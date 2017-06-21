Газпром вложит 100 млрд рублей в развитие газификации Киргизии

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Газпром вложит в газораспределительную систему Киргизии 100 млрд рублей в ближайшие годы.

"Объем капиталовложений Газпрома в государственную газораспределительную систему Киргизии в ближайшие годы составит 100 млрд рублей, - заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. - В результате уровень газификации страны должен возрасти с менее 22 до 60%".

Путин отметил, что РФ регулярно помогает экономике Киргизии, причем как правило - на безвозмездной основе. Так, РФ вложила $500 млн в капитал российско- киргизского фонда развития. Этот фонд уже профинансировал 28 проектов в Киргизии, еще около 700 будут прокредитованы через киргизские банки. Общая сумма кредитов составит $230 млн. "На поддержку государственного бюджета Киргизии российской стороной ежегодно направляются $30 млн, - добавил Путин. - Начиная с 2012 года общая сумма таких грантов составила $255 млн. Еще $200 млн было выдано Россией на цели адаптации Киргизии к условиям членства и требованиям ЕврАзЭС".

Президент РФ отметил, что объем переводов граждан Киргизии, работающих в России, на родину в 2016 году вырос на 20% до $2 млрд, что составляет около трети ВВП Киргизии. В первом квартале 2017 года переводы выросли еще на 60%.

Путин добавил, что на переговорах обсуждалось и развитие контактов между регионами двух стран. Он выразил надежду, что развитию этих контактов будет способствовать предстоящий визит Атамбаева в Татарстан и Башкирию. "Уверен, Вам там понравится, будет интересно, - отметил российский лидер, обращаясь к президенту Киргизии. - Это интенсивно развивающиеся очень регионы России".