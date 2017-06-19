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Суворов глазами европейцев

18:29. 19 июня 2017 Просмотров - 133 Один комментарий Опубликовал:


Разбор европейских карикатур XVIII века на Александра Васильевича Суворова.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: xviii век, Видео, Европа, карикатура, манипуляция сознанием, наполеоновские войны, пропаганда, российская империя, Россия, русофобия, суворов
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Один комментарий»

  • 5609 4813
    Ъ 19 июня 2017 в 20:28 Ссылка Пометить
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    Страх…Не более.Получается так…С какой бы страны не начиналось покорение Руси,всегда появляется некая обиженность у страны-пораженца.Если принять во внимание,что под Францию,что под фашисткою Германию(хотя смысл употреблять лишнее прилагательное) подстраиваивались практически все европейские народы…то обиженность понятна…Если честно…видео-полное г…Суворов…карикатуры…это все без Суворова.Кутузов под сомнением…но не Суворов.Мне кажется что-это единственный безоговорочный генералиссимус.

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