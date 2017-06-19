Суворов глазами европейцев

...новый «эксперт» блогер Дмитрий Суворов. Когда я его спросил?...сказал, что разные. Фамилия Суворов, родился в России. Но...заявления Германии, Франции, позицию европейцев, которые ориентированы на старую ... других людей. Она своими глазами это видела, да. Знаковое...