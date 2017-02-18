Как живут люди в России? Немного статистики по доходам населения

Но есть еще 50 процентов тех, чей доход составляет от 10 до 30 тысяч рублей в месяц, то есть не более трех прожиточных минимумов. Вот вам и более 60 процентов. Именно этим людям и нужно повышать доходы, прежде всего заработную плату и пенсии, поскольку маленькие зарплаты и пенсии негативно влияют на покупательский спрос и в конечном итоге на всю экономику, тормозя ее рост.

Вячеслав Бобков: Нет, конечно. По расчетам нашего центра, бедных в России 12,6 процента. Это люди с доходами менее одного прожиточного минимума, то есть примерно 10 тысячами рублей в месяц.

Вячеслав Николаевич, давайте сначала разберемся, кто входит в эти 60 процентов, чьи семейные бюджеты в хроническом дефиците. Вы же не хотите сказать, что у нас столько бедных?

Как это сделать в нынешних условиях и почему в России средний класс такой малочисленный? Об этом наш разговор с генеральным директором Всероссийского центра уровня жизни Вячеславом Бобковым.

Сегодня более 60 процентов россиян с трудом дотягивают до зарплаты, подсчитали во Всероссийском центре уровня жизни. Именно им, говорят эксперты, и нужно повышать доходы, которые сегодня не только затрудняют жизнь конкретных семей, но и тащат экономику страны вниз.

Гендиректор Всероссийского центра уровня жизни Вячеслав Бобков: Россияне должны получать не менее 60 тысяч рублей в месяц

Это так. Но получается замкнутый круг: экономика не растет, так откуда же взяться росту зарплат?

Вячеслав Бобков: Понятно, сию минуту мы проблему не решим. Но для начала надо выстроить четкую систему мер, которые планомерно поднимали бы заработную плату в стране до необходимого уровня.

И первый шаг – дотянуть до прожиточного минимума трудоспособного населения минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Сейчас МРОТ равен 7,5 тысячи рублей – разница между ним и прожиточным минимумом около трех тысяч рублей.

А если еще и прожиточный минимум начнет выполнять функцию гарантированного минимального дохода, это уже будет огромный шаг вперед.

И, наверное, нужно пересмотреть сам прожиточный минимум, о чем вы давно говорите?

Вячеслав Бобков: Да. Сегодня в минимальную потребительскую корзину включен действительно минимум. На эти деньги можно купить в основном продукты питания плюс небольшое количество одежды и обуви, которая должна носиться несколько лет, и оплатить по минимуму услуги ЖКХ и транспорт.

Хотя очевидно, что современному человеку, помимо прочего, нужны мобильная связь, Интернет, компьютер. Все наши граждане должны иметь возможность пользоваться потребительскими кредитами, а следовательно, и ежемесячно выплачивать проценты банку. Не учитывает потребительская корзина и то, что семья должна где-то жить – арендовать жилье или покупать квартиру. Как бы считается, что крыша над головой уже есть. То же касается и питания вне дома. А ведь это необходимость, особенно для работающего человека. Как правило, такие перекусы серьезно удорожают жизнь.

То есть в действующем прожиточном минимуме отражается модель жизни, которая не берет в расчет все перемены, произошедшие в мире, и явно не соответствует минимальным условиям, в которые поставлен любой человек, если он не маргинал.

Реальный прожиточный минимум сегодня в три раза превышает официальную потребительскую "корзину"

И на сколько все это потянет?

Вячеслав Бобков: Сложив все перечисленное, мы получим, что реальная "корзина" должна примерно в три раза превышать принятый прожиточный минимум.

Фактически минимальный душевой доход должен быть не ниже 30 тысяч рублей на человека. Его надо обеспечить всеми источниками доходов. Но это еще не все. Большая часть семей в России с детьми – с одним, а еще лучше – с двумя. Значит, каждый родитель для нормальной жизни своей семьи должен получать уже не 30 тысяч, а 60 тысяч. У нас же, по данным Росстата, в 2016 году средняя зарплата по стране составила 36 тысяч рублей.

Боюсь спросить, сколько же должны получать пенсионеры?

Вячеслав Бобков: В идеале люди должны получать пенсии пропорционально своей зарплате.

Что обременительно для пенсионной системы, которая несет колоссальную нагрузку, в том числе за счет людей, имеющих льготы по раннему выходу на пенсию.

Это довольно обширная категория, сюда входят, например, люди, которые трудятся в шахтах или "горячих цехах", и целый ряд других. Если такие граждане перестают работать, то взносы работодатель в социальные фонды за них уже не платит. Но при этом они получают пенсию, которая обеспечивается теми, кто в этот момент продолжает работать.

С 2002 года идет дискуссия, что надо обложить предприятия, где трудятся "досрочники", дополнительными взносами, чтобы был собственный источник финансирования на период раннего выхода на пенсию.

Но разве с 2015 года они не платят дополнительно?

Вячеслав Бобков: В этом году действительно заработал закон о специальной оценке условий труда. За работников, которые работают во вредных и опасных условиях труда, работодателей обязали после аттестации вносить дополнительные взносы на их досрочное пенсионное обеспечение.

Но одновременно с этим работодателям было предоставлено право заказывать аттестацию рабочих мест частным компаниям. В итоге количество таких рабочих мест значительно уменьшилось и часть работников лишилась права на вход на досрочную пенсию. Те же, кто сохранил это право, но был близок к возрасту досрочного выхода на пенсию, не мог получить за короткое время от работодателей дополнительных перечислений, которые были бы источником выплат трудовой пенсии до достижения стандартного пенсионного возраста. То есть нагрузка на выплату им досрочной трудовой пенсии по-прежнему лежит на солидарном фонде пенсионного обеспечения.

Следуя вашей логике, кто должен поднять зарплаты первым – бизнес своим работникам или государство бюджетникам?

Вячеслав Бобков: Думаю, это обоюдный процесс. Государство, безусловно, должно показывать пример. Мне очень нравится опыт Японии. Там чиновники раз в год смотрят, как изменились зарплаты, например, у врачей и учителей в частном секторе. Если произошел рост, к нему приравнивают зарплаты в системе государственных клиник и учебных заведений.

Все логично: если у "частников" зарплаты выросли, значит, экономика развивалась. Следовательно, государство может позволить повысить зарплаты и бюджетниками. Тем самым создается нужный баланс уровня доходов населения.





Продовольственные карточки или единое пособие

Эксперты сейчас обсуждают идею введения в России единого пособия по бедности. Право на него могут получить семьи, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума. Пока же выплачивается множество различных соцпособий. Так что более эффективно?

Вячеслав Бобков: Я считаю, что нам действительно следовало бы обсудить возможность введения нового вида социальной выплаты – единого пособия по бедности (нуждаемости).

Ввести единые критерии нуждаемости, порядок оценки доходов и имущества семьи. Хорошо бы увязать введение нового пособия с установлением минимального гарантированного душевого дохода.

То есть нынешняя система социальных выплат требует перезагрузки?

Вячеслав Бобков: Сегодня мы имеем огромное количество всяких пособий, но они разрознены, по отдельности их размер не велик. Например, из всех социальных выплат выше прожиточного минимума только ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – 108 процентов от прожиточного минимума.

Для сравнения: ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет: за первого ребенка – 30 процентов от прожиточного минимума (это примерно 3 тысячи рублей), за второго и последующего – 60 процентов (то есть 6 тысяч рублей).

Пособие по безработице совсем маленькое – 8 процентов от прожиточного минимума трудоспособного. С одной стороны, такая сумма вроде бы стимулирует человека искать работу, но как прожить на эти деньги, если другой работы в населенном пункте просто нет?

Также мне кажется правильным убрать заявительный порядок обращения за пособиями. Больные люди либо проживающие в сельской местности, не всегда могут добраться до органа социальной защиты, оформить необходимые справки, таких людей, по разным основаниям, много. Нуждающиеся граждане могли бы подтверждать свой доход каким-то иным способом, возможно, через Интернет путем подачи соответствующей декларации. Разработать такие правила – задача государства.

Проверить достоверность информации о доходах, сравнить их с прожиточным минимумом и на этом основании устанавливать размеры единого пособия нуждающимся, повышающего их доходы до минимальных государственных гарантий, это функции органов местного самоуправления. Не стоит заставлять людей собирать справки.

Минпромторг собрался запустить специальные карточки, накопленные баллы на которых можно будет обменять на продукты. По сути это ведь та же адресная помощь, только в этом случае продовольственная.

Вячеслав Бобков: Продовольственные карточки – это международный опыт. Похожие продуктовые талоны используются в США.

Главное, не надо путать их с отголоском давно забытого тотального дефицита, с карточной системой распределения, при которой количество получаемых продуктов нормировалось.

В данном случае речь идет о современной безналичной адресной продовольственной помощи населению и поддержке отечественного производителя. Так что идея сама по себе неплоха. Все зависит от формы ее реализации и увязке с другими видами социальной помощи.

Пока нет ясности, по каким критериям будут отбираться граждане – получатели помощи, нет списка конкретных магазинов, где эти карточки можно отоварить. Это должен быть очень продуманный механизм, увязанный с введением единого пособия по нуждаемости и установлением гарантированного минимального душевого дохода.

Сколько в России богатых?

Всероссийский центр уровня жизни много лет занимается изучением потребительских бюджетов населения. Выделено пять уровней доходов.

На самом высоком уровне находятся семьи, в которых доход на каждого человека составляет не менее 11 прожиточных минимумов – 110 тысяч рублей в месяц. Таких в нашей стране примерно 2 процента.

Средний класс тоже относительно невелик и составляет чуть более 5 процентов. В этой группе среднедушевые доходы колеблются в диапазоне от 70 тысяч до 110 тысяч рублей.

Примерно треть населения входит в категорию "обеспеченные ниже среднего уровня" с доходом от 30 тысяч до 70 тысяч рублей.



Нина Егоршева