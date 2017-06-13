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Обзор разведданных 12 июня 2017 года

15:49. 13 июня 2017 Просмотров - 260 2 коммент. Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: будков, будущее, Германия, гп, Европа, индия, Китай, концепция, Путин, Россия, США, таран, технологии, Трамп, управление, человек
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2 коммент.»

  • 15110 9747
    Ликвидатор 13 июня 2017 в 17:11 Ссылка Пометить
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    http://social.eadaily.com/blog/43396148108/Biologicheskie-laboratorii-SSHA-v%C2%A0Armenii-presleduyut-voennyie-t
    Недопустимо, чтобы такие важные объекты находились под контролем и содержании иностранного государства. Пентагон уже потратил в Армении 18 млн. долларов на создание данных лабораторий. Мы уверены, что если финансирование лабораторий осуществляется со стороны военного ведомства, то и задачи ставятся вполне военные», — отметила она.

    После заявления представителя посольства США о том, что деятельность данных лабораторий открыта для широкой общественности, члены общественного клуба решили посетить данные лаборатории, на месте ознакомиться с их деятельностью. Активистов интересовало то, почему деятельность данных лабораторий финансируется Пентагоном, почему нет соответствующего соглашения между военными ведомствами Армении и США, почему лаборатории расположены в местах плотного проживания населения, а также рядом с детскими садами и площадками?

    К сожалению, констатируют эксперты, посещение главного офиса лабораторий не дало ответа ни на один из озвученных вопросов, что еще больше усиливает подозрения.”

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    Люся 13 июня 2017 в 17:13 Ссылка Пометить
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    Брахман,супер!Благодарю!Какая радость послушать,увидеть на этом сайте людей,более образованных и развитых,выделяющихся своим видением настоящего и имеющих справедливую модель будущего,работающих на её воплощение.

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