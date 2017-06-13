Я думал, куда спрятать детей: откровенное интервью Путина Оливеру Стоуну

Президент России Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну поделился своими взглядами на отношения Москвы и Вашингтона, на тему борьбы с терроризмом, рассказал об отношении к крушению СССР, а также затронул многие другие темы.

Первая серия фильма Стоуна, составленного из бесед с российским лидером, в понедельник вышла в эфир американского телеканала Showtime.

Антироссийская риторика — ошибка США

Путин назвал ошибкой антироссийскую риторику, которую в США допускают в предвыборных кампаниях. «В ходе предвыборных кампаний, к сожалению, в Штатах взяли такую моду спекулировать и злоупотреблять, я бы сказал, российской темой. Потом нам говорят: „Вы особо на это внимания не обращайте! Вы должны понять, что это просто предвыборная риторика, мы потом с вами договоримся“. Но приносить в жертву межгосударственные отношения в ходе текущих политических процессов — это большая ошибка, мне кажется», — заявил он.

Уничтожить экономику России

«Такой вариант мысли, такой вариант политики возможен. Если это так, я думаю, что это ошибочная политика именно потому, что такой взгляд на отношения с Россией не нацелен в будущее. Люди, которые так думают, не смотрят как минимум на 25–50 лет вперед. А если бы они взглянули на это, то, наверно, выстраивали бы отношения с Россией в другом ключе и не старались бы Россию превратить в своего вассала», — отметил он.

Миллиарды на оборону

Также Путин предложил Вашингтону строить с Москвой равноправные отношения, а не тратить миллиарды долларов на оборону. «Основное, что есть в России, — это ее народ с его самосознанием, с его внутренним состоянием. Этот народ не может существовать вне своего суверенитета, своей государственности, и это понимание, а не угроза ответного ядерного удара должно настроить всех наших западных партнеров на выстраивание долгосрочных равноправных отношений с Россией. И тогда не нужно будет тратить таких денег на оборонную сферу», — сказал он.

США сами вырастили «Аль-Каиду» и ближневосточный терроризм

Путин, в частности, заявил, что вина в создании террористической группировки «Аль-Каида»* лежит на Соединенных Штатах. «Аль-Каида»*-то — не результат нашей деятельности. Это результат деятельности наших американских друзей. Это началось еще со времен советской войны в Афганистане. Когда американские спецслужбы поддерживали различные направления исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками в Афганистане. Американцы сами вырастили и «Аль-Каиду»*, и бен Ладена», — сказал российский президент.

Как США используют террористов в России

При этом, отметил он, «у нас сложилось абсолютно устойчивое мнение, что наши партнеры американские на словах говорят о поддержке России, говорят о готовности к сотрудничеству, в том числе в борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России».

Путин заявил, что США поддерживали террористов в Чечне и политически, и финансово, когда федеральные войска вели там кампанию. «Если говорить о политической поддержке, это не нуждается в доказательствах. Это же публично делалось, открыто. А что касается оперативной поддержки, финансовой — у нас есть такие доказательства и, более того, некоторые из них мы даже представили нашим американским коллегам», — подчеркнул президент.

По его словам, из ЦРУ потом пришло письмо, что сотрудники управления считают себя вправе поддерживать отношения со всеми представителями оппозиционных сил и будут это делать дальше, при этом было ясно, что речь идет о террористических структурах, которые представлялись в виде обычной оппозиции.

Вступление России в НАТО

Российский президент выразил уверенность в том, что перспектива вступления России в НАТО заставила США нервничать. «Почему занервничали наши партнеры? Да потому что если Россия присоединится, во-первых, у нее всегда будет свой голос, мы не позволим нами манипулировать, но наши американские друзья даже мысли об этом не допускают», — заявил Путин.

Он сообщил, что высказывался о возможности рассмотреть вариант вступления РФ в НАТО в ходе одной из бесед с президентом Биллом Клинтоном, когда тот приезжал в Москву, замечание российского лидера, как отметил он, вызвало нервозность у американской делегации.

Ошибки Горбачева

Путин также назвал ошибкой советского лидера Михаила Горбачева то, что тот не зафиксировал документально вопрос о нерасширении НАТО. «Это ошибка… со стороны Горбачева. В политике нужно вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушают. Он просто поговорил и решил, что все на этом закончено. Это не так», — сказал российский президент.

По словам Путина, Горбачев и его окружение «не понимали, какие нужны перемены и как их добиться». «Его заслуга в том, что он (Горбачев) почувствовал необходимость перемен, это правда, и попытался менять саму систему, а проблема заключалась в том, что она сама по себе была негодная», — добавил Путин. По его словам, никто не знал, как сделать так, чтобы поменять ситуацию в стране, поэтому тогдашние лидеры «и довели до распада страны».

Распад СССР — катастрофа XX века

Путин назвал распад СССР катастрофой ХХ века. «Я часто слышал критику в свой адрес по поводу того, что я сожалею по поводу развала Советского Союза. Во-первых, и самое главное, заключается в том, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, и это реально одна из крупнейших катастроф XX века», — сказал он.

Российский президент отметил, что граждане СССР жили в рамках единой страны, у них были родственные связи, работа, квартира, они были равноправны, однако в одну секунду оказались за границей. «А в стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война. И, конечно, все это я видел прекрасно, особенно когда стал директором Федеральной службы безопасности», — добавил Путин.

Он признал, что была разрушена система социальной защиты, остановлены целые отрасли экономики.

Ельцин и алкоголь

Касаясь личности первого президента России Бориса Ельцина, Путин отметил, что Борис Николаевич никогда не уклонялся от ответственности. «Одна из этих сильных сторон заключалась в том, что он никогда не уклонялся от личной ответственности. Он был в состоянии эту личную ответственность брать на себя. Но, а то, что вы сказали (проблемы с алкоголем) — да, чего греха таить, это тоже было», — сказал Путин.

При этом нынешний российский лидер признался, что не знает, почему Ельцин остановил на нем свой выбор как на приемнике. По словам Путина, он тогда не был до конца уверен, что станет главой государства. «Просто я для себя тогда решил, что если судьба вот так распорядилась, надо тогда уже до конца идти. И я тогда еще не знал на сто процентов, что я буду президентом. Никаких гарантий по этому поводу никто не давал», — добавил он.

О нежелании становиться премьером в 1999

Вместе с тем Путин признался, что когда Ельцин хотел назначить его премьер-министром, сначала ответил отказом. «Но когда мне Ельцин предложил первый раз, я отказался. Он пригласил меня в свой кабинет, сказал, что хочет назначить премьер-министром и хотел бы, чтобы я потом баллотировался в президенты. Я сказал, что это очень большая ответственность, это должно поменять мою всю жизнь, и я не уверен, что я к этому готов», — пояснил он.

По его словам, одно дело быть чиновником, даже высокого ранга: «можно жить жизнью практически рядового человека – ходить в гости, ходить в кино, в театр свободно, общаться с друзьями и не нести такую персональную ответственность за все, что происходит в стране, за судьбы миллионов людей».

«А взять на себя ответственность в той ситуации за Россию – это очень непростое дело. И откровенно говоря, я ведь не знал тогда, какие окончательно планы в отношении меня у президента Ельцина, и я не знал, как долго смогу это делать, потому что в любую секунду президент мог сказать: «Ты свободен», — добавил Путин.

Думал куда спрятать детей

Президент признался, что тогда думал только об одном – «куда спрятать детей». «Представьте себе, что меня освободили бы от занимаемой должности, – охраны нет, ничего нет, и чего делать, как жить, как обеспечить безопасность семье?», — сказал он.

Путин рассказал, что он рано уходил из дома и поздно приходил, поэтому детей видел мало. «Я не вставал в четыре часа утра. Я ложился в двенадцать, час, полвторого и вставал часов в семь. Я всегда спал 6–7 часов», — отметил российский лидер.

О договоре с олигархами

Путин отметил, что подавляющее большинство российских олигархов согласились работать по справедливым законам, но были и те, кому это не понравилось, так как они заработали деньги не своим талантом бизнесмена, а благодаря умению наладить отношения с властью.

«Им же было сказано, что никто не посягает на собственность, наоборот, государство будет защищать собственность, даже если прежние законы были не очень справедливые. Но закон есть закон. Это тоже одно из правил. Закон есть закон. Я представителям большого бизнеса сказал — это был откровенный честный разговор — прежние схемы должны прекратить свое существование. Законы должны быть гораздо более справедливые, а бизнес должен нести большую социальную ответственность», — сказал Путин. Также он уточнил, что хотел сделать приватизацию более справедливой, а не приостановить ее.

По его словам, подавляющее большинство представителей бизнеса «вписались в эти правила», однако были и те, кому новые нормы не понравились. «Это не понравилось тем, кто зарабатывает свои миллионы и миллиарды не благодаря своим талантам бизнесмена, а благодаря умению наладить отношения с властью. Этим не понравилось. Но это единицы», — пояснил Путин.

О родителях

В частности, российский лидер рассказал о том, что его отец начинал войну в специальных подразделениях, затем его направили в действующую армию на один из самых опасных участков ленинградского фронта. «Я у них (родителей) был поздний ребенок, они до этого потеряли двух детей, одного из них — во время войны, во время блокады в Ленинграде», — сказал Путин.

О дзюдо

Он также рассказал, что занятия дзюдо стали менять его жизнь в лучшую сторону.

«Я жил в очень свободном режиме, существовал, много времени проводил на улице, во дворе. С тех пор как я начал заниматься дзюдо, это начало менять жизнь в лучшую сторону», — признал он.

ЦРУ поддерживает оппозицию в России

«Мы позднее получили по партнерским каналам действительно письмо из центрального разведуправления США, в котором было указано, что наши коллеги считают себя вправе поддерживать отношения со всеми представителями оппозиции и будут это делать дальше. Ясно было, что речь идет не просто об оппозиционных силах, а речь идет о террористических структурах и организациях. Но, тем не менее, их представляли в виде какой-то обычной оппозиции», — подчеркнул Путин.

О приватизации 90-х

«Я не останавливал приватизацию. Я просто попытался придать ей более справедливый характер. Я сделал все, чтобы государственное имущество не уходило за бесценок. Мы прекратили действия схем, при которых была создана олигархия и при которых люди в одночасье становились миллиардерами, к утрате государственного контроля над некоторыми стратегическим отраслями или к их развалу. Поэтому моя задача заключалась не в том, чтобы остановить приватизацию, а чтобы придать ей более системный и справедливый характер», — сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

О ночных кошмарах

Путин ответил на вопрос Оливера Стоуна, снятся ли ему ночные кошмары.

«Нет», — сказал Путин, отвечая на вопрос, видит ли он кошмары во сне.

«Я думаю, что от спорта и от военной службы, конечно», — добавил он.

Иллюзия вседозволенности США

США оказались в ловушке ошибок, куда привела их вера во вседозволенность и собственную исключительность, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Думаю, что когда США почувствовали себя во главе так называемого цивилизованного мира, а уж совсем когда распался СССР, то возникла иллюзия, что теперь США могут все и за это им ничего не будет. А это всегда ловушка. Потому что в этой ситуации и человек, и страна начинают допускать ошибки. Нет необходимости анализировать ситуацию, нет необходимости думать о последствиях. Страна начинает функционировать неэффективно. Одна ошибка наслаивается на другую. Вот в такую ловушку, мне кажется, США попали сегодня», — заявил Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Расскажу о США всё, когда выйду на пенсию

Президент РФ Владимир Путин пообещал рассказать о стратегии США в отношении России, когда выйдет на пенсию.

«Я вам обязательно на этот вопрос отвечу и очень подробно, и очень откровенно, но только после того, как выйду на пенсию», — сказал Путин режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, на вопрос о стратегии США.

Президентство — творческий процесс

Процесс работы президента и принятие решений напоминает деятельность людей творческих профессий, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Не хочу себя сравнивать с людьми творческих профессий, но процесс работы и принятие решений, что-то напоминает такой процесс», — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, отвечая на вопрос, может ли президент сравнить себя как управленца с художником.

Меня называют царем

Президент РФ Владимир Путин считает, что западные СМИ называют его царем, потому что им нравится такой старый стереотип.

«Им, видимо, нравится, поэтому они об этом говорят. Не могут избавиться от этих старых стереотипов», — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, комментируя тот факт, что его называют Царем в западных СМИ.

Моей задачей было найти правильных людей

В ответ на просьбу сравнить сложности, с которыми Путин столкнулся на посту президента, с теми, которые пришлось преодолевать в начале 80-х годов американскому лидеру Рейгану, российский президент отметил, что «нужно две задачи решить – найти правильных людей и делегировать им полномочия».

О внуках и зятьях

Президент России Владимир Путин признался, что очень любит своих внуков, но, к сожалению, редко с ними играет.

На вопрос Оливера Стоуна в интервью для телеканала Showtime, любит ли он своих внуков, Путин ответил: «Очень».

В то же время, отвечая, удается ли ему с ними играть, президент сказал: «Очень редко, к сожалению».

Рассказывая о своей семье, Путин отметил, что он гордится своими дочерьми, у которых своя семейная жизнь, и он с ними видится.

Он также признался, что иногда дискутирует со своими зятьями, зачастую мнения бывают разными.

«Бывают и отличные (мнения). Мы не спорим, мы скорее дискутируем. И они (дочери) тоже. Но они не занимаются политикой, никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием», — сказал Путин.