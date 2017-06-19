Информационные войны – Новое поколение

Дмитрий Перетолчин и телеведущий, общественный деятель, экс-гендиректор «Ялтинской киностудии» Дмитрий Таран рассказывают об информационных войнах нового поколения. Почему мы недооцениваем опасность информационного воздействия на общество, какие технологии использовал Запад, чтобы стал возможен Майдан. Почему так важно сформировать образ будущего, какие первоочередные шаги надо сделать, чтобы нейтрализовать негативные последствия 1991-го года. Запись посвящена трёхлетию передачи Дмитрия Тарана “Информационная война”.