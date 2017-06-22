Муаммар Каддафи был убит из-за попытки создать новую валюту, обеспеченную золотом

Опубликованная Госдепартаментом США электронная переписка Хиллари Клинтон, по мнению некоторых исследователей, является настоящим подарком, поскольку с ее помощью раскрываются все новые и новые тайны. В то время как Франция, возглавившая сторонников резолюции Совета Безопасности ООН, которая предусматривала создание бесполетной зоны над Ливией, утверждала, что ее главной задачей является защита гражданского населения этой страны. Достаточно принять во внимание нынешнюю ситуацию с безопасностью в Ливии, чтобы оценить подлинность этих утверждений Парижа. Многие «теории заговора» сходятся во мнении, что одной из истинных причин вторжения в Ливию были планы Каддафи по учреждению золотого динара.

Одно из 3 тысяч писем Хиллари Клинтон, опубликованное Госдепартаментом в канун Нового года (идеальное время, когда настоящие новости могут «тихо умереть», никем не замеченные), содержит доказательства того, что стремление НАТО к свержению Каддафи было обусловлено, во-первых, желанием не допустить возникновение африканской валюты, обеспеченной золотом, а во-вторых – гигантскими нефтяными запасами Ливии.

Это электронное письмо было направлено тогдашнему госсекретарю США Хиллари Клинтон ее неофициальным советником Сиднеем Блюменталем. Послание было озаглавлено «Клиент Франции и золото Каддафи».

Вот что по этому поводу пишет журнал Foreign Policy: «Письмо свидетельствует о том, что президент Франции Николя Саркози возглавил нападение на Ливию, преследуя пять конкретных целей: завладеть ливийской нефтью, обеспечить сохранение влияния Франции в регионе, укрепить репутацию Саркози внутри страны, утвердить французскую военную мощь и, наконец, предотвратить рост влияния Каддафи на страны так называемой «франкоязычной Африки».

Самым поразительным является длинный раздел, в котором подробно характеризуется колоссальная угроза, которую золотые и серебряные резервы Каддафи, составляющие приблизительно «143 тонны золота и примерно такое же количество серебра», представляют для французского франка, который на сегодняшний день является основной африканской валютой.

В другом разделе электронного письма содержится информация, подтверждающая, что у НАТО имелись скрытые мотивы для уничтожения ливийского государства: «Это золото накапливалось до нынешних беспорядков и предназначалось для учреждения панафриканской валюты, основанной на ливийском золотом динаре. Этот план предусматривал создание альтернативы французскому франку во всех франкоязычных африканских странах».

(Комментарий к источнику: по мнению компетентных специалистов, это количество золота и серебра оценивается более чем в 7 миллиардов долларов. Сотрудники разведслужбы Франции раскрыли этот план вскоре после начала мятежа, и это стало одним из факторов, повлиявших на решение Николя Саркози о нападении Франции на Ливию. По словам упомянутых компетентных специалистов, планы Саркози были обусловлены следующими задачами:

— получить большую долю в ливийской нефтяной индустрии;

— усилить влияние Франции в Северной Африке;

— улучшить внутреннюю политическую ситуацию в самой Франции;

— дать французским военным возможность вновь подтвердить свои позиции в мире;

— отреагировать на обеспокоенность советников Саркози по поводу долгосрочных планов Каддафи по вытеснению Франции с позиции доминирующей державы в франкоязычной Африке).

Итак, как только французская разведка раскрыла планы Каддафи, связанные с учреждением ливийского золотого динара, они решили инициировать кампанию против него, поскольку уже накопили достаточно веские, по их собственному мнению, причины для его свержения.

К сожалению, Каддафи ранее предостерегал Европу (в своих «пророческих» телефонных переговорах с Тони Блэром), что его падение спровоцирует рост исламского экстремизма на Западе. Увы, это предостережение было оставлено без внимания. Ведь, в конце концов, что могут значить несколько человеческих жизней во Франции и Ливии, когда существует более крупная цель, достижение которой способно наполнить карманы политиков и элиты?

http://asheepnomore.net/2017/06/13/hillary-emails-reveal-nato-killed-gaddafi-to-stop-libyan-creation-of-gold-backed-currency/