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Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным

12:23. 15 июня 2017 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в формате прямой линии. На повестке дня — социальная сфера, здравоохранение, образование, экономика, внешняя политика и многие другие темы. За сутки до мероприятия пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президенту поступило более 1,6 млн вопросов, а по последним данным — их уже около 1,8 млн.

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / россия
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