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Где живут люди с самым высоким уровнем тестостерона в России

13:28. 20 июня 2017 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:

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Тестостерон — основной мужской гормон. Именно он во многом формирует абстрактное понятие «мужественности» как во внешнем облике, так и в поведении мужчины. Говорят «мачо», подразумевают «зашкаливает тестостерон».

 

Уровень тестостерона зависит от места жительства
 
Как показало недавнее исследование, опубликованное в «Журнале клинической эндокринологии и обмена веществ» (Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism), уровень тестостерона у мужчин всех возрастов зависит не только от этнической принадлежности каждого, но и от места жительства каждого мужчины!
 
Итак, кто же в нашей стране может считать себя самым «Настоящим мужчиной»?
 
Выяснилось, что средние уровни тестостерона отличались на 18%; причём низкие уровни отмечены у 6% жителей Сибири, что вдвое больше, чем у мужчин с Урала и Дальнего Востока. Жители Москвы и Санкт-Петербурга не могут похвастаться ни чем выдающимся, их показатели максимально приближены к главным европейским аутсайдерам из аналогичного исследования, проживающих в Скандинавии, а именно в Дании и Финляндии. Жители Поволжья и Черноземья опережают обе столицы аж на 10%. Ну а лидерами по всем показателям стали представители Северного Кавказа, не далеко от них, с разницей в 5% оказались Краснодарский край и Ставрополье.
 
Причины
 
Причины различий уровня тестостерона у жителей разных регионов остаются неясными. Предположительно, свою роль играет питание, особенности химического состава воды, воздуха и социальное положение, так как у азиатов, живущих в России, уровень тестостерона того же порядка, что и у коренного населения.
 
По мнению скептиков, признаки сниженного тестостерона - это просто признаки старения. Но с другой стороны, этническая принадлежность влияет не только на уровень тестостерона. Так, у представителей Татарстана, был повышен уровень женского полового гормона эстрадиола.
 
«Эти результаты могут иметь чрезвычайно важное клиническое значение», - отмечают авторы исследования.
Метки: здоровье в России, тестостерон
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