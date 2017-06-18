Итоги и экспертные оценки “прямой линии” Владимира Путина

В четверг, 15 июня, состоялась пятнадцатая “прямая линия” президента России Владимира Путина. Такой формат общения возник еще во время первого президентского срока Путина. Первая линия состоялась 24 декабря 2001 года. В этот раз общение длилось 3 часа 56 минут, за это время глава государства смог ответить почти на 70 вопросов.

Экспертные оценки

Валентин Катасонов

На высоком уровне были озвучены реальные сведения о зарплатах по России, констатирован высокий процент нищеты. Есть такой пример публичных выступлений, когда нельзя уйти от неприятных вопросов, посему их выставляют вперёд, чтобы закончить на мажорной ноте. И я не исключаю, что советники президента подсказали не тянуть до конца, зато на финал оставить что-нибудь вкусненькое.

Другой, менее вероятный вариант: президент готовит почву, для того чтобы произвести кадровые перестановки в правительстве. Недавно министр экономического развития Максим Орешкин сделал заявление, что последние два года у нас готовились условия, фундамент, предпосылки для экономического рывка. Звучит совершенно несуразно, и как раз перпендикулярно тому, что говорил Путин. Поэтому я не исключаю, что Путин сделал ставку на социальные проблемы, дабы подготовить общественное мнение к серьёзным кадровым решениям. Ибо ситуация просто опасна даже для президента.

Третий вариант путинского обращения к проблеме бедности связан с выходом на президентскую кампанию. Однако старт от низкой базы президенту не выгоден, ведь эта самая низкая база создавалась при нём. Если бы он отталкивался от другого президента – другое дело. Поэтому этот вариант мне представляется малоубедительным. И, конечно, хотелось бы верить в самый позитивный для нас – второй вариант.

Константин Затулин

Эта “прямая линия” была посвящена внутренним проблемам, которые, как показывают опросы, больше всего беспокоят население России. Поэтому президент, прежде всего, старался ответить именно на подобные вопросы. Но это не значит, что проблемы Донбасса и Украины не важны. Нет, они однозначно коррелируют с комплексом главных проблем России. Путин знает, что подавляющий процент наших сограждан разделяет его позицию и по Украине, и по Сирии, и по другим международным вопросам. Посему большой необходимости рассуждать на эти темы не было. Для того чтобы послать какой-то сигнал за пределы страны, президент использует другие форматы, а не “прямую линию”. И она не является традиционным местом в значимых заявлениях по внешнеполитическим вопросам. Поэтому Путин не избрал более резкий, даже гневный тон в связи с происходящем и в Донбасса, и в отношении украинской элиты к нашему общему прошлому, но лишь иронично указал на системные ошибки своего визави из Киева, который считает, что слова “немытая Россия” относятся исключительно к нынешней Российской Федерации, а не, скажем, к Малороссии времён Лермонтова. Учитывая предстоящую встречу Путина с Трампом и информацию о возможной перед этим встрече Трампа с Порошенко, думаю, что российский президент не хотел эти темы примешивать.

Как мне кажется, Владимир Путин, однажды поверив человеку, сделав на ставку на развитие с ним отношений, достаточно нелегко от этого отходит. Я не призываю президента, например, к переоценке роли и места Виктора Медведчука в современной украинской истории. Сегодня Медведчук представляется чуть ли не единственным на Украине, кто пытается идти против течения, когда дело касается необходимости отношений с Россией. Однако, на мой взгляд, возможности, популярность, принципиальность, бескорыстие Медведчука несколько переоценены. Я помню его в разные периоды и хочу сказать, что это вполне традиционный украинский политик. Просто так выпала карта, что когда Медведчук на Украине уже считался человеком прошлого, он схватился за спасительный круг – за отношения с Путиным. И российский президент доверился ему в ряде вопросов.

Путин не может не понимать, что предоставив Украину самой себе, никак не развивая отношения с украинскими политиками, не делая попыток поддержать тех, кто придерживается более здравых взглядов на российско-украинские отношения, рассчитывать постепенное изменение нравов, переоценку ценностей, и в итоге на возврат к традиционным отношениям между Россией и Украиной – не приходится. Наоборот, с течением временем неминуемо произойдёт и уже происходит: из антироссийской Украина будет становиться всё более антирусской. В этом смысле поводов для беспокойства более чем достаточно. Поэтому Украиной надо заниматься глубоко, не ограничиваясь формальными вещами. К сожалению, такого желания у многих в России нет. Некоторые лица исходят из того, что связываясь с украинской проблематикой – ни карьерного роста, ни наград и званий не наживёшь, только в проблемах утонешь. Таких деятелей, из числа “патриотов по поручению”, вроде Зурабова и ему подобных – слишком много.

Украиной надо заниматься, потому что это вопрос судьбы не только Украины, но и самой России. Настоящий подлинный ренессанс в отношениях с Украиной может произойти только через постоянное обращение к украинскому народу через систему СМИ. Наша власть, к сожалению, до конца этого не осознаёт. И в прежний период наши неудачи были связаны со ставкой на налаживание отношений с президентами, премьерами, министрами. А надо было через голову президентов-премьеров и шире всей политической элиты, насквозь предательской, обращаться к народу. И сейчас необходимо делать выводы хотя бы из своих ошибок.

Что касается отношений с американской администрацией, то и здесь Путин не стал становиться в один ряд с критиками Трампа. Хотя совсем недавно, выступая на заседании Шанхайской Организации Сотрудничества, достаточно ясно сказал, что внутренние проблемы США препятствуют решению очень многих проблем в мире, они не находят своего решения, а наоборот усугубляются. В этот раз Путин лишь, как говорится, посочувствовал своему американскому коллеге в связи с ажиотажем вокруг бывшего директора ФБР Джеймса Коми и его выступлений в Конгрессе. Конечно, в нашей политической системе абсолютно невозможно представить себе такое поведение – записывать президента, сливать это через третьих лиц в СМИ и пр. Тут Путин поиздевался, но не над Трампом, а над Коми и теми, кто за ним стоит, сказав, что экс-глава ФБР может стать таким же беженцем-политэмигрантом как Сноуден, раз он – не представитель правоохранительной системы, а правозащитник.

Знаю, что реально было много вопросов по теме гражданства, которая находятся на стыке внешней и внутренней политики. Как я уже отмечал в ряде публикаций, даже в новой Государственной Думе из-за сопротивления людей со вчерашними взглядами, прежде всего, из-за пределов парламента, с трудом даются решения, казалось бы, очевидных вопросов, связанных с гражданством для наших соотечественников, для беженцев с Украины. Досадно, но тема гражданства на “прямой линии” не прозвучала. И это отражает тот факт, что в администрации президента продолжается борьба нового со старым. К окончательным решениям не пришли. Они назревают, но всё ещё не приняты. Видимо, по этим причинам и не вошли в круг обсуждаемых вопросов в ходе “прямой линии”.

Александр Нагорный

Настоящая “прямая линия” Владимира Путина с народом не сильно отличается от аналогичных встреч, которые мы видели за последние годы. Но есть и особенности, которые имеет смысл отметить. В целом, я бы оценил данную “прямую линию” между условными “тройкой” и “четвёркой”. Ибо некоторые вбросы в сюжет трансляции являли собой достаточно крупные идеологические ошибки президента в построении общения с народом России.

Во-первых, это выступление было тщательно срежиссированно. Руководители главных телеканалов Эрнст и Добродеев, словно телохранители, сопровождали Путина, когда президент входил в зал Гостиного двора». Ставка на эффектное появление может быть связано с демонстрацией необходимого поворота к народу в трудный для России момент. И оно словно символизировало открытие президентской кампании. Или окончательно утверждало её уже в России, начало же было положено несколько дней назад в США показом документальном фильмом Оливера Стоуна “Интервью с Путиным”. Однако Путин куда меньше, чем теленачальники, понимает значение картинки, и эффект от его появления на фоне достаточно высокорослых Эрнста и Добродеева выглядел куда менее серьёзным. А образ в таких мероприятиях зачастую значительно важнее, нежели слова и формулы.

Особенность номер два заключалась в том, что Путин должен был пройтись по подготовленным вопросам таким образом, чтобы ещё раз зафиксировать позитивные итоги на фоне негативных результатов экономического развития нашей страны на протяжении последних пяти лет. Поэтому, видимо, Министерство экономического развития и подчинённый ему Росстат работали достаточно упорно с тем, чтобы показать хотя бы малейший рост. Конечно, можно проанализировать эти цифры, но они находятся в пределах статистической ошибки.

Третьим обобщающим итогом можно назвать ситуацию с доходами в регионах России. Эта сюжетная линия выстраивалась таким образом, что низкие зарплаты – есть некий отдельный случай, что те же преподаватели просто не попали в реестр путинского указа. Однако хорошо известно, что эта проблема касается не только и не столько каких-то конкретных учителей и врачей, это всеобщая и повсеместная беда. Люди внимали высказываниям Путина, моментально соотносили их с собственными зарплатами – и контраст был резко негативным. Точно так же, как и утверждение, что финансово-экономический блок, Центробанк замечательно работают, доведя инфляцию до минимума. Люди каждый день ходят в магазины и понимают, что цены за последние месяцы отнюдь не стояли на месте или не росли всего на 2-4%. Они увеличивались гораздо более высокими темпами. Или кредитные ставки, которые банки выставляют для по ипотеке или для бизнеса.

Глубочайшая ошибка сценаристов “прямой линии” – обращение к наиболее проблемным моментам, дабы потом выйти на позитивные процессы, таким образом несколько камуфлируя и микшируя ситуацию. Этого не могло получиться, потому что люди чувствуют проблему своим карманом. А главное получалось, что президент оперирует заведомо ложными данными. И всё это демонстрируют официальные медиа-ресурсы России. Очень напоминает стратегию некоторых руководителей позднесоветских СМИ, которые разрушали позитивные образы о Советском Союзе. Вообще некий параллелизм между концом 80-х годов прошлого века и настоящим – бросается в глаза. И это четвёртый вывод, который я делаю на базе анализа общения Путина с народом.

И, наконец, можно сказать несколько слов о достаточно неудачных акцентах во внешнеполитической тематике. В тот момент когда американский сенат принимает постановление о вводе новых санкций, Владимир Путин говорит о том, что мы готовы совместно работать, с открытым сердцем идти вперёд. Всё это выглядит как попытка метать бисер перед свиньями. Гораздо более логичным был бы жёсткий ответ. Ведь антироссийские санкции не будут сняты при любых конфигурациях. Но результатом жёсткой позиции России стал бы куда более конструктивный подход Вашингтона к взаимоотношениям с Москвой. И наша твёрдость могла бы лишний раз положительно сработать на международное общественное мнение.

И второй аспект внешнеполитической тематики – выступление по украинской тематике, когда Порошенко именовался Петром Алексеевичем, в чём сквозила какая-то уважительность. Возможно, Путин хотел показать свой скепсис, иронию, однако и здесь эффект был неубедительный. Уже после “прямой линии” журналисты задали президенту вопрос относительно Донбасса, и он дал хорошую формулу, что мы поддерживали и будем поддерживать Донбасс при любом стечении обстоятельств. Однако из этого сразу вытекает следующий вопрос – киевские подразделения каждодневно обстреливают города и сёла Донбасса, почему же народные республики и Россия не ответят таким ударом, который прекратит убийства жителей Донбасса?

Прямая линия с Путиным 15.06.2017 онлайн трансляция – смотреть видео