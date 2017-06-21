Зачем Романовы искажали русскую историю

Даже Петр I, «прорубивший окно в Европу», во время своего правления велел свозить в столицу древние рукописи «для написания правдивой истории».

Историю со времен царствования Романовых правили, чтобы в угоду западным идеологам показать изначальную ущербность нашего государства и людей, его населяющих.

При императрице Анне Иоанновне в России во всех сферах начали господствовать иностранцы. С их подачи довольно быстро возобладала теория, что изначально «диких» русских цивилизовали иноземцы – якобы в короткие сроки норманны превратили «темную» Русь» в могучее государство. Тогда же началось внедрение в сознание народа идеи, что до и во время татаро-монгольского «ига» русские были никчемной, рабской нацией, не игравшей в мировой общественно-политической жизни никакой существенной роли.

Подобная трактовка российской истории была (и остается до сих пор) на руку западным идеологам. Но не все западные исследователи прошлого были настроены предвзято. Иноземец, аббат-доминиканец, Мавро Орбини в начале XVII века издал книгу (ею, к слову, заинтересовался Петр I), в которой автор убедительно, на основе исторических документов, доказывает: славяне в стародавние времена, по сути, владели всем цивилизованным миром, и в этой связи не надо их недооценивать – во всех смыслах.