Суворов глазами европейцев
18:29. 19 июня 2017 Просмотров - 133 Один комментарий Опубликовал: brahman
Разбор европейских карикатур XVIII века на Александра Васильевича Суворова.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Забытая реальность
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Страх…Не более.Получается так…С какой бы страны не начиналось покорение Руси,всегда появляется некая обиженность у страны-пораженца.Если принять во внимание,что под Францию,что под фашисткою Германию(хотя смысл употреблять лишнее прилагательное) подстраиваивались практически все европейские народы…то обиженность понятна…Если честно…видео-полное г…Суворов…карикатуры…это все без Суворова.Кутузов под сомнением…но не Суворов.Мне кажется что-это единственный безоговорочный генералиссимус.