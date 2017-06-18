Путин уволил ряд глав региональных силовых структур

© РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий от должности руководителей нескольких региональных главков Следственного комитета, МВД, ФСИН, а также Западно-Сибирского транспортного прокурора. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

Так, в отставку отправлены руководитель следственного управления СК по Ленинградской области Алексей Маяков, заместитель начальника главного управления МВД по Свердловской области Владимир Романюк, начальник управления ФСИН по Московской области Анатолий Тихомиров и Западно-Сибирский транспортный прокурор Сергей Феоктистов.

Тем же указом президент произвел ряд назначений: в частности, Михаил Черников возглавил ГИБДД, а Игорь Трифонов стал министром внутренних дел Карачаево-Черкесской Республики.

Также назначены руководители главков СК по Красноярскому краю и Санкт-Петербургу, ГУМВД по Ростовской, Самарской и Иркутской областям, а также начальники управления на транспорте по Приволжскому, Уральскому, Дальневосточному и Северо-Западному федеральным округам.

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Источник: voicesevas.ru