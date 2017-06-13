Обзор разведданных 12 июня 2017 года

...жизни в Заливе 1. Точные разведданные, судя по всему, засекречены... средняя температура за предыдущие годы в эти же недели ...). Геологическая служба США 11 июня уточнила эти данные. Получалось,...далее, внимание: в следующем году, кто не помрёт от дисперсантов...