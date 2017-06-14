Зачем били?

Зачем стреляли в 1905-м? Про расстрел мирной демонстрации невозможно забыть, если работаешь в «МК» и каждый день выходишь из метро «Улица 1905 года». До сих пор никто не может объяснить, зачем убили безоружных граждан. Но хорошо известно: репутация власти рухнула, за императором закрепилось прозвище Николай Кровавый.

Эта заметка сперва называлась «Разгон бессмысленный и беспощадный». Ассоциация должна была отправить читателя к знаменитым словам Пушкина: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Но эпитет «беспощадный» к событиям на Тверской в День России применить нельзя, ведь не стреляли.

А как назвать? Разгон бессмысленный и жёсткий? Бессмысленный и жестокий? Как ни называй, а первое определение не меняется: бессмысленный. Люди пришли гулять. Весёлые, трезвые, без оружия, машин не поджигали, витрин не разбивали. Было объявлено, что ради праздника Тверская будет пешеходной; так что и движению транспорта гуляющие помешать не могли. Почему не дать им пройти?

Выйдя из метро «Пушкинская», человек попадал в оцепление. Вдоль тротуара плотная стена машин и автозаков, металлические барьеры, бесчисленные тяжело экипированные гвардейцы. В мегафон офицер повторяет: «Разойдитесь!» А куда? Пустите на улицу — люди и разойдутся.

В толпу то и дело врывались плотные группы (в бронежилетах, шлемах, с дубинками), хватали очередную жертву, волокли в автозак за руки, за ноги, мордой вниз.

Как они выбирали, кого хватать, понять было невозможно. Кто и как наводил на цель — неизвестно.

При виде насилия многие начинали орать: «Позор! Это наш город! Мы здесь власть!» Гвардейцы внимали равнодушно, крикунов не трогали. Если бы люди кричали: «Это не наш город! Мы здесь не власть!» — ничего бы не изменилось, боевые группы продолжали бы выхватывать, кого приказано.

К вечеру в День России бессмысленность стала зашкаливать. В девять вечера мы шли по Леонтьевскому переулку к метро «Пушкинская». Глазам не поверили — барьер. Полностью перегорожено, только у стены дырка, чтоб протиснуться одному человеку. Думали, нас пустят. Нет, категорически нельзя.

— Да ведь все шествия, все праздники позади. Мы из театра идём, на метро.

— Запрещено. Назад!

Пробрались дворами на Тверской бульвар. И он, и Тверская уже были свободны. А этих, видать, забыли освободить от служебных обязанностей. Бедняги, неужели до утра стерегли пустую улицу?

★★★

На концерт в честь Дня России к огромной сцене и надутым резиновым шарикам (белым, красным, синим) народу пришло меньше, чем «просто погулять». Очевидцам это было очевидно (извините за тавтологию).

Молодежи было много; и опять немедля раздались упреки: «Навальный спровоцировал молодняк! Навальный заманил молодняк!» Похоже, кто-то ревнует. В своё время молодняк заманивали в «Наших», в «Идущих вместе» и др., и пр. Их кормили на Селигере. Денег хватало даже на 70 000 (!) ДедМорозов и Снегурочек, которых автобусами свезли в Москву и которым — внимание! — разрешили шествие по Ленинскому проспекту; и никого не колебало, что это было тяжёлое и долгое препятствие «движению транспорта».

А теперь оказывается, что «использовать» молодняк — плохо. Спросите у них: согласны ли они с такой формулировкой? Согласны ли они считать себя использованными? Или у них всё-таки есть мозги, достаточные для того, чтобы идти в армию, поступать в университеты, голосовать на выборах…

Кто вреднее: воры или эта молодежь? Смотря для кого. Для властей опаснее критически настроенный молодняк. Для страны — воры. Это ясно всем, в том числе тяжело экипированным.

Гвардия — не идиоты, там и умные есть. Гвардия — не роботы «вкл-выкл». Когда они в шлемах, они слышат только команду «фас». Но когда они без шлемов — на кухне, в гостях, в маршрутке — они слышат всякое. Разное. И думают самостоятельно.

Что больше вредит престижу власти? Молодые на Тверской — прошли и ушли. А «Зенит-арена» останется. С ней ушли сотни миллиардов. А куда? При этом газон там — никуда.

В Нижнем Новгороде тоже строят стадион к ЧМ. Все нижегородцы — все подряд и не сговариваясь — говорят приезжему не о чемпионате мира, не о футболе, а о почти достроенном стадионе: «Вон он, видите? Он нам будет стоить миллион рублей в день». То есть содержание этого счастья будет обходиться городу (области?) в один миллион рублей в день. 365 миллионов в год, пожизненно. А там нет даже серьезной футбольной команды…

Зачем люди вышли на улицы городов России? За Навального или против коррупции? Ответ на этот важный вопрос уже есть. Опрос по этой теме очень ясный. За Навального пришло 9%, против коррупции 89% (два процента сами не знают, зачем приходили). Ответило 5600 человек — вчетверо больше, чем требуется для стандартного соцопроса.

фото: Иван Скрипалев

Результат совершенно ясен. Не Навальный провел залоговые аукционы; не он подсыпал мельдоний спортсмена; не он распилил на куски РАО ЕЭС (а нам обещали, что в результате электричество подешевеет); не он выкопал ямы на дорогах и не он ежегодно перекладывает асфальт; не он охотится с вертолетов, вырубает заповедники, разворовывает космодромы, стадионы, медицину (а нам обещали, что лечиться станет лучше и дешевле); не он гробит науку и др., и пр. Не в Навальном дело.

Навальный — паразит? провокатор? Да хоть навозной мухой его назовите. Только ответьте: над чьим это навозом она жужжит? Кто навалил такую кучу?