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Новости России: новейший самолет МС-21 совершил второй испытательный полет

21:51. 14 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Новый российский пассажирский самолет МС-21-300 в среду совершил второй полет, сообщили в пресс-службе корпорации «Иркут».

«В полете проверялись взлетно-посадочные характеристики самолет и оценивалась работоспособность его систем. Полет осуществлен в рамках программы заводских доводочных испытаний и прошел без замечаний», — сообщили в корпорации.

Второй полет состоялся на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО Корпорация «Иркут».

Первые летные испытания нового пассажирского лайнера прошли 28 мая.

Семейство пассажирских ближне- среднемагистральных лайнеров МС-21 («Магистральный самолет XXI века») — гражданский проект корпорации «Иркут» (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию»).

Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест, кроме того, предполагается запуск производства МС-21-200 вместимостью 150 мест, а также МС-21-400, вмещающего более 200 пассажиров. С 2020 г. «Иркут» планирует ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 г. — нарастить темп до 70 машин в год, заявляли ранее в корпорации.

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Источник: news-front.info

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