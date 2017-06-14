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Иуда ответил на критику со стороны Путина из-за соглашений с НАТО

08:43. 14 июня 2017 Просмотров - 141 Нет комментариев Опубликовал:

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Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев выразил недоумение в связи с критикой в его адрес со стороны главы государства Владимира Путина, который отметил, что гарантии нерасширения НАТО на восток в свое время не были документально зафиксированы.
 
«Что касается «ошибки» Горбачева, то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно», – заявил Горбачев «Интерфаксу».
 
Горбачев заявил, что до июля 1991 года существовало два военно-политических блока – НАТО и Организация Варшавского договора, при этом страны – члены ОВД не ставили вопрос об оформлении соответствующих договоренностей на письме.
 
«Мне непонятно, чем вызвано такое заявление президента России», – сказал Горбачев, призвав не забывать, что было сделано в то время в сфере международной безопасности.
 
Горбачев заявил, что расширение НАТО началось, когда он уже давно перестал быть президентом – наиболее активно процесс шел с 2000 года.
 

 

Российский президент в интервью Оливеру Стоуну заявил, что Горбачев допустил ошибку, когда не потребовал на бумаге зафиксировать обещание НАТО не расширяться на восток. «Он просто поговорил и решил, что все на этом закончено. Это не так», – сказал Путин.
Метки: Горбачёв, Новости
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