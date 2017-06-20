Где живут люди с самым высоким уровнем тестостерона в России

Тестостерон — основной мужской гормон. Именно он во многом формирует абстрактное понятие «мужественности» как во внешнем облике, так и в поведении мужчины. Говорят «мачо», подразумевают «зашкаливает тестостерон».

Уровень тестостерона зависит от места жительства

Как показало недавнее исследование, опубликованное в «Журнале клинической эндокринологии и обмена веществ» (Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism), уровень тестостерона у мужчин всех возрастов зависит не только от этнической принадлежности каждого, но и от места жительства каждого мужчины!

Итак, кто же в нашей стране может считать себя самым «Настоящим мужчиной»? Выяснилось, что средние уровни тестостерона отличались на 18%; причём низкие уровни отмечены у 6% жителей Сибири, что вдвое больше, чем у мужчин с Урала и Дальнего Востока. Жители Москвы и Санкт-Петербурга не могут похвастаться ни чем выдающимся, их показатели максимально приближены к главным европейским аутсайдерам из аналогичного исследования, проживающих в Скандинавии, а именно в Дании и Финляндии. Жители Поволжья и Черноземья опережают обе столицы аж на 10%. Ну а лидерами по всем показателям стали представители Северного Кавказа, не далеко от них, с разницей в 5% оказались Краснодарский край и Ставрополье.

Причины

Причины различий уровня тестостерона у жителей разных регионов остаются неясными. Предположительно, свою роль играет питание, особенности химического состава воды, воздуха и социальное положение, так как у азиатов, живущих в России, уровень тестостерона того же порядка, что и у коренного населения.