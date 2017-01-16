Битва за Африку: за что Запад убил Каддафи?

Сенсационное интервью дал на днях двоюродный брат погибшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Кузен главы Джамахирии откровенно рассказал о планах своего убитого родственника и о том, почему Запад не мог допустить их воплощения в жизнь и пошёл даже на военную интервенцию, только чтобы сорвать замыслы одного из величайших африканских мечтателей. Ведь если бы Каддафи реализовал то, что запланировал, все процветание Запада прямо у нас на глазах могло начать превращаться в пшик.Мировая кладовая ресурсов могла выйти из-под контроля ЗападаНа фоне многих других африканских и ближневосточных автократов ливийский лидер Муаммар Каддафи мог смело считаться весьма умеренным и цивилизованными светским лидером. Сравнивать же его с теми, кто пришел ему на смену, всё равно что сравнивать профессора Оксфорда с бродяжничающим уголовником-наркоманом. Тем не менее Запад ради того, чтобы сбросить его, пошёл на противоречащую международному праву военную интервенцию, даже несмотря на то, что она вполне ожидаемо привела к чудовищному беспределу в Северной Африке и штурму границ Европы толпами мигрантов. Американцев эти последствия не так трогают (если не считать убийства их дипломатов в Бенгази), но европейцы ведь тоже влезли в эту авантюру. Зачем?Их мотивы и раскрыл на днях двоюродный брат Муаммара Каддафи Ахмед Каддафи ад-Дам:Запад видел, как Каддафи руководил борьбой за освобождение всего африканского континента и изгнание из Африки колониальных стран. Он хотел добиться единства африканских стран, превратить континент в Соединённые Штаты Африки.Ахмед Каддафи ад-ДамПо словам родственника погибшего ливийского лидера, западные элиты беспокоила, в частности, инициатива Каддафи по созданию единой африканской валюты. Идеи Каддафи сначала по созданию, а затем по развитию Африканского союза заставили политиков и бизнесменов из Европы и Америки смотреть на главу Джамахирии, как на угрозу.Но чего же они боялись? В последнее время Каддафи ничем не угрожал Европе, а, напротив, сдерживал потоки рвущихся в неё мигрантов, хотя и требовал у европейцев денег на укрепление охраны границы. Так почему же европейцев или американцев должно волновать то, что происходит "за тридевять земель", на другом континенте?Дело в том, что в Африке, как и в некоторых других регионах "третьего мира", куётся финансовое благополучие "золотого миллиарда", западной цивилизации.Освобождение, объединение и просвещение африканцев чревато тем, что они могут начать спрашивать по полной с западных корпораций, вывозящих за границу за бесценок их национальные богатства.Африка занимает первое место в мире по запасам золота, алмазов, платины, марганца, бокситов, хрома, ванадия, кобальта; второе – урана, меди, бериллия, сурьмы. Есть тут и огромные месторождения ртути, железа, титана, никеля, олова, вольфрама.В Конго находится 80% мировых залежей танталита, необходимого при производстве мобильных телефонов. До сих пор реально не оценены африканские залежи нефти и газа. Эксперты не исключают наличия у Южного Судана неразведанных запасов "черного золота", сопоставимых с теми, которыми располагает Саудовская Аравия.Кроме того, Африка является крупным поставщиком на рынки западных стран аграрной продукции по бросовым ценам.В своё время европейцы брали на Черном континенте все, что считали нужным без спросу. Африка почти полностью находилась в колониальном владении Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Португалии, Испании.Однако когда после завершения Второй мировой войны, во многом под советским влиянием, жители Чёрного континента заявили о своих правах и завоевали себе свободу, действовать пришлось тоньше. Вчерашние хозяева колоний превратились в военно-политических партнёров и инвесторов. Но суть осталась та же – беззастенчивый грабёж. А чтобы местные вдруг не надумали мешать белым господам их грабить, западные правительства и корпорации провоцируют в Африке гражданские и межгосударственные войны, кровавые перевороты.Одна только гражданская война в Конго унесла до 10 миллионов жизней, став самым кровопролитным конфликтом на планете после окончания Второй мировой войны. Пока местные жители воюют, оттуда вовсю нелегально вывозят танталит на Cobatt (США), H.C. Starck (Германия), Ningxia (Китай).Войны регулярно вспыхивают и в недавно созданном Южном Судане. Западным странам просто очень важно не дать Китаю провести нефтепровод к Индийскому океану. Пока жители Конго погибали от вражеских пуль и мачете и умирали от голода, диктатор страны Мобуту Сесе Секо, правивший при поддержке европейцев (в частности, французов и бельгийцев), аккумулировал на счетах в швейцарском банке около 5 миллиардов долларов.Монополию Запада в Африке пытаются нарушить Китай и ИндияФранцузские НКО также вовсю лоббируют интересы Парижа в бывших колониях. Там, где они работают, активно совершаются государственные перевороты.Когда же и это не помогает, в ход идут войска. Соглашения Франции c марионеточными режимами в сфере обороны позволили контролировать войска якобы суверенных стран и создавать французские военные базы в Кот-д’Ивуаре, Габоне, Чаде, Сенегале.После очередного применения военной силы французами в Африке группа политических деятелей Камеруна распространила в Интернете следующее заявление:Согласно воззванию политиков Кот-д’Ивуара:"В Кот-д’Ивуаре начинается новая колониальная война. В стране разыгрывается трагедия, задуманная Николя Саркози и так называемым мировым сообществом. Это настоящее уголовное преступление, осуществление давно задуманного плана новой колонизации Африки. Им опять нужны наша ценная древесина, наш кофе, наше какао, наш уран, наша нефть"Из примерно 17 тысяч французских военных, размещённых за границами Франции, почти 10 тысяч стоят в Африке.Партнёром и одновременно конкурентом Франции в Африке являются США. В 2008 году было создано отдельное Африканское командования американской армии. Французские и американские нефтяные компании соперничают за участки работы в Габоне, Конго и Анголе.Однако в последнее время американцам и французам на Чёрном континенте начало становиться тесновато. Своё присутствие в Африке усиливают прозорловые и активные китайцы: они дают африканцам огромные кредиты на выгодных условиях, которые потом тратятся на китайские же товары, инвестируют, создавая рабочие места для своих же соотечественников, выделяют огромные гранты на обучение африканской молодежи – как дома, так и на территории КНР.Конкуренцию же и Китаю, и западным странам одновременно составляет Индия. Политика Нью-Дели не так агрессивна и поэтому не столь сильно бросается в глаза, но это не делает её менее эффективной.По данным экспертов, Африка во многом с подачи внешних сил пережила только за последние полстолетия около двадцати гражданских войн – более 100 государственных переворотов, более десяти случаев геноцида и эпизодов массового террора. Ради того, чтобы кто-то в Европе утром хрустел круассаном и любовался на гладко подстриженный газон перед купленным в кредит домом, на Чёрном континенте убивают миллионы людей."Бремя белого человека" на Чёрном континентеВ своё время Африка существенно опережала по своему цивилизационному развитию варварскую Европу. Даже в Средние века там существовали огромные процветающие государства, с городами, которые по численности населения превосходили большую часть европейских столиц. Однако кровожадность европейских и ближневосточных завоевателей вкупе с активным поощрением работорговли сделали своё чёрное дело. Некогда могущественные государства стали бесправными колониями (а затем – неоколониями), критично отставшие в вопросах науки и техники от своей метрополии.Попытки африканцев сбросить гнёт и развиваться своими силами обычно заканчивались плачевно. Так, за попытку избавить Конго от неоколониальной зависимости по инициативе британских спецслужб был убит, расчленён и растворен в кислоте Патрис Лумумба.Однако по мере роста влияния Ливии в мире, росли и шансы на освобождение Африки. Каддафи был мощным лидером, а Ливия – богатой страной, способной позволить себе крупные проекты.Реализация идеи единого Африканского союза с единой валютой и во главе со светской Ливией могла привести к тому, что европейцам и американцам пришлось бы платить справедливую цену за всё то, что они вывозят из Африки, а это моментально сказалось бы на качестве жизни на Западе.Западные лидеры не прочь превратить в Чёрный континент и Россию со всем постсоветским пространством, однако сделать это им не по зубам. Россияне же кровно заинтересованы в том, чтобы распределение благ в мире было максимально справедливым и по ценам, соответствующим реальности. Отсутствие возможности паразитировать на ком-то или на чем-то станет для Запада настоящей катастрофой.З.Ы. ТС'а: Кто ещё будет писать про то, что в западных странах нихрена нет ресурсов, а они вон как живут? Вот отсюда они и берутся, эти ресурсы.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com