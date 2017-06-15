Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 июня 2017

Противостояние Сирийской армии и ее союзников с США и проамериканскими боевиками у границы с Ираком продолжается.

Недавно лидеры ливанской «Хезболлы» заявили, что после завершения операций против террористов в Сирии наступит время для выдворения США из этой страны.

А в иракском шиитском ополчении «Харакат ан-Нуджаба» заявили, что в случае очередной атаки США на силы сопротивления в Сирии ополченцы задумаются о проведении ответных атак против США.

Тысячи членов обеих организаций воюют против террористов ИГИЛ и других боевиков в Сирийской Арабской Республике и именно их подразделения недавно попали под бомбардировки ВВС США.

В последние дни ряд проправительственных формирований опубликовали фото и видео отправки больших колонн для участия в операции про перекрытия границ с Ираком и Иорданией.

Танки и БМП шиитского ополчения едут через пустыню.

Как сообщала «Русская Весна», 7 июня правительственные войска, несмотря на авиаудары коалиции и сопротивление боевиков, вышли к иракской границе.

Противостоит им в этом районе «Новая сирийская армия», которая является бывшей частью большого объединения незаконных вооруженных формирований под названием «Джебхат Алайсалат Вальтамия».

До своего распада, «Алайсалат» существовала на деньги Саудовской Аравии, и состояла из радикальных исламистов и сирийских военных-дезертиров. В 2016 году группа боевиков, та самая «Новая сирийская армия», отделилась от «Вальтамии» и попала «под крыло американского ястреба». Вооружив и обучив боевиков в лагерях Иордании, Пентагон стал использовать данную группировку якобы для борьбы с ИГИЛ в районе Эт-Танф, где она и действует.

Американский спецназ и их подопечные боевики на новой базе у сирийско-иракской границы.

Но в 2016 году, потерпев ряд крупных поражений от своих более радикальных «братьев» из Исламского государства, группировка распалась. Часть банды, назвавшаяся «Магавиер аль-Тавра» (что примерно переводится как «спецназ революции») нашла себе покровителей в лице США. Костяк этого НВФ по-прежнему составляют радикальные исламисты из различных террористических группировок, в том числе и из пресловутого «филиала “Аль-Каиды”* — «Джебхат ан-Нусра»*.

В свое время они бежали в Иорданию зализывать раны, полученные от ИГИЛ* и месяц назад, одновременно с началом учений коалиции в Иордании, снова подняли голову. США, контролирующая группировку «Магавиер аль-Тавра», обеспечила её оружием, снаряжением и финансами.

Главной целью НВФ была объявлена борьба с ИГИЛ, на этот раз в южной части провинции Дейр-эз-Зор. Но боевики вместе с американцами, постреляв в каких-то эфемерных джихадистов в пустыне, вскоре решили атаковать правительственные войска, которые, в свою очередь, пытались установить контроль над границей Сирии и Ирака.

Вскоре стало ясно, что боевики не смогут остановить отряды Асада. В дело несколько раз приходилось вмешиваться авиации США. Естественно, в нарушение всех норм международного права, но для Пентагона оно никогда не являлось «руководящим документом».

Напряженная обстановка в районе Ат-Танф

Последние две недели в районе Ат-Танф выдались очень напряженными. Бомбово-штурмовые удары по правительственным колоннам, сбитый сирийский самолет (весьма вероятно что не без участия США), продолжающиеся бои с боевиками, подчиненными США, и, собственно, сами угрозы со стороны Пентагона «принять меры» в случае попытки выдворить незваных гостей за пределы Сирии.

Обойдя позиции боевиков и американцев с востока, сторонники Асада решили несколько важных задач — взяли под контроль часть сирийско-иракской границы и отсекли бандитов «Магавиера» и их хозяев от провинции Дейр-эз-Зор, сорвав им планы захвата сирийской территории под предлогом ведения борьбы с ИГИЛ. Но напряженность в регионе не спадает — периодически всплывают сообщения в социальных сетях об очередных авиаударах коалиции по позициям САА, а бандиты не оставляют попыток взять под контроль район Ат-Танф.

Поведение США кроме как вероломным назвать трудно. Незаконное размещение войск на территории суверенной страны, поддержка бандформирований (которые, якобы, должны сражаться с ИГИЛ), ведущих борьбу с сирийской армией.

Судя по тому, что активность сил коалиции в районе Ат-Танф постепенно сходит на нет после выхода сирийских подразделений к иракской границе, то можно сделать следующий вывод — американцы недооценили решимость войск Асада. Но, тем не менее, американцы по-прежнему не покинули южную часть Сирии, и угроза эскалации конфликта сохраняется. Последствия могут быть весьма непредсказуемыми.

В это же время проправительственные подразделения продолжают перебрасывать в этот район большие силы для продолжения наступления и перекрытия границ САР с Ираком и Иорданией. На фото ниже колонны техники «Харакат ан-Нуджаба» едут в направлении приграничных районов.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.

На фото 1 и 2 колонна техники «Харакат ан-Нуджаба» едет в направлении границы Сирии с Ираком.

фото 3 – 5 спецназ США и проамериканские боевики на базе у сирийской-иракской границы и непосредственно у погран. перехода Ат-Танф.