Обзор разведданных 12 июня 2017 года
15:49. 13 июня 2017 Просмотров - 260 2 коммент. Опубликовал: brahman
Источник: ss69100.livejournal.com
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http://social.eadaily.com/blog/43396148108/Biologicheskie-laboratorii-SSHA-v%C2%A0Armenii-presleduyut-voennyie-t
Недопустимо, чтобы такие важные объекты находились под контролем и содержании иностранного государства. Пентагон уже потратил в Армении 18 млн. долларов на создание данных лабораторий. Мы уверены, что если финансирование лабораторий осуществляется со стороны военного ведомства, то и задачи ставятся вполне военные», — отметила она.
После заявления представителя посольства США о том, что деятельность данных лабораторий открыта для широкой общественности, члены общественного клуба решили посетить данные лаборатории, на месте ознакомиться с их деятельностью. Активистов интересовало то, почему деятельность данных лабораторий финансируется Пентагоном, почему нет соответствующего соглашения между военными ведомствами Армении и США, почему лаборатории расположены в местах плотного проживания населения, а также рядом с детскими садами и площадками?
К сожалению, констатируют эксперты, посещение главного офиса лабораторий не дало ответа ни на один из озвученных вопросов, что еще больше усиливает подозрения.”
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