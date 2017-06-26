Зачем России демократия? Простыми словами о сложном

В вопросе о власти есть принципиальные проблемы:

1. Найти хорошего правителя.

2. Сделать так, чтобы он всегда оставался хорошим.

3. Сделать его бессмертным (чтобы хороший правитель правил вечно).

При современном уровне развития цивилизации пункт 2 труднодостижим. А пункт 3 неосуществим. Отсюда вытекает две задачи:

1. Как выбрать хорошего «царя»?

2. Поскольку «царь» не вечен, как подготовить ему достойного преемника?

Достойные преемники могут быть только тогда, когда правитель постоянно меняется. Как показала история, пожизненный правитель, которому «нет альтернативы», вытаптывает всё политическое поле вокруг себя так, что рядом остаются только ничтожества. И после естественной смерти правителя эти ничтожества приходят к власти. Примеры приводить не буду. Все учили новейшую историю нашего отечества. В государстве начинается усобица. Страна подвергается опасности развала. Иногда разваливается. По другому нигде не было. И не может быть.

Наследственное самодержавие тоже не выход. Кто знает, что там вылезет из жены хорошего царя.

Примеров тьма.

Там, где правитель постоянно меняется, все институты общества перестают завязываться на личность. Зная, что может прийти их черёд, многие люди готовят себя на высшую должность. И всё общество им в этом помогает. Становится много равных по качеству преемников. И правителю нет смысла держаться за власть ради спасения своей жизни по принципу «чуть ослабнешь – убьют претенденты на царствие». При регулярной смене власти зачем убивать? Лучше подождать пару лет.

И тогда «операция преемник» проходит безболезненно. До незаметности. А бывшие правители спокойно доживают до пенсии. Если заскучают, пиццу рекламируют.

Бил Клинтон уже на втором курсе института заявил, что он хочет стать президентом. И даже ухитрился им стать.

Попробуйте представить, что бы стало со студентом-второкурсником, заявившим, что он видит себя Генеральным секретарём и наследником Иосифа Виссарионовича?

Лозунг «Путин – пожизненный президент!» в его обтекаемой форме «Путина ещё на один срок!» отвечает требованиям высшей бюрократии, которая его активно озвучивала лично и через своих клевретов в обществе. Дело в том, что Путин, исходя из тактических выгод, стал лично назначать высших чиновников. (Пресловутая вертикаль власти). Он назначил, а преемник возьмёт да и снимет. Вот высшие чины и боятся. Отсюда такая их позиция.

Но объективно они в – долгосрочной перспективе – играют против России.

И главное. У нас за демагогическими лозунгами о народовластии и т.п. никто так и не понял смысл демократии. А именно: искусственно дозировать периоды революции (перемена в обществе) и стабильности. Если долго «подмораживать общество», избегая перемен, оно в конце концов лопнет. Как у нас в 1917 и 1991 году. И перемены перейдут в неуправляемую фазу. С другой стороны, если всё время свергать «антинародную власть», то общество погрузится в анархию и деградацию. Примеры тоже есть. И недалеко от наших границ. (Да и у нас в 90-е годы). А при регулярном цикле смены власти 8 месяцев отдаётся на революцию. Потом несколько лет на созидательный труд.

«Революционеры» на этот период затихают. И ждут следующих восьми месяцев.

Так что без профилактической смены правителя нельзя!

Чем кончается пожизненное правление нам хорошо известно по концу эпохи Сталина и Брежнева.

Bulochnikov

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108984/19251/-