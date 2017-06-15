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Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 июня 2017

09:31. 15 июня 2017 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:

Подготовка к войне? Катар покупает у США истребители F-15 на 12 млрд долларов

Подготовка к войне? Катар покупает у США истребители F-15 на 12 млрд долларов | Русская весна

Катар заключил с США сделку о покупке истребителей F-15 на сумму 12 миллиардов долларов, несмотря на обвинения президента США Дональда Трампа в адрес Дохи о поддержке терроризма, передает агентство Рейтер со ссылкой на министерство обороны Катара.

Как сообщили агентству источники, встреча главы Пентагона Джеймса Мэттиса и представителей Катара для подписания соглашения должна была состояться в среду. По данным агентства Блумберг, речь идет о покупке 36 истребителей.

В ноябре 2016 года стало известно, что госдепартамент США одобрил сделку по продаже Катару партии из 72 истребителей четвертого поколения F-15QA на общую сумму 21,1 миллиарда долларов.

В пятницу, 9 июня, президент США Дональд Трамп обвинил Катар в финансировании терроризма и заявил, что пора положить этому конец.

Ранее в июне Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

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Путин рассказал, почему принял решение отправить ВКС РФ в Сирию

Россия выступает за территориальную целостность Сирии

Путин рассказал, почему принял решение отправить ВКС РФ в Сирию

Российский президент Владимир Путин рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну о том, как Москва будет действовать в Сирии.

Об этом говорится в фильме Оливера Стоуна, показанном на телеканале Showtime, пишет РИА Новости.

Асад понимает, что были допущены ошибки

Одной из главных тем третьей части фильма стала Сирия. Путин рассказал, что в России прекрасно отдают себе отчет в том, что руководством Сирии были допущены определенные ошибки в строительстве отношений внутри собственной страны. И прежде чем принять решение о начале операции ВКС в Сирии, с президентом Башаром Асадом состоялся диалог.

«И выяснилось, что он сам понимает очень многие проблемы. Он не только готов к диалогу с оппозицией, в том числе даже с вооруженной оппозицией, но готов вместе с ними работать над новой конституцией. Готов согласиться с тем, что будущие возможные досрочные выборы президента будут поставлены под строгий, жесткий международный контроль», — сказал Путин.

Российский президент отметил, что «еще очень большая территория находится под контролем ИГИЛ*, но значительные территории уже освобождены». «И это не просто какая-то территория или часть пустыни. Это жизненно важные территории для Сирии», — уточнил Путин.

Он также сообщил, что Россия будет поддерживать суннитские группировки, готовые воевать с ИГ* и «Джебхат-ан-Нусра»*, Асад и сирийские военные с этим согласились.

В то же время президент отметил необходимость поддержки в сирийском вопросе со стороны США, Саудовской Аравии, Иордании и Египта.

«Мы заинтересованы не в раздувании конфликта, а наоборот в налаживании диалога для того, чтобы сохранить территориальную целостность страны. Это очень сложно. Нам непросто добиваться какого-то консенсуса. Но прямой контакт и с одними, и с другими партнерами дает нам такой шанс. И в целом мы добиваемся успеха. Мы будем действовать очень аккуратно, чтобы каждый последующий шаг закреплял достигнутые результаты, а не разрушал их», — сказал Путин.

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* Террористическая организация, запрещенная в России.

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Бои в пустыне: Оборона ИГИЛ рухнула под ударами ВКС РФ и Армии Сирии на пути к Дейр эз-Зор (ВИДЕО 18+)

Бои в пустыне: Оборона ИГИЛ рухнула под ударами ВКС РФ и Армии Сирии на пути к Дейр эз-Зор (ВИДЕО 18+) | Русская весна

Важный участок фронта ИГИЛ практически рухнул на пути Армии Сирии, продвигающейся к Дейр эз-Зор из пустыни Хомса.

При поддержке ВКС России Сирийская Арабская Армия и ее союзники продолжают добиваться новых успехов в восточной части Хомса вблизи древней Пальмиры.

Террористы дрогнули под ударами российской авиации и Армии САР после того, как армейцы сделали мощный рывок по шоссе Хомс — Дейр-эз-Зор на этой неделе. После интенсивных боев против боевиков ИГИЛ* правительственные войска взяли под свой контроль важные районы на востоке провинции Хомс.

Согласно заявлению, опубликованному министерством обороны САР, весь Аракский треугольник, который помимо города Арак и прилегающих газовых полей включает в себя насосную станцию Т-3, был освобожден от боевиков, которые удерживали этот регион более двух лет.

Кроме того, Сирийская арабская армия также освободила район Талила после ожесточенных боев с террористами, продолжавшимися почти целую неделю.

Видеоролики ниже показывают, как подразделения САА и их союзники с боями продвигаются к насосной станции Т-3 во время полевых операций в минувший вторник.

Сирийские военкоры также сообщают, что в результате наступления правительственных сил «игиловцы» в сельской местности в пальмирском регионе понесли большие потери.

Как сообщала «Русская Весна», в среду утром Сирийская Армия полностью освободила стратегически важный город Арак в восточной части пальмирского региона.

Во главе с подготовленным Россией 5-м Армейским Корпусом и 11-й танковой дивизией САА возобновили свои полевые операции к северу от города во вторник, нацелившись на последние позиции боевиков в горах Мустадира.

К вечеру этого же дня правительственные войска вошли в Арак и с боями продвигались по улицам городка, несмотря на сильное сопротивление со стороны террористов. В среду утром, после того как саперы вошли и очистили город от мин и самодельных взрывных устройств, Арак был объявлен городом, свободным от террора.

С освобождением г. Арак Сирийская Арабская Армия теперь переключит свое внимание на Сухне, который является последним крупным городом, находящимся под контролем ИГИЛ на пути из Хомса к Дейр эз-Зор.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация

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«Настанет время выбросить США из Сирии» — Дамаск и его союзники перебрасывают большие силы, чтобы перекрыть границу САР (ФОТО, ВИДЕО)

«Настанет время выбросить США из Сирии» — Дамаск и его союзники перебрасывают большие силы, чтобы перекрыть границу САР (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Противостояние Сирийской армии и ее союзников с США и проамериканскими боевиками у границы с Ираком продолжается.

Недавно лидеры ливанской «Хезболлы» заявили, что после завершения операций против террористов в Сирии наступит время для выдворения США из этой страны.

А в иракском шиитском ополчении «Харакат ан-Нуджаба» заявили, что в случае очередной атаки США на силы сопротивления в Сирии ополченцы задумаются о проведении ответных атак против США.

Тысячи членов обеих организаций воюют против террористов ИГИЛ и других боевиков в Сирийской Арабской Республике и именно их подразделения недавно попали под бомбардировки ВВС США.

В последние дни ряд проправительственных формирований опубликовали фото и видео отправки больших колонн для участия в операции про перекрытия границ с Ираком и Иорданией.

Танки и БМП шиитского ополчения едут через пустыню.

Как сообщала «Русская Весна», 7 июня правительственные войска, несмотря на авиаудары коалиции и сопротивление боевиков, вышли к иракской границе.

Противостоит им в этом районе «Новая сирийская армия», которая является бывшей частью большого объединения незаконных вооруженных формирований под названием «Джебхат Алайсалат Вальтамия».

До своего распада, «Алайсалат» существовала на деньги Саудовской Аравии, и состояла из радикальных исламистов и сирийских военных-дезертиров. В 2016 году группа боевиков, та самая «Новая сирийская армия», отделилась от «Вальтамии» и попала «под крыло американского ястреба». Вооружив и обучив боевиков в лагерях Иордании, Пентагон стал использовать данную группировку якобы для борьбы с ИГИЛ в районе Эт-Танф, где она и действует.

Американский спецназ и их подопечные боевики на новой базе у сирийско-иракской границы.

Но в 2016 году, потерпев ряд крупных поражений от своих более радикальных «братьев» из Исламского государства, группировка распалась. Часть банды, назвавшаяся «Магавиер аль-Тавра» (что примерно переводится как «спецназ революции») нашла себе покровителей в лице США. Костяк этого НВФ по-прежнему составляют радикальные исламисты из различных террористических группировок, в том числе и из пресловутого «филиала “Аль-Каиды”* — «Джебхат ан-Нусра»*. 

В свое время они бежали в Иорданию зализывать раны, полученные от ИГИЛ* и месяц назад, одновременно с началом учений коалиции в Иордании, снова подняли голову. США, контролирующая группировку «Магавиер аль-Тавра», обеспечила её оружием, снаряжением и финансами.

Главной целью НВФ была объявлена борьба с ИГИЛ, на этот раз в южной части провинции Дейр-эз-Зор. Но боевики вместе с американцами, постреляв в каких-то эфемерных джихадистов в пустыне, вскоре решили атаковать правительственные войска, которые, в свою очередь, пытались установить контроль над границей Сирии и Ирака.

Вскоре стало ясно, что боевики не смогут остановить отряды Асада. В дело несколько раз приходилось вмешиваться авиации США. Естественно, в нарушение всех норм международного права, но для Пентагона оно никогда не являлось «руководящим документом».

Напряженная обстановка в районе Ат-Танф

Последние две недели в районе Ат-Танф выдались очень напряженными. Бомбово-штурмовые удары по правительственным колоннам, сбитый сирийский самолет (весьма вероятно что не без участия США), продолжающиеся бои с боевиками, подчиненными США, и, собственно, сами угрозы со стороны Пентагона «принять меры» в случае попытки выдворить незваных гостей за пределы Сирии.

Обойдя позиции боевиков и американцев с востока, сторонники Асада решили несколько важных задач — взяли под контроль часть сирийско-иракской границы и отсекли бандитов «Магавиера» и их хозяев от провинции Дейр-эз-Зор, сорвав им планы захвата сирийской территории под предлогом ведения борьбы с ИГИЛ. Но напряженность в регионе не спадает — периодически всплывают сообщения в социальных сетях об очередных авиаударах коалиции по позициям САА, а бандиты не оставляют попыток взять под контроль район Ат-Танф. 

Поведение США кроме как вероломным назвать трудно. Незаконное размещение войск на территории суверенной страны, поддержка бандформирований (которые, якобы, должны сражаться с ИГИЛ), ведущих борьбу с сирийской армией. 

Судя по тому, что активность сил коалиции в районе Ат-Танф постепенно сходит на нет после выхода сирийских подразделений к иракской границе, то можно сделать следующий вывод — американцы недооценили решимость войск Асада. Но, тем не менее, американцы по-прежнему не покинули южную часть Сирии, и угроза эскалации конфликта сохраняется. Последствия могут быть весьма непредсказуемыми. 

В это же время проправительственные подразделения продолжают перебрасывать в этот район большие силы для продолжения наступления и перекрытия границ САР с Ираком и Иорданией. На фото ниже колонны техники «Харакат ан-Нуджаба» едут в направлении приграничных районов.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

На фото 1 и 2 колонна техники «Харакат ан-Нуджаба» едет в направлении границы Сирии с Ираком.

фото 3 – 5 спецназ США и проамериканские боевики на базе у сирийской-иракской границы и непосредственно у погран. перехода Ат-Танф.

«Настанет время выбросить США из Сирии» — Дамаск и его союзники перебрасывают большие силы, чтобы перекрыть границу САР (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Настанет время выбросить США из Сирии» — Дамаск и его союзники перебрасывают большие силы, чтобы перекрыть границу САР (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Настанет время выбросить США из Сирии» — Дамаск и его союзники перебрасывают большие силы, чтобы перекрыть границу САР (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Настанет время выбросить США из Сирии» — Дамаск и его союзники перебрасывают большие силы, чтобы перекрыть границу САР (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Настанет время выбросить США из Сирии» — Дамаск и его союзники перебрасывают большие силы, чтобы перекрыть границу САР (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

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Полевой лагерь российских военных разбит в сирийской Хаме — репортаж «Русской Весны» (ФОТО)

Полевой лагерь российских военных разбит в сирийской Хаме — репортаж «Русской Весны» (ФОТО) | Русская весна

Российские военные переброшены в Хаму, где готовятся к выполнению специальных задач.

Об этом в небольшом репортаже «Русской Весны» с места событий.

С момента введения в действие меморандума о прекращении огня и создании зон деэскалации прошло не так уж и много времени.

Но не все оппозиционные группы подписали данный документ, и сохраняется угроза безопасности мирных жителей.

Для обеспечения выполнения договорённостей, прописанных в меморандуме, российской стороной, после согласования со странами-гарантами и правительством САР, в провинции Хама будет размещено подразделение военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации.

В данный момент проводится подготовка мест проживания для военнослужащих, а также общее обустройство полевого лагеря. Размещаться военные полицейские будут в современных палатках М-30, оснащённых системами кондиционирования воздуха. Также будут оборудованы места для хранения оружия, столовая на 100 посадочных мест, а также душевые и баня, что немаловажно, учитывая температуру воздуха, которая уже сейчас достигает 40 градусов в тени.

Основной задачей подразделения будет предотвращение инцидентов и военных столкновений между конфликтующими сторонами вдоль линий зоны деэскалации.

Для этого будет привлечено порядка 500 российских военнослужащих, которые будут нести службу на контрольно-пропускных и наблюдательных пунктах совместно с военнослужащими ВС САР и обеспечивать безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ, доставку медицинской помощи местному населению и безопасное возвращение беженцев и вынужденных мигрантов.

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Полевой лагерь российских военных разбит в сирийской Хаме — репортаж «Русской Весны» (ФОТО) | Русская весна
Полевой лагерь российских военных разбит в сирийской Хаме — репортаж «Русской Весны» (ФОТО) | Русская весна
Полевой лагерь российских военных разбит в сирийской Хаме — репортаж «Русской Весны» (ФОТО) | Русская весна
Полевой лагерь российских военных разбит в сирийской Хаме — репортаж «Русской Весны» (ФОТО) | Русская весна
Полевой лагерь российских военных разбит в сирийской Хаме — репортаж «Русской Весны» (ФОТО) | Русская весна
Полевой лагерь российских военных разбит в сирийской Хаме — репортаж «Русской Весны» (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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