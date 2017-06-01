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Семья

14:01. 20 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Есть большие семьи - ну нравится людям жить всем вместе. А есть ситуации, когда например теща приехала на недельку и прижилась на полгодика. А есть квартирный вопрос, когда несколько поколений вынуждены жить вместе, потому что "такова селява". И рано или поздно при большом скоплении народа на ограниченных метрах обязательно грохнет. Знакомо? Само собой. Можно ждать, пока оно само собой... ну грохнет по-любому. А можно заняться профилактикой с самого начала, потому что это всегда эффективнее, чем последующее лечение и все друг на друга надулись и хочется кому-то дать в глаз, и ты сражаешься только с этой мыслью - родной вроде человек, и нельзя, но очень хочется. И выбраться из такой болезненной ситуации гораздо сложнее, чем постараться в нее не попасть.

Что нужно учитывать.

1. В доме всегда есть кто-то главный. Лидер. Задает тон в системе взаимоотношений.
Раньше, при домострое, было относительно проще: старшее поколение рулит. А сейчас ценности поменялись, и на главное слово претендуют, например, главные кормильцы или их жены. И обычно это не пенсионеры) В общем, я к тому, что а) главный - это не всегда самый старший, б) главный должен быть, он орбитр и миротворец - как минимум, в) главный может быть только один, и об этом надо договариваться, иначе начнется война за власть, которая испортит всем жизнь, и в такой дом тебе идти будет тяжело.

2. У каждого должно быть свое личное пространство. Помните, я писал пару статей о том, что нарушение личного пространства разрушительно действует на психику человека? Семья - это место для восстановления. Так должно быть, по крайней мере, и это нами и ожидается обычно даже подсознательно. И если плотность населения квартиры на один квадратный метр зашкаливает, то даже тогда можно и нужно очертить границы своего пространства. Это не значит, что нужно метить или захватывать территорию) Это может быть какой-то только ваш уголок, неприкосновенный для других. Это может быть и должно быть ваше личное время, которое вы оговорили и все согласились: время, которое святое для вас и для всех, и вы его проводите только наедине с собой. И только вы решаете, что будет в это время происходить.
Важный момент - дети. В больших семьях именно их личное пространство чаще всего игнорируется и нарушается больше всего. А ведь они формируются, и их личные границы еще не сформированы, они не умеют их удерживать, не умеют защищать и очень зависимы от нашего поведения. Будьте тактичны с детьми, думайте о их будущем, которое закладывается уже сейчас.
Можно распланировать ритм жизни семьи и выбрать в этом ритме время, когда вы все не будете слишком часто пересекаться. И важно воспитать в себе чувство такта, уважительного отношения к личному пространству других. Тогда и у ваших домочадцев будет уважение к вашему личному пространству. Это такой закон, он так работает буквально: что посеешь - то пожнешь. Начните первым (первой) проявлять уважение, воспитывайте его в себе, пусть это станет вашей практикой пока не войдет в подкорку,и через какое-то время вы обязательно увидите, что уважительное отношение со стороны домочадцев входит в норму и считается хорошим тоном. Всегда должен быть тот, кто покажет пример первым. И жить станет легче всем.

3. Осваивайте пространство вне семьи. На самом деле, когда нам слишком комфортно, мы легко успокаиваемся и начинаем... тупеть) Поэтому большая семья и трудности с личным пространством - это даже порою на пользу. Это заставляет смотреть неуспокоенным взглядом смотреть на мир и на жизнь и искать свое место и там. Ну логично: если в моем гнезде мало места, то я буду осваивать новые территории. Выбирайтесь в путешествия, в горы, на природу. Ходите пешком вместо поездки на транспорте: вы ведь и так устаете от больших скоплений людей, так зачем вам они же и в транспорте? Вы обязательно найдете, как организовать свое пространство и вне своего родового гнезда, если хорошенько подумаете.

 

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