Иуда ответил на критику со стороны Путина из-за соглашений с НАТО

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев выразил недоумение в связи с критикой в его адрес со стороны главы государства Владимира Путина, который отметил, что гарантии нерасширения НАТО на восток в свое время не были документально зафиксированы.

«Что касается «ошибки» Горбачева, то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно», – заявил Горбачев «Интерфаксу».

Горбачев заявил, что до июля 1991 года существовало два военно-политических блока – НАТО и Организация Варшавского договора, при этом страны – члены ОВД не ставили вопрос об оформлении соответствующих договоренностей на письме.

«Мне непонятно, чем вызвано такое заявление президента России», – сказал Горбачев, призвав не забывать, что было сделано в то время в сфере международной безопасности.

Горбачев заявил, что расширение НАТО началось, когда он уже давно перестал быть президентом – наиболее активно процесс шел с 2000 года.

Российский президент в интервью Оливеру Стоуну заявил, что Горбачев допустил ошибку, когда не потребовал на бумаге зафиксировать обещание НАТО не расширяться на восток. «Он просто поговорил и решил, что все на этом закончено. Это не так», – сказал Путин.