацветает жасмин и липа. Я на липу залез цвета немного набрать, вдруг смотрю, а вдалеке высится баррикада. На самом верху стоит Люся с портретом одного человека, вы знаете какого. Её поддерживают под руки Степаныч с товарищами Akkermanez и Walentinom и грозно поют песню, -

Пусть всегда будет солнце,

Пусть всегда будет небо

Пусть всегда будет Путин

Пусть всегда буду я.

И вдруг издалека, с берегов Волги, прямо с зелёной липы еле слышно звучит голос Олега Козлова, - Да.. Пусть будет Путин… Только пусть будет ещё социализм с плавным переходом в коммунизм… Пусть будет. И мы всех туда возьмём… Всех… Даже Степаныча и Люсю.